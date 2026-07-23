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"సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్ ట్యాప్" కొంటున్నారా? - ముందే డబ్బులు మొత్తం చెల్లించొద్దు!

ఆన్​లైన్​లో ల్యాపీ కొనుగోలు చేస్తున్నారా? - నష్టపోకుండా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి!

second_hand_laptop
second_hand_laptop (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 10:31 AM IST

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Updated : July 23, 2026 at 10:45 AM IST

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SECOND HAND LAPTOP : డిజిటల్ యుగంలో విద్య, ఉద్యోగార్థులు, ఉద్యోగులు, ఇలా ప్రతి ఒక్కరికీ నేడు ల్యాప్ ట్యాప్ లేదా డెస్క్ టాప్ నిత్యావసరంగా మారింది. అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న తరుణంలో చిప్​ల ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. దీంతో కంప్యూటర్లు, ల్యాప్​టాప్​ల ధరలు మండిపోతున్నాయి. కొత్తది కొనాలంటే అధిక ధర చెల్లించాల్సి రావడంతో సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్​టాప్​ల వైపు మొగ్గుతున్నారు. ఆన్​లైన్​లో ఎవరైనా తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నట్లయితే వెంటనే గుడ్డిగా ఆర్డర్ చేయొద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తొందరపడి కొంటే ఆ తర్వాత రిపేర్లకు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అందుకే, సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్ టాప్ కొనేటపుడు కచ్చితంగా పరిశీలించాల్సిన విషయాలపై నిపుణుల సూచనలివి.

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పగుళ్లు లేకుండా

మొదట ల్యాప్టాప్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. ఎక్కడైనా పగుళ్లు, సొట్టలు ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలి. ఇవి ఉంటే ల్యాప్టాప్ కింద పడిందని అర్ధం. దీంతో మదర్ బోర్డుకు నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదముంది . అలాగే స్క్రీన్​ పలు మార్లు తెరవడం, మూయడం వల్ల స్క్రూలు పటిష్టంగా ఉన్నాయో లేదో తెలుస్తుంది. ల్యాప్టాప్ వెనుక స్క్రూలు చెక్ను చేస్తే అది గతంలో ఎప్పుడైనా రిపేరు అయ్యిందో లేదో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

పనితీరు చూడాలి

స్క్రీన్​పై ఎలాంటి గీతలు, మచ్చలు ఉండకూడదని గుర్తుంచుకోండి. ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించుకోవడానికి యూట్యూబ్లో డెడ్ పిక్సెల్ టెస్ట్' వీడియోలను రన్ చేయడం ద్వారా డిస్ప్లే కండిషన్ అంచనా వేయొచ్చు. స్క్రీన్ కొద్దిగా ముందుకు, వెనుకకు కదిలించినప్పుడు బ్లింక్ అవ్వకుండా స్థిరంగా ఉందంటే మంచిదని అర్థం. పాత ల్యాప్​ట్యాప్​లలో కీలు సరిగా పనిచేయవు. అందుకే ప్రతి అక్షరాన్ని, నంబర్లను టైప్ చేయడం వల్ల కీబోర్డులోని సరిగ్గా పనిచేస్తుందో లేదో తెలుసుకోవచ్న్నాచు. టచ్ ప్యాడ్ స్క్రోలింగ్, లెఫ్ట్-రైట్ క్లిక్లు సరిగా పనిచేస్తున్నాయో లేదో చూసుకున్న తర్వాత మాత్రమే కొనుగోలుకు సిద్ధం కావాలి.

బ్యాటరీ సామర్థ్యం

సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్ టాప్ ల్లో ప్రధాన సమస్య బ్యాటరీతోనే వస్తుంది. విండోస్ సెర్చ్ బార్ లో 'Command Prompt ఓపెన్ చేసి, 'powercfg/bat-teryreport అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే ఒక రిపోర్టును ఇస్తుంది. అందులో Design Capacity (కొత్తగా ఉన్నప్పటి సామర్థ్యం), Full Charge Capacity (ప్రస్తుత సామర్థ్యం)లను సరిపోల్చుకుని చెక్ చేసుకోవాలి. ఛార్జింగ్ సరిగ్గా అవుతుందా? లేదా ఎక్కువ సేపు మన్నికగా ఉంటుందా తదితర అంశాలను చెక్ చేయాలి.

అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి

అమ్మేవ్యక్తి చెప్పిన స్పెసిఫికేషన్లు ల్యాప్టాప్లో ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి 'Windows Key R' నొక్కి రన్ బాక్స్లో 'dxdiag' అని టైప్ చేసి ప్రాసెసర్, ర్యామ్, గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. హార్డ్ డిస్క్ (హెచ్​డీడీ) 2 ల్యాప్టాప్ కంటే SSD (Solid State Drive) ఉన్న ల్యాప్​టాప్​ ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. ఇవి హెచ్డీ ల్యాపీలకన్నా వేగంగా పని చేస్తాయి. యుఎస్​బీ పోర్టులు, హెడ్​ఫోన్ జాక్, హెచ్ఎఎమ్ఐ పోర్టులు పనిచేస్తున్నాయో లేదో పెన్ డ్రైవ్ లేదా కేబుల్ పెట్టి చూడాలి. మొబైల్ హాట్​స్పాట్ ఆన్ చేసి వైఫై, బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. వెబ్​కెమెరా, మైక్రోఫోన్, స్పీకర్ల శబ్దాన్ని కూడా ఓసారి పరీక్షించుకోవాలి.

ముందే డబ్బులు చెల్లించొద్దు

ఆన్​లైన్​లో కొనుగోలు చేస్తున్నపుడు ల్యాప్​టాప్​ను అన్ని విషయాలు ధ్రువీకరించుకున్న తర్వాతే నగదు చెల్లించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ముందే అడ్వాన్స్ ఇవ్వకూడదని గుర్తుంచుకోండి. వీలైతే ఒరిజినల్ బిల్లు, బాక్స్ ఉన్న వాటిలే ప్రాధాన్యతనివ్వాలి. ల్యాప్​ట్యాప్ వాడకం తెలిసిన నిపుణులు వెంటుంటే మరింత మంచిది.

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Last Updated : July 23, 2026 at 10:45 AM IST

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SECOND HAND LAPTOP CHECK LIST
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సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్​ట్యాప్
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