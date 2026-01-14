ETV Bharat / offbeat

పసందైన "చంద్రకాంతలు" - స్వీట్ లవర్స్​ ఫుల్ ఖుష్!

పెసరపప్పు, పంచదారతో సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Chandrakanthalu
Chandrakanthalu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 9:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chandrakanthalu Making in Telugu : ఇండ్లలో పిల్లలు, పెద్దల కోసం వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. ఇందులో లడ్డూలు, అరిసెలు, కజ్జికాయలు, బూరెలు లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా చంద్రకాంతలు ట్రై చేశారంటే జ్యూసీజ్యూసీగా అద్దిరిపోతాయి. అంతేకాక తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. వీటిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్​ స్వీట్​గా మారుతుంది. మరి చంద్రకాంతలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

జామకాయలతో "పచ్చడి" ట్రై చేశారా - వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది!

Chandrakanthalu
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - 2 కప్పులు
  • పంచదార - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Chandrakanthalu
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల పెసరపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి. గంట సేపటి తర్వాత పెసరపప్పును మిక్సీజార్​లో వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కప్పు నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమం వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పచ్చిన వాసన పోయే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
Chandrakanthalu
యాలకులు (Getty Images)
  • పెసరపప్పు మిశ్రమం వేగిన తర్వాత కప్పు పంచదార, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి అప్లై చేసిన ప్లేట్​లో వేసి కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ పెసరపప్పు మిశ్రమం కాస్త చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా జార్ మూత లేదా క్యాప్ మూతతో ఆఫ్ మూన్ (అర్ధ చంద్రాకారంలో) కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Chandrakanthalu
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న చంద్రకాంతలను కడాయికి సరిపడా వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే టేస్టీ, జ్యూసీ చంద్రకాంతలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీరు చంద్రకాంతలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పెసరపప్పు, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే రాజస్థానీ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఘుమఘుమలాడే "రెడ్ చిల్లీ చికెన్ కర్రీ" - ఉల్లిపాయ ఎండుమిర్చి పేస్ట్​తో సరికొత్త రుచి!

TAGGED:

CHANDRAKANTHALU SWEET RECIPE
చంద్రకాంతలు తయారీ విధానం
HALF MOON SWEETS IN TELUGU
CHANDRAKANTHALU MAKING
CHANDRAKANTHALU SWEET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.