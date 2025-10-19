ఓవెన్ లేకుండానే - సూపర్ టేస్టీ "చందమామ బిస్కెట్లు" ఇంట్లోనే చేసుకోండిలా!
టేస్టీ అండ్ క్రంచీ చందమామ బిస్కెట్స్ - ఈ స్టెప్స్తో అప్పటికప్పుడు చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 3:29 PM IST
Moon Cookies Prepare in Telugu : బిస్కెట్లను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! అందులోనూ చందమామ బిస్కెట్లంటే ఎక్కువ మందికి ఫేవరెట్. దీనిని బయట దుకాణాల్లో, బేకరీల్లో కొనుగోలు చేసి తింటుంటారు. వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? కేవలం నిమిషాల్లోనే ఇవి తయారవుతాయి. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే అచ్చం బయట కొన్న మాదిరిగానే భలే రుచికరంగా వస్తాయి. అంతేకాక ఓవెన్తో పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీటేస్టీ చందమామ బిస్కెట్లు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
నోరూరించే "పహాడీ చికెన్ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- పంచదార - 3 టేబుల్ స్పూన్ల
- నెయ్యి - ముప్పావు కప్పు
- వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత పంచదార పొడిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు నెయ్యి వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే ఒక కప్పు గోధుమపిండి, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, చిటికెడు ఉప్పు వేసి కలపాలి. మరో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి పిండిని మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని మరి మెత్తగా లేదా గట్టిగా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం గిన్నెపై మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో స్క్రేర్ షేప్లో సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం దీనిని చాకుతో పొడవుగా, నాలుగా సమాన భాగాలు వచ్చేలా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై అంచులు షార్ప్గా ఉన్న గ్లాస్ తీసుకుని చందమామ ఆకారం వచ్చేలా బిస్కెట్స్ను కట్ చేయాలి.
- ఆపై కట్ చేసుకున్న బిస్కెట్లపై బటర్ లేదా నెయ్యి రాసిన ప్లేట్లో వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ గిన్నెపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ప్రిహీట్ చేసుకోవాలి. గిన్నె వేడయ్యాక తయారు చేసి పెట్టుకున్న బిస్కెట్లను ప్లేట్తో సహా పెట్టి మూతపెట్టాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 25 నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి .
- 25 నిమిషాల తర్వాత ప్లేట్ను జాగ్రత్తగా బయటకు తీసి బిస్కెట్లను పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- బిస్కెట్లు చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే బేకరీ స్టైల్లో చందమామ బిస్కెట్లు తయారైనట్లే!
అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "పాల ముంజలు" - దీపావళికి ఇలా ఇంట్లోనే తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!
క్రిస్పీ "ఆలూ మిక్చర్" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటుంది!