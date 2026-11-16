రూ.130కే చికెన్ బిర్యానీ, రూ.199కే డోనట్స్! - సగం ధరకే ఫుడ్ అందించే ఈ 'యాప్స్' గురించి తెలుసా?
Unsold Food Apps : ఆహార వృథాకు చెక్ పెడుతూ, తక్కువ ధరకే ఫుడ్ అందిస్తున్న హైదరాబాద్ స్టార్టప్స్! - ఇవి ఎలా పని చేస్తాయి? వాటి విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
Published : November 16, 2026 at 6:02 PM IST
ఫుడ్ లవర్స్కు ఇది నిజంగా పండగ లాంటి వార్తే! ఎందుకంటే బయట రూ.600 ఉండే డోనట్స్ రూ.199కే, చికెన్ బిర్యానీ రూ.130కే, ఇంకా 99 రూపాయలకే నాలుగు పఫ్స్, పేస్ట్రీలూ వస్తాయి. ఇవి మాత్రమే కాదు మీల్స్ దగ్గర్నుంచి స్నాక్స్ వరకూ మెనూలో ఉన్న ఆహారపదార్థాలెన్నో సగం ధరకే దొరుకుతాయి. అవును, అటు వ్యాపారులకు నష్టం రాకుండా, ఇటు ఫుడ్ లవర్స్ జేబుకు చిల్లు పడకుండా మార్కెట్లో ఇప్పుడు అన్సోల్డ్ ఫుడ్ యాప్స్ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. సరికొత్త కాన్సెప్ట్తో ఈ యాప్స్ ఆహార వృథాకు చెక్ పెడుతూ ఆహార ప్రియులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇంతకీ, అసలు ఈ యాప్స్ ప్రత్యేకత ఏంటి? ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మార్నింగ్ టిఫిన్ల దగ్గర్నుంచి రాత్రి డిన్నర్ వరకు రెస్టరంట్లు, హోటళ్లు, బేకరీలు ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటాయి. అయితే, షాప్ క్లోజ్ చేసే సమయానికి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ సేల్ చేయాల్సిందే. లేదంటే నెక్ట్స్ డేకు పాడయ్యే ఆహారపదార్థాలు చాలానే ఉంటాయి. అవి ఎంత రుచికరమైనవైనా సరే, గత్యంతరం లేక బయటపారేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. దీనివల్ల వ్యాపారులకు ఆర్థిక నష్టంతో పాటు విలువైన ఆహారం కూడా వృథా అవుతుంది. మరోవైపు ఇంటికి దూరంగా ఉండే బ్యాచిలర్స్, సరదాగా పార్టీలు చేసుకునే కుర్రాళ్లు, ఫుడ్లవర్స్ రాత్రివేళ రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ను ఆర్డర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ఈ రెండు అవసరాలను కలుపుతూ, సర్ప్రైజ్ బ్యాగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ అన్సోల్డ్ ఫుడ్ యాప్స్ వచ్చాయి. ఇరువురికీ మేలు చేస్తున్న ఈ యాప్స్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
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మన దగ్గర :
హైదరాబాద్ వేదికగా మొదలైన స్టార్టప్ 'రీప్లేట్'(Replate). దీని యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దగ్గర్లోని రెస్టరంట్లు, బేకరీలు చూస్తే అన్సోల్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లైవ్ ఓపెన్ అవుతుంది. హోటళ్లు క్లోజ్ చేసే రెండు లేదా మూడు గంటల ముందు యాప్లో 'సర్ప్రైజ్ బ్యాగ్స్' అందుబాటులోకి వస్తాయి. అందులో ఏయే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో ముందే కచ్చితంగా తెలియదు కాబట్టే వాటికి సర్ప్రైజ్ బ్యాగ్స్ అని పేరు పెట్టారు. యాప్ ద్వారా వాటిని బుక్ చేసుకుని, షాప్ బంద్ చేసే చివరి గంటలో వెళ్లి కోడ్ నెంబర్ చెబితే ఆ బ్యాగ్ ఇస్తారు. దీని ద్వారా దాదాపు 600 రూపాయల రేటున్న పేస్ట్రీలు, కేకులు, బ్రెడ్స్, పఫ్స్ వంటివి కేవలం రూ.149 నుంచి రూ.199కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. తక్కువ ధర కదా అని నాణ్యతలో ఏమాత్రం తేడా ఉండదు, అన్నీ తాజా పదార్థాలే ఉంటాయి. ప్రముఖ బేకరీల్లోని ఐటమ్స్ను కూడా తక్కువ ధరకే ఈ యాప్ ద్వారా కొనుక్కోవచ్చు. కరణ్ సింగ్, ఆదిత్య అనే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ బేకరీలు, కస్టమర్లను కలుపుతూ ఈ యాప్ను రూపొందించారు.
మరో హైదరాబాదీ స్టార్టప్ 'గుడ్ టు గ్రాబ్' అనే యాప్ కూడా ఇదే తరహాలో పనిచేస్తుంది. అయితే ఇందులో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఏ హోటల్ లేదా రెస్టరెంట్లో ఏయే పదార్థాలు మిగిలిపోయాయో యాప్లో వివరంగా చూపిస్తుంది. వాటిల్లో మనకు నచ్చిన వాటిని నేరుగా 50శాతం డిస్కౌంట్కి కొనుక్కోవచ్చు. హైదరాబాద్కు చెందిన శ్రీకాంత్, సాయి కిశోర్ అనే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ సరికొత్త ఆలోచనతో ఈ యాప్ను తీసుకొచ్చారు. నగరంలోని ప్రముఖ రెస్టరంట్లు, హోటళ్లు, బేకరీలతో ఈ స్టార్టప్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇది అటు వ్యాపారులకు, ఇటు కస్టమర్లకు మేలు చేయడమే కాకుండా ఆహార వృథాను గణనీయంగా తగ్గిస్తోంది. తక్కువ టైమ్లోనే ప్రజల నుంచి మంచి ఆదరణను పొందడంతో పాటు హైదరాబాద్లో జరిగిన ఫౌండర్స్ ఫెస్ట్లో సస్టెయినబిలిటీ ఛాంపియన్షిప్ అవార్డును కూడా అందుకుంది.
వివిధ ప్రాంతాల్లో :
'ప్లెంటీ' అనే యాప్ ద్వారా కూడా స్థానిక బేకరీలు, కెఫేలు, సూపర్మార్కెట్లలో అన్సోల్డ్ తాజా ఫుడ్ ఐటమ్స్ను 70 శాతం డిస్కౌంట్తో విక్రయిస్తున్నారు. సర్ప్రైజ్ బ్యాగ్ను రిజర్వ్ చేసుకుని షాప్కెళ్లి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ యాప్ సేవలు కేరళలోని ప్రధాన నగరాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. బెంగళూరులోని 'లక్డ్' యాప్ ద్వారా కూడా నగరంలోని వివిధ బేకరీల నుంచి ఇలా సర్ప్రైజ్ బాక్స్ను ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇది డెలివరీ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తోంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం చిన్నచిన్న పార్టీలు చేసుకున్నా, ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ ఉన్నా కాస్త ముందే ప్లాన్ చేసుకుని ఈ యాప్స్లో ఫుడ్ బుక్ చేసుకున్నారంటే సగం ధరకే పొందుతారు.
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