ఆంధ్రా, తమిళనాడు మిక్స్డ్ రెసిపీ - నోరూరించే "చంద్రముఖి చికెన్"
వేయించిన మెత్తని ముక్కలు - కేజీ చికెన్ ఒక్కరే తింటారు!
chandramukhi_chicken (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 25, 2026 at 10:22 AM IST
Chandramukhi chicken : ఆంధ్రా చికెన్, తమిళనాడు చికెన్ అని వేర్వేరు రెసిపీలు తెలిసినవే కానీ, రెండింటినీ మిక్స్ చేస్తూ ఫిక్స్ చేసిన రెసిపీయే "చంద్రముఖి చికెన్". ఈ మధ్య కాలంలో ఎంతో పాపులరైన ఈ చికెన్ తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అన్నం లేకుండానే చికెన్ మొత్తం లాగించేలా కమ్మగా ఉంటుంది.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కేజీ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర స్పూన్
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- లవంగాలు - 4
- అనాస - 1
- యాలకులు - 5
- దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- సోంపు - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 4
- జీడిపప్పు - 12
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- కొబ్బరి పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని ఉప్పు, పసుపుతో పాటు గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ ముక్కలు 10 నిమిషాలు ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె, లవంగాలు, అనాస, యాలకులు, దాల్చిన, మిరియాలు వేసుకోవాలి. అందులోనే ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, ధనియాలు, సోంపు కూడా వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత పెద్దగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని ఉల్లిపాయలు రంగు మారగానే దించుకుని చల్లార్చుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే ప్యాన్లో నూనె వేసుకుని కాస్త వేడెక్కగానే లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, జీడిపప్పు వేసుకోవాలి.
- జీడిపప్పు రంగు మారగానే ఇపుడు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ తరుగు రంగు మారగానే కరివేపాకు కూడా వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని వాసన పోయాక ముందుగా ఉడికించుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి.
- 2 నిమిషాల తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ అడుగు పట్టకుండా జాగ్రత్తగా వేయించాలి.
- మరో ఐదు నిమిషాల తర్వాత కారం, కసూరి మేతి వేసుకుని కలపాలి. కర్రీ అడుగంటుతుంటే రెండు, మూడు స్పూన్ల నీళ్లు చిలకరించుకుని కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి వేసుకుని వేయించాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని కాస్త నిమ్మరసం పిండుకుంటే చంద్రముఖి చికెన్ రెడీ!
