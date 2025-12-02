ETV Bharat / offbeat

మిగిలిన చపాతీతో నోరూరించే "శాండ్​విచ్" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

యమ్మీ యమ్మీగా టేస్టీ "చపాతీ శాండ్​విచ్" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అయిపోతారంతే!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 12:43 PM IST

3 Min Read
Chapati Sandwich Recipe : నేటి రోజుల్లో ఎక్కువ మంది బరువు తగ్గడం సహా పలు రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కోసం డైలీ డైట్​లో చపాతీ చేర్చుకుంటున్నారు. మూడు పూటల్లో ఏదో ఒక పూట చపాతీ తింటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్నిసార్లు ఇంట్లో చేసిన చపాతీలు మిగిలిపోతుంటాయి. అలా మిగిలిన వాటిని మరుసటి గట్టిగా, చల్లగా ఉన్నాయని చాలా మంది తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. దాంతో చేసేదేమి లేక బయట పడేస్తుంటారు. కానీ, ఇకపై అలా చేయకండి. మిగిలిన చపాతీలతో సింపుల్​గా ఇలా "శాండ్​విచ్" ప్రిపేర్ చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. లోపల స్టఫింగ్​తో కమ్మగా ఉండే వీటిని తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరి, చపాతీతో నోరూరించే ఈ శాండ్​విచ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మిగిలిన చపాతీలు - మూడ్నాలుగు
  • పనీర్ తురుము - ఒక కప్పు
  • మసాలా పల్లీలు - కొన్ని
  • ఛాట్ మసాలా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు చెంచాలు
  • క్యారెట్ తురుము - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • ఉల్లిపాయ తరుము - రెండు చెంచాలు
  • క్యాప్సికం - చిన్నది
  • గ్రీన్ చట్నీ - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - చిటికెడు
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • బటర్ స్లైసెస్ - మూడ్నాలుగు
  • ఉడికించిన ఆలూ - ఒకటి
  • నూనె - కొద్దిగా(పాన్​పై వేసుకోవడానికి)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీలోకి ముందుగా నాలుగు స్టఫింగ్స్ రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వాటిల్లోకి పదార్థాలు పనీర్, క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక ఆలూను ఉడికించి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం నిలువుగా, సన్నని చీలికల్లా కట్ చేసుకోవాలి. కొన్ని పల్లీలను నూనెలో వేయించి కొద్దిగా ఉప్పు, కారం కలుపుకోవాలి. దాంతో మసాలా పల్లీలు రెడీ అవుతాయి.
  • ఇప్పుడు పనీర్ స్టఫింగ్ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్​లో సన్నని పనీర్ తురుము, మసాలా పల్లీలు, ఛాట్ మసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ మరో బౌల్​లో సన్నని క్యారెట్ తురుము, నిలువుగా కట్ చేసిన సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, గ్రీన్ చట్నీ, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కలిపితే మరో స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది. నాలుగు స్టఫింగ్​గా చీజ్ తరుగు, స్లైసెస్​ను తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత మూడో స్టఫింగ్ కోసం ఒక బౌల్​లో ఉడికించిన ఆలూను తీసుకుని మెత్తగా మాష్ చేయాలి. ఆపై అందులో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కాస్త పచ్చిమిర్చి తరుగు, చిటికెడు పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని అవన్నీ ఆలూ ముద్దలో కలిసేలా బాగా కలిపితే థర్డ్ స్టఫింగ్ తయారవుతుంది.
  • ఇప్పుడు మిగిలిన చపాతీ లేదా అప్పుడే చేసుకున్న ఒక పెద్ద సైజ్ చపాతీ తీసుకుని దాని నాలుగు కోన్ షేప్స్ వచ్చేలా చాకుతో లైట్​గా గుర్తులు పెట్టుకుని ఒక్కో భాగంలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఒక్కో స్టఫింగ్​ను తగినంత పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి అనుగుణంగా చీజ్ స్టఫింగ్ పక్కన మిడిల్ వరకు చాకుతో కట్ చేయాలి.
  • నెక్ట్స్ కట్ చేసుకున్న చీజ్ స్టఫింగ్​ చపాతీ అంచును క్యారెట్ స్టఫింగ్ ఉన్న వైపు ఫోల్డ్ చేయాలి. ఆపై ఆలూ స్టఫింగ్ సైడ్ మరో ఫోల్డ్ చేయాలి. నెక్ట్స్ పనీర్ వైపు థర్డ్ ఫోల్డ్ చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని దానిపై శాండ్విచ్​ ఫోల్డ్ చేసుకున్న స్టఫింగ్ చపాతీని ఉంచి లో ఫ్లేమ్​లో కాస్త నూనెతో రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
  • అది చక్కగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకుని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన చపాతీలను రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్స్​తో స్టఫ్ చేసుకుని కాల్చుకుని గ్రీన్ చట్నీ, మసాలా పల్లీలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "చపాతీ శాండ్విచ్" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
