చపాతీలు మిగిలిపోయాయా? - కమ్మని "పాయసం" చేసుకోండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Published : October 27, 2025 at 3:59 PM IST
Chapati Kheer: బరువు తగ్గడం సహా పలు రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కోసం చాలా మంది తమ డైట్లో చపాతీలను చేర్చుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని కొన్ని సార్లు రాత్రి పూట చేసిన చపాతీలు ఉదయానికి మిగిలిపోతుంటాయి. దీంతో చాలా మంది వాటిని పడేయడం వంటివి చేస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా మిగిలిన వాటిని పడేస్తున్నారా? అయితే ఓసారి ఇలా పాయసం చేయండి. ఏంటీ చపాతీలతో పాయసం అనుకుంటున్నారా? మీరు విన్నది నిజమే. మిగిలిపోయిన చపాతీలతో రుచికరమైన పాయసం చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని చపాతీ పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చపాతీలు - 2
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొద్దిగా
- కిస్మిస్ - 4
- పాలు - ముప్పావు లీటర్
- కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
- పంచదార - పావు కప్పు
- కండెన్సెడ్ మిల్క్ - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చపాతీలను వీలైనంత చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసిన చపాతీలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు వేసి వేయించాలి.
- పప్పు కాస్త వేగిన తర్వాత కిస్మిస్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేగిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- అదే నెయ్యిలో కట్ చేసిన చపాతీలు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు దోరగా వేయించి పాన్ను పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే స్టవ్ మీద పెట్టి మరో గిన్నె పెట్టి పాలు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కుంకుమపువ్వు వేసి కాగుతున్న పాలను ఓ స్పూన్ వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పాలు కాగి ఓ పొంగు వచ్చిన తర్వాత వేయించిన చపాతీ ముక్కలు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత కుంకుమపువ్వు వేసి కలిపిన పాలు, పంచదార, కండెన్సెడ్ మిల్క్ వేసి కలిపి మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ సిమ్లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి మరో నిమిషం ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చపాతీ పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కండెన్సెడ్ మిల్క్ లేకపోతే పంచదారనే మీరు తినే క్వాంటిటీలో కాస్త పెంచి తీసుకోవచ్చు.
- కేవలం కిస్మిస్, జీడిపప్పు మాత్రమే కాకుండా పిస్తా పప్పు సహా ఇతర డ్రైఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు.
