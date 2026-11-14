వస్తువుల రేట్లు రూ.99, రూ.999 అని ఎందుకు పెడతారు? - ఈ బిజినెస్ సీక్రెట్ గురించి మీకు తెలుసా?
Charm Pricing Psychology : ధరల చివర ఉండే 99 సీక్రెట్ గురించి తెలుసా? - ఒక్క రూపాయి వెనుక ఉన్న వ్యాపార వ్యూహం ఇదే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:54 AM IST
Charm Pricing Psychology : పండగల సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు, షాపింగ్మాల్స్, ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లు భారీ డిస్కౌంట్లతో ఆఫర్లు ప్రకటిస్తూ విక్రయాలు జరుపుతుంటాయి. ఏ షాపింగ్మాల్కి వెళ్లినా, ఏ వెబ్సైట్లలో చూసినా వస్తువుల ధరలు భలే గమ్మత్తుగా ఉంటాయి. రూ.99, రూ.999, రూ.9,999 అంటూ కనిపిస్తుంటాయి. ధర వందలు, వేలు, లక్షల్లో ఉన్నా సరే చివరకి 99 రూపాయలతో ముగుస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందికి వస్తువుల ధరలను రూ.100, రూ.1000 ఇలా రౌండ్ ఫిగర్లో పెట్టకుండా 9 నంబర్ ఉండేలా ఎందుకు పెడతారు? అనే సందేహం వస్తుంటుంది. మీకు ఈ డౌట్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? దీని వెనుక ఏదైనా స్ట్రాటెజీ ఉందా? ఆ వివరాలన్నీ తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
మనం ఆన్లైన్లో గానీ, ఆఫ్లైన్లో గానీ ఏదైనా వస్తువు కొంటున్నప్పుడు వాటి ధరలు రూ.99, రూ.999, రూ.9,999 ఇలా కనిపిస్తుంటాయి. అయితే, ఏ సంస్థ అయినా తమ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువగా అమ్ముడుపోవాలి, వినియోగదారులను పెంచుకోవాలనే భావిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆకట్టుకునే ధరల్ని నిర్ణయిస్తాయి. అలా ధరలు నిర్ణయించడంలో సంస్థలు వేసే వ్యూహాల్లో రూ.99 ప్రైసింగ్ స్ట్రాటెజీ ఒకటని చెబుతున్నారు మార్కెటింగ్ నిపుణులు.
చార్మ్ ప్రైసింగ్ అంటే ఏమిటి?
వస్తువులకు ఇలా 9తో ఎండ్ అయ్యేలా పెట్టే ధరలను 'చార్మ్ ప్రైసింగ్' అంటారు. ఇదొక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటెజీ. వస్తువు ధర తక్కువగా ఉందనే భావన కలిగించి కస్టమర్లను ఎట్రాక్ట్ చేసి ప్రొడక్ట్స్ను కొనిపించేలా చేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఉదాహరణకు ఒక వస్తువు ధర రూ.1,000 ఉందనుకుందాం. అప్పుడు కస్టమర్లలో వెయ్యి రూపాయలా అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. కానీ, రూ.999 ఉంటే అది కాస్త తక్కువ అనిపిస్తుంది. ఒక్క డిజిట్ తగ్గితే కొనేవారి ఆలోచన కూడా మారిపోతుంది. దీన్నే టెక్నికల్గా 'లెఫ్ట్ డిజిట్ ఎఫెక్ట్' అని కూడా పిలుస్తారు. అందుకే చాలా కంపెనీలు తమ సేల్స్ను పెంచుకోవడానికి ఈ నంబర్ లాజిక్ను ఉపయోగిస్తారట.
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ఈ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటెజీ ఎక్కడ మొదలైంది?
ఈ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటెజీని 19వ శతాబ్దం చివర్లోనే అమెరికా లాంటి అడ్వాన్స్డ్ దేశాల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. డాలర్కు బదులుగా 99 సెన్స్ ధరతో ప్రొడక్ట్స్ అమ్మేవారు. ఈ టైమ్లో కస్టమర్లకు మిగిలిన ఛేంజ్ను తిరిగి ఇచ్చేవారు. దీన్ని అంతా క్యాష్ రిజిస్టర్లో ఎంటర్ చేసేవారు. ఈ లిస్టింగ్ అంతా ట్రాన్సక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేది. అదే రానురాను కస్టమర్లను ఆకర్షించే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటెజీగా మారిందని చెబుతున్నారు మార్కెటింగ్ నిపుణులు.
లగ్జరీ బ్రాండ్స్ అలా ధరలు ఎందుకు పెట్టవు?
ఈ స్ట్రాటెజీకి కొన్ని లగ్జరీ కంపెనీలు దూరంగా ఉంటాయి. దీనికి ఒక రీజన్ ఉంది. ప్రీమియం క్వాలిటీ, స్పెషాలిటీ, బ్రాండ్ వ్యాల్యూను సూచించేందుకు రౌండ్ ఫిగర్తో ఉండే ధరలనే పెడుతుంటాయి. వీటి ముఖ్య ఉద్దేశం సేల్స్తో పాటు బ్రాండ్ వ్యాల్యూను మెయింటెన్ చేయడమని మార్కెటింగ్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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