చపాతీలతో "శాండ్వించ్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 3:31 PM IST
Roti Sandwich Process : పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తినే వాటిలో శాండ్విచ్ ఒకటి. దీనిని బయట బేకరీల్లో, దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొందరు ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. మరి వీటిని చపాతీలతో కూడా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే కమ్మగా వస్తుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చపాతీలు - 4
- ఉల్లిపాయ తురుము - 2 టీ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - 2 టీ స్పూన్లు
- క్యారెట్ తురుము - 2 టీ స్పూన్లు
- పనీర్ తురుము - ఒక కప్పు
- చాట్మసాలా - కొంచెం
- పల్లీలు - కొద్దిగా
- క్యాప్సికం - 1
- గ్రీన్ చట్నీ - 2 టీ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉడికించిన బంగాళదుంప - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - చిటికెడు
- బటర్ స్లైసెస్ - 4
- ఆయిల్ కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్, పనీర్, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చి, ఒక క్యాప్సికంను తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధగా ఒక బంగాళదుంపను ఉడికించి పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే కొన్ని పల్లీలను నూనెలో వేయించి కొంచెం ఉప్పు, కారం కలపాలి. దీంతో మసాలా పల్లీలు రెడీ అవుతాయి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు పనీర్ తురుము, రెడీ చేసుకున్న మసాలా పల్లీలు, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా చాట్మసాలా వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- మరో మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు టీ స్పూన్ల క్యారెట్ తురుము, తరిగి ఉంచిన ఉల్లిక్యాప్సికం ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల గ్రీన్ చట్నీ, కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా మరో బౌల్లో ఉడికించిన బంగాళదుంప వేసి మెత్తగా మాష్ చేయాలి. ఆపై ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసి బాగా కలపాలి.
- మరోవైపు చపాతీ తీసుకొని దాని నాలుగు భాగాలుగా చేస్తూ చాకుతో గుర్తులు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కో భాగంలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఒక్కో స్టఫింగ్ అంటే పనీర్పల్లీల మిశ్రమం, క్యారెట్ క్యాప్సికం ముక్కల మిశ్రమం, బటర్ స్లైసెస్, బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా తగినంత పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి అనుగుణంగా చాకుతో కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక భాగం తర్వాత మరొక భాగాన్ని ఫోల్డ్ చేస్తూ శాండ్విచ్లా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో శాండ్వించ్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
- శాండ్వించ్ చక్కగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్లో వేసి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. వీటిని గ్రీన్ చట్నీ, మసాలా పల్లీలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే చపాతీలతో నోరూరించే శాండ్వించ్ రెడీ అయినట్లే!
