యమ్మీ యమ్మీగా టేస్టీ "చపాతీ శాండ్విచ్" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అయిపోతారంతే!
Published : December 2, 2025 at 12:43 PM IST
Chapati Sandwich Recipe : నేటి రోజుల్లో ఎక్కువ మంది బరువు తగ్గడం సహా పలు రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కోసం డైలీ డైట్లో చపాతీ చేర్చుకుంటున్నారు. మూడు పూటల్లో ఏదో ఒక పూట చపాతీ తింటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్నిసార్లు ఇంట్లో చేసిన చపాతీలు మిగిలిపోతుంటాయి. అలా మిగిలిన వాటిని మరుసటి గట్టిగా, చల్లగా ఉన్నాయని చాలా మంది తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. దాంతో చేసేదేమి లేక బయట పడేస్తుంటారు. కానీ, ఇకపై అలా చేయకండి. మిగిలిన చపాతీలతో సింపుల్గా ఇలా "శాండ్విచ్" ప్రిపేర్ చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. లోపల స్టఫింగ్తో కమ్మగా ఉండే వీటిని తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరి, చపాతీతో నోరూరించే ఈ శాండ్విచ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మిగిలిన చపాతీలు - మూడ్నాలుగు
- పనీర్ తురుము - ఒక కప్పు
- మసాలా పల్లీలు - కొన్ని
- ఛాట్ మసాలా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు చెంచాలు
- క్యారెట్ తురుము - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- ఉల్లిపాయ తరుము - రెండు చెంచాలు
- క్యాప్సికం - చిన్నది
- గ్రీన్ చట్నీ - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - చిటికెడు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- బటర్ స్లైసెస్ - మూడ్నాలుగు
- ఉడికించిన ఆలూ - ఒకటి
- నూనె - కొద్దిగా(పాన్పై వేసుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీలోకి ముందుగా నాలుగు స్టఫింగ్స్ రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వాటిల్లోకి పదార్థాలు పనీర్, క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక ఆలూను ఉడికించి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం నిలువుగా, సన్నని చీలికల్లా కట్ చేసుకోవాలి. కొన్ని పల్లీలను నూనెలో వేయించి కొద్దిగా ఉప్పు, కారం కలుపుకోవాలి. దాంతో మసాలా పల్లీలు రెడీ అవుతాయి.
- ఇప్పుడు పనీర్ స్టఫింగ్ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్లో సన్నని పనీర్ తురుము, మసాలా పల్లీలు, ఛాట్ మసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ మరో బౌల్లో సన్నని క్యారెట్ తురుము, నిలువుగా కట్ చేసిన సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, గ్రీన్ చట్నీ, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కలిపితే మరో స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది. నాలుగు స్టఫింగ్గా చీజ్ తరుగు, స్లైసెస్ను తీసుకోవాలి.
- తర్వాత మూడో స్టఫింగ్ కోసం ఒక బౌల్లో ఉడికించిన ఆలూను తీసుకుని మెత్తగా మాష్ చేయాలి. ఆపై అందులో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కాస్త పచ్చిమిర్చి తరుగు, చిటికెడు పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని అవన్నీ ఆలూ ముద్దలో కలిసేలా బాగా కలిపితే థర్డ్ స్టఫింగ్ తయారవుతుంది.
- ఇప్పుడు మిగిలిన చపాతీ లేదా అప్పుడే చేసుకున్న ఒక పెద్ద సైజ్ చపాతీ తీసుకుని దాని నాలుగు కోన్ షేప్స్ వచ్చేలా చాకుతో లైట్గా గుర్తులు పెట్టుకుని ఒక్కో భాగంలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఒక్కో స్టఫింగ్ను తగినంత పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి అనుగుణంగా చీజ్ స్టఫింగ్ పక్కన మిడిల్ వరకు చాకుతో కట్ చేయాలి.
- నెక్ట్స్ కట్ చేసుకున్న చీజ్ స్టఫింగ్ చపాతీ అంచును క్యారెట్ స్టఫింగ్ ఉన్న వైపు ఫోల్డ్ చేయాలి. ఆపై ఆలూ స్టఫింగ్ సైడ్ మరో ఫోల్డ్ చేయాలి. నెక్ట్స్ పనీర్ వైపు థర్డ్ ఫోల్డ్ చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని దానిపై శాండ్విచ్ ఫోల్డ్ చేసుకున్న స్టఫింగ్ చపాతీని ఉంచి లో ఫ్లేమ్లో కాస్త నూనెతో రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
- అది చక్కగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన చపాతీలను రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్స్తో స్టఫ్ చేసుకుని కాల్చుకుని గ్రీన్ చట్నీ, మసాలా పల్లీలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "చపాతీ శాండ్విచ్" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
