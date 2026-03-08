పైన క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా "చీజ్ ఆలూ టిక్కీ" - డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు - టేస్ట్ సూపర్!
- ఈవెనింగ్ స్నాక్గా అద్దిరిపోతుంది - ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ
Published : March 8, 2026 at 5:24 PM IST
Cheese Aloo Tikki: బంగాళదుంప మెజార్టీ పీపుల్ ఫేవరెట్. ఫ్రై చేసినా, ఉడకబెట్టినా, స్నాక్స్ చేసినా ఇంకాస్త పెట్టమని అడుగుతుంటారు. అంతేకాదు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టంగా తినే ఆలూతో ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేసుకోవచ్చు. అందులో ఆలూ టిక్కీ ఒకటి. పొటాటోలను ఉడికించి చేసే ఈ రెసిపీ అద్భుతం. అయితే ఈ టిక్కీ టేస్ట్ను మరింత పెంచడానికి చీజ్ యాడ్ చేసుకుంటే బెస్ట్. టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. పైన క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉంటుంది. పిల్లలకు పెట్టడానికి ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా సూపర్ ఆప్షన్. ఇంకెందుకాలస్యం మీరూ చీజ్ ఆలూ టిక్కీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
ఫిల్లింగ్ కోసం:
- ప్రాసెస్డ్ చీజ్ తరుగు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 టేబుల్స్పూన్
- క్యాపికం ముక్కలు - 2 టేబుల్స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - పావు టీస్పూన్
టిక్కీ కోసం:
- బంగాళదుంపలు - 5
- కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ - 2 టీస్పూన్లు
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - 1 టీస్పూన్
- మైదా - 2 టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం:
- బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్ చేసి మెత్తగా ఉడికించి పొట్టు తీసి రెడీగా ఉంచాలి.
- ప్రాసెస్డ్ చీజ్ను సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, క్యాప్సికంను సన్నగా కట్ చేసి పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం రెడీగా ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి చీజ్ తురుము, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, కొత్తిమీర, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే ఫిల్లింగ్ రెడీ అయినట్లే.
- మరో బౌల్లోకి ఉడికించిన బంగాళాదుంపలను సన్నగా తరిగి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అందులోకి కశ్మీరీ కారం, గరం మసాలా, ఉప్పు, చాట్ మసాలా, మైదా వేసి సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అర చేతిలో ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని ఆలూ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని లైట్గా వెడల్పు చేసుకోవాలి.
- ఆ పూరీ మధ్యలోకి చీజ్ ఫిల్లింగ్ ఉంచి అంచులు క్లోజ్ చేసి టిక్కీ షేప్లో వత్తుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ఆలూ మిశ్రమాన్ని చీజ్తో స్టఫ్ చేసి టిక్కీలుగా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి షాలో ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న టిక్కీలను పాన్కు తగ్గట్టుగా పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాల్చుకోవాలి. టిక్కీ ఓ వైపు కాలినాక రెండో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే ఫ్రై చేసుకుని గ్రీన్ చట్నీ లేదా టమాటా సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ చీజ్ ఆలూ టిక్కీ రెడీ.
