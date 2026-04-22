కరకరలాడే "చీజ్ సమోసా బైట్స్" - సాయంత్రానికి సూపర్ స్నాక్స్!
- పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు - పెద్ద లుకూడా ఈ ప్రత్యేకమైన టైస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు
Published : April 22, 2026 at 10:37 AM IST
Cheese samosa Bites recipe : సాయంత్రం వేళ చాయ్తో పాటు ఏదైనా కరకరలాడే స్నాక్ ఉంటే ఆ మజానే వేరు! అయితే, ఎప్పుడూ తినే వాటికి బదులుగా, అద్దిరిపోయే "చీజ్ సమోసా బైట్స్" తయారు చేసుకోండి. వీటి ఘమఘుమలకు తయారు చేస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది. మరి, ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జీలకర్ర
- సోంపు
- ధనియాలు
- ఉప్పు
- ఆలుగడ్డలు
- పసుపు
- కారం
- పుట్నాల పొడి
- మైదా పిండి
- వాము
- నూనె
- చీజ్ స్లైస్
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ చీజ్ బైట్స్ రుచి మొత్తం మనం తయారుచేసే ఈ ఫ్రెష్ మసాలాలోనే ఉంటుంది
- ఒక చాపింగ్ బోర్డు పైన జీలకర్ర, సోంపు, ధనియాలు మరియు కొంచెం ఉప్పు వేసి ఒక రోలర్తో లేదా గరిటెతో కచ్చాపచ్చాగా క్రష్ చేయాలి
- ఇలా అప్పటికప్పుడు దంచడం వల్ల ఆ సుగంధ ద్రవ్యాల నుంచి వచ్చే సువాసన వంటకు అద్భుతమైన వాసనను, రుచిని ఇస్తాయి
ఆలుగడ్డ స్టఫ్ఫింగ్ :
- ముందుగానే ఆలుగడ్డలను ఉడికించి పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటి పొట్టు తీసి, ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి
- దాని పైన మనం ముందుగా క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని చల్లుకోవాలి
- ఆపై చిటికెడు పసుపు, మీ రుచికి సరిపడా కారం వేయాలి
- స్టఫ్ఫింగ్ మరీ జారుగా అవ్వకుండా ఉండటానికి, బైండింగ్ కోసం కొద్దిగా పుట్నాల పొడిని యాడ్ చేయాలి
- కొద్దిగా నీళ్లు చల్లుకుంటూ ఆలుగడ్డ మిశ్రమాన్ని సాఫ్ట్గా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి
చీజ్ ఫ్లోర్ :
- ఒక వెడల్పాటి బౌల్ తీసుకుని అందులో మైదా పిండి, జీర్ణక్రియకు మేలు చేసే వాము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి
- ఇక్కడే అసలైన ట్విస్ట్ ఉంది! ఇందులో ఒక చీజ్ స్లైస్ను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి వేయాలి
- దీనివల్ల సమోసా బైట్స్ లోపల సాఫ్ట్గా, పైన క్రిస్పీగా వస్తాయి
- కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ చపాతీ ముద్దలా గట్టిగా కాకుండా, మరీ మెత్తగా కాకుండా కలుపుకోవాలి
రోలింగ్, కటింగ్ :
- పిండిని ఒక పెద్ద చపాతీలాగా పల్చగా రోల్ చేయాలి. ఇప్పుడు దానిపైన మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న ఆలుగడ్డ మిశ్రమాన్ని సమానంగా పరచాలి.
- ఆ పైన మళ్ళీ చపాతీ కర్రతో సున్నితంగా రోల్ చేస్తే, ఆలుగడ్డ మిశ్రమం పిండికి బాగా అంటుకుంటుంది.
- ఇప్పుడు ఈ చపాతీని మీకు నచ్చిన చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయాలి
- నూనె మీడియం వేడిలో ఉన్నప్పుడు ఈ బైట్స్ను అందులో వేసి, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- అంతే! ఎంతో రుచికరమైన, క్రంచీగా ఉండే చీజ్ సమోసా బైట్స్ సిద్ధమైపోతాయి
- వీటిని టొమాటో కెచప్ లేదా పుదీనా చట్నీతో తింటే ఆ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది
- పిల్లల లంచ్ బాక్స్లోకి లేదా అతిథులు వచ్చినప్పుడు క్విక్ స్నాక్గా ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్
- ఈ సారి స్నాక్ టైమ్లో ఈ వెరైటీ సమోసా బైట్స్ను ట్రై చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ల మెప్పు పొందండి
చిట్కా: నూనె మరీ ఎక్కువగా కాగితే పైన రంగు వచ్చేస్తుంది కానీ లోపల వేగదు. కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేయించడం మర్చిపోకండి!
