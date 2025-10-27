ETV Bharat / offbeat

చపాతీలు మిగిలిపోయాయా? - కమ్మని "పాయసం" చేసుకోండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!

-మిగిలిపోయిన చపాతీలతో అద్భుతమైన పాయసం - సూపర్​గా ఉంటుంది!

Chapati Kheer
Chapati Kheer (Eenadu)
ETV Bharat Telangana Team

October 27, 2025

Chapati Kheer: బరువు తగ్గడం సహా పలు రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కోసం చాలా మంది తమ డైట్​లో చపాతీలను చేర్చుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని కొన్ని సార్లు రాత్రి పూట చేసిన చపాతీలు ఉదయానికి మిగిలిపోతుంటాయి. దీంతో చాలా మంది వాటిని పడేయడం వంటివి చేస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా మిగిలిన వాటిని పడేస్తున్నారా? అయితే ఓసారి ఇలా పాయసం చేయండి. ఏంటీ చపాతీలతో పాయసం అనుకుంటున్నారా? మీరు విన్నది నిజమే. మిగిలిపోయిన చపాతీలతో రుచికరమైన పాయసం చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చపాతీ పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Chapati Kheer
చపాతీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చపాతీలు - 2
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొద్దిగా
  • కిస్​మిస్​ - 4
  • పాలు - ముప్పావు లీటర్​
  • కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
  • పంచదార - పావు కప్పు
  • కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్​
Chapati Kheer
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చపాతీలను వీలైనంత చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్​ చేసిన చపాతీలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • పప్పు కాస్త వేగిన తర్వాత కిస్​మిస్​ వేసి ఫ్రై చేయాలి. జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ వేగిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టాలి.
Chapati Kheer
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • అదే నెయ్యిలో కట్​ చేసిన చపాతీలు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు దోరగా వేయించి పాన్​ను పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద పెట్టి మరో గిన్నె పెట్టి పాలు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కుంకుమపువ్వు వేసి కాగుతున్న పాలను ఓ స్పూన్​ వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Chapati Kheer
పంచదార (Getty Images)
  • పాలు కాగి ఓ పొంగు వచ్చిన తర్వాత వేయించిన చపాతీ ముక్కలు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత కుంకుమపువ్వు వేసి కలిపిన పాలు, పంచదార, కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ వేసి కలిపి మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ సిమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి మరో నిమిషం ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చపాతీ పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chapati Kheer
రోటీ పాయసం (Eenadu)

చిట్కాలు:

  • కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ లేకపోతే పంచదారనే మీరు తినే క్వాంటిటీలో కాస్త పెంచి తీసుకోవచ్చు.
  • కేవలం కిస్​మిస్​, జీడిపప్పు మాత్రమే కాకుండా పిస్తా పప్పు సహా ఇతర డ్రైఫ్రూట్స్​ కూడా వేసుకోవచ్చు.

