ఆంధ్రా, తమిళనాడు మిక్స్​డ్ రెసిపీ - నోరూరించే "చంద్రముఖి చికెన్"

వేయించిన మెత్తని ముక్కలు - కేజీ చికెన్ ఒక్కరే తింటారు!

chandramukhi_chicken
chandramukhi_chicken (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Chandramukhi chicken : ఆంధ్రా చికెన్, తమిళనాడు చికెన్ అని వేర్వేరు రెసిపీలు తెలిసినవే కానీ, రెండింటినీ మిక్స్ చేస్తూ ఫిక్స్ చేసిన రెసిపీయే "చంద్రముఖి చికెన్". ఈ మధ్య కాలంలో ఎంతో పాపులరైన ఈ చికెన్ తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అన్నం లేకుండానే చికెన్ మొత్తం లాగించేలా కమ్మగా ఉంటుంది.

chandramukhi_chicken
chandramukhi_chicken (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - కేజీ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • లవంగాలు - 4
  • అనాస - 1
  • యాలకులు - 5
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • మిరియాలు - అర స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • సోంపు - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • జీడిపప్పు - 12
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
  • కొబ్బరి పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
chandramukhi_chicken
chandramukhi_chicken (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని ఉప్పు, పసుపుతో పాటు గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ ముక్కలు 10 నిమిషాలు ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె, లవంగాలు, అనాస, యాలకులు, దాల్చిన, మిరియాలు వేసుకోవాలి. అందులోనే ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, ధనియాలు, సోంపు కూడా వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత పెద్దగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని ఉల్లిపాయలు రంగు మారగానే దించుకుని చల్లార్చుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
chandramukhi_chicken
chandramukhi_chicken (Getty images)
  • ఇపుడు అదే ప్యాన్​లో నూనె వేసుకుని కాస్త వేడెక్కగానే లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, జీడిపప్పు వేసుకోవాలి.
  • జీడిపప్పు రంగు మారగానే ఇపుడు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ తరుగు రంగు మారగానే కరివేపాకు కూడా వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని వాసన పోయాక ముందుగా ఉడికించుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి.
chandramukhi_chicken
chandramukhi_chicken (ETV Bharat)
  • 2 నిమిషాల తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ అడుగు పట్టకుండా జాగ్రత్తగా వేయించాలి.
  • మరో ఐదు నిమిషాల తర్వాత కారం, కసూరి మేతి వేసుకుని కలపాలి. కర్రీ అడుగంటుతుంటే రెండు, మూడు స్పూన్ల నీళ్లు చిలకరించుకుని కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి వేసుకుని వేయించాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని కాస్త నిమ్మరసం పిండుకుంటే చంద్రముఖి చికెన్ రెడీ!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

