స్ట్రీట్ స్టైల్ "బఠానీ చాట్" - సింపుల్గా ఇలా కుక్కర్లో ట్రై చేయండి!
నోరూరించే బఠానీ చాట్ - ఫ్యామీలీ అంతా హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 11:57 AM IST
STREET STYLE CHANA CHAAT RECIPE : స్ట్రీట్ స్టైల్ చాట్ నోరూరిస్తుంది. ఎపుడైనా అలా సరదాగా బయటకు వెళ్తున్నపుడు రోడ్డు పక్కన చాట్ తినాలనిపిస్తుంది. కానీ, ఇంట్లో కూడా హెల్దీగా ఇలా మీరే స్వయంగా చేసుకోవచ్చని తెలుసా? బఠానీ నానబెట్టుకుని ఆ తర్వతా 30 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలు! నోరూరించే చాట్ రెడీ అవుతుంది. సంక్రాంతి వేళ ఓ సారిలా చేసి పెట్టారంటే ఫ్యామిలీ మెత్తం హ్యాపీగా తినేస్తారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- తెల్ల బఠానీ - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - 1 స్పూన్
- పసుపు- అర స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్
- బంగాళదుంపలు - పావు కేజీ
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- టమోటా - 2
- కారం - 3 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొద్దిగా
- నిమ్మకాయ రసం - కొద్దిగా
- క్యారెట్ తరుగు - కొద్దిగా
- సన్న కారపూస - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక కప్పు తెల్ల బఠానీ తీసుకోవాలి. శుభ్రం చేసుకుని రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత కుక్కర్లో వేసుకుని బఠానీ మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు, నూనె వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టుకుని 4 విజిల్స్ ఇవ్వాలి.
- ఇపుడు మరో వైపు ఆలుగడ్డ ముక్కలు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత చల్లార్చుకుని తొక్కు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు బఠానీ ఉడకగానే చల్లార్చుకుని సగం పక్కన పెట్టుకుని మిగతావి మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే జీలకర్ర, ఇంగువ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నటి పచ్చిమిర్చి తరుగు, పెద్ద ఉల్లిపాయ తరుగు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారే వరకు వేయించాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకుని 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత కారం, పసుపు, ధనియాలు, జీలకర్ర పొడి వేసుకోవాలి. ఇపుడు మూత పెట్టుకుని మరో 2 నిమిషాలు కుక్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసిన బఠానీ పేస్ట్, మిగిలిన బఠానీ కూడా నీళ్లతో సహా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన ఆలుగడ్డ ముక్కలు కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆలుగడ్డ ముక్కలు మాష్ చేసుకుంటూ కలపాలి.
- ఆ తర్వాత చాట్ మసాలా వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల తర్వాత మరో సారి బాగా కలిపి గరం మసాలా, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకుని కలపాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నిమ్మకాయ రసం పిండుకుని చాటా రెడీ చేసుకోవాలి.
- పైన ఉల్లిపాయ, టమోటా, క్యారెట్ తరుగు, కొత్తిమీర, కారపూస వేసుకుని డెకరేట్ చేసుకోవాలి. అంతే! బఠానీ చాట్ ఎంతో బాగుంటుంది. సంక్రాంతి టైంలో ఇంటిల్లిపాది ఇంట్లో ఉన్నటైంలో ఇలా చేసి పెడితే హ్యాపీగా తినేస్తారు.
