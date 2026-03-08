ETV Bharat / offbeat

పైన క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా "చీజ్​ ఆలూ టిక్కీ" - డీప్​ ఫ్రై అవసరం లేదు - టేస్ట్​ సూపర్​!

- ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా అద్దిరిపోతుంది - ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ

Cheese Aloo Tikki
Cheese Aloo Tikki


By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 8, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Cheese Aloo Tikki: బంగాళదుంప మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​. ఫ్రై చేసినా, ఉడకబెట్టినా, స్నాక్స్​ చేసినా ఇంకాస్త పెట్టమని అడుగుతుంటారు. అంతేకాదు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టంగా తినే ఆలూతో ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేసుకోవచ్చు. అందులో ఆలూ టిక్కీ ఒకటి. పొటాటోలను ఉడికించి చేసే ఈ రెసిపీ అద్భుతం. అయితే ఈ టిక్కీ టేస్ట్​ను మరింత పెంచడానికి చీజ్ యాడ్​​ చేసుకుంటే బెస్ట్​. టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది. పైన క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉంటుంది. పిల్లలకు పెట్టడానికి ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​గా సూపర్​ ఆప్షన్​. ఇంకెందుకాలస్యం మీరూ చీజ్​ ఆలూ టిక్కీ ప్రిపేర్​ చేసుకోండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

ఫిల్లింగ్​ కోసం:

  • ప్రాసెస్డ్​ చీజ్ తరుగు​ - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • క్యాపికం ముక్కలు - 2 టేబుల్​స్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - పావు టీస్పూన్​

టిక్కీ కోసం:

  • బంగాళదుంపలు - 5
  • కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్​ - 2 టీస్పూన్లు
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • చాట్​ మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మైదా - 2 టేబుల్​స్పూన్​
Cheese Aloo Tikki
Cheese Aloo Tikki

తయారీ విధానం:

  • బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్​ చేసి మెత్తగా ఉడికించి పొట్టు తీసి రెడీగా ఉంచాలి.
  • ప్రాసెస్డ్​ చీజ్​ను సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, క్యాప్సికంను సన్నగా కట్​ చేసి పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం రెడీగా ఉంచాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి చీజ్​ తురుము, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, కొత్తిమీర, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే ఫిల్లింగ్​ రెడీ అయినట్లే.
Cheese Aloo Tikki
Cheese Aloo Tikki
  • మరో బౌల్​లోకి ఉడికించిన బంగాళాదుంపలను సన్నగా తరిగి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అందులోకి కశ్మీరీ కారం, గరం మసాలా, ఉప్పు, చాట్​ మసాలా, మైదా వేసి సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అర చేతిలో ఆయిల్​ అప్లై చేసుకుని ఆలూ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని లైట్​గా వెడల్పు చేసుకోవాలి.
  • ఆ పూరీ మధ్యలోకి చీజ్​ ఫిల్లింగ్​ ఉంచి అంచులు క్లోజ్​ చేసి టిక్కీ షేప్​లో వత్తుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ఆలూ మిశ్రమాన్ని చీజ్​తో స్టఫ్​ చేసి టిక్కీలుగా చేసుకోవాలి.
Cheese Aloo Tikki
Cheese Aloo Tikki
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి షాలో ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న టిక్కీలను పాన్​కు తగ్గట్టుగా పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాల్చుకోవాలి. టిక్కీ ఓ వైపు కాలినాక రెండో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే ఫ్రై చేసుకుని గ్రీన్​ చట్నీ లేదా టమాటా సాస్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే టేస్టీ చీజ్​ ఆలూ టిక్కీ రెడీ.
Cheese Aloo Tikki
Cheese Aloo Tikki

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

