చపాతీలతో "శాండ్​వించ్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

పిల్లలు, పెద్దలు మెచ్చే టేస్టీ శాండ్​విచ్ - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి!

Chapati Sandwich
Chapati Sandwich (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 3:31 PM IST

Roti Sandwich Process : పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తినే వాటిలో శాండ్​విచ్​ ఒకటి. దీనిని బయట బేకరీల్లో, దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొందరు ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. మరి వీటిని చపాతీలతో కూడా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే కమ్మగా వస్తుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

నోరూరించే "బీరకాయ జీడిపప్పు కర్రీ" - సరికొత్త టేస్ట్​ను ఆస్వాదిస్తారు!

చపాతీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చపాతీలు - 4
  • ఉల్లిపాయ తురుము - 2 టీ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - 2 టీ స్పూన్లు
  • క్యారెట్ తురుము - 2 టీ స్పూన్లు
  • పనీర్ తురుము - ఒక కప్పు
  • చాట్​మసాలా - కొంచెం
  • పల్లీలు - కొద్దిగా
  • క్యాప్సికం - 1
  • గ్రీన్​ చట్నీ - 2 టీ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉడికించిన బంగాళదుంప - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - చిటికెడు
  • బటర్ స్లైసెస్ - 4
  • ఉడికించిన ఆలూ - ఒకటి
  • ఆయిల్ కొద్దిగా
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్, పనీర్​, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చి, ఒక క్యాప్సికంను తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధగా ఒక బంగాళదుంపను ఉడికించి పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే కొన్ని పల్లీలను నూనెలో వేయించి కొంచెం ఉప్పు, కారం కలపాలి. దీంతో మసాలా పల్లీలు రెడీ అవుతాయి.
పనీర్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు పనీర్ తురుము, రెడీ చేసుకున్న మసాలా పల్లీలు, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా చాట్​మసాలా వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • మరో మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు టీ స్పూన్ల క్యారెట్ తురుము, తరిగి ఉంచిన ఉల్లిక్యాప్సికం ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల గ్రీన్ చట్నీ, కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా మరో బౌల్లో ఉడికించిన బంగాళదుంప వేసి మెత్తగా మాష్ చేయాలి. ఆపై ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసి బాగా కలపాలి.
చపాతీ పైన స్టఫింగ్​ను ఇలా పెట్టుకోవాలి (ETV Abhiruchi)
  • మరోవైపు చపాతీ తీసుకొని దాని నాలుగు భాగాలుగా చేస్తూ చాకుతో గుర్తులు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కో భాగంలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఒక్కో స్టఫింగ్​ అంటే పనీర్​పల్లీల మిశ్రమం, క్యారెట్ క్యాప్సికం ముక్కల మిశ్రమం, బటర్ స్లైసెస్​, బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా తగినంత పెట్టుకోవాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అనంతరం ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి అనుగుణంగా చాకుతో కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక భాగం తర్వాత మరొక భాగాన్ని ఫోల్డ్ చేస్తూ శాండ్​విచ్​లా చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్​లో శాండ్​వించ్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
  • శాండ్​వించ్​ చక్కగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లో వేసి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. వీటిని గ్రీన్ చట్నీ, మసాలా పల్లీలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే చపాతీలతో నోరూరించే శాండ్​వించ్ రెడీ అయినట్లే!

నోరూరించే "క్యాబేజీ మసాలా కర్రీ" - వద్దన్నవాళ్లే కమ్మగా, కడుపు నిండా తినేస్తారు!

పేరుకే "పూరీ కుర్మా" - చపాతీలు, బగారా రైస్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

