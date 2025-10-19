ETV Bharat / offbeat

ఓవెన్​ లేకుండానే - సూపర్​ టేస్టీ "చందమామ బిస్కెట్లు" ఇంట్లోనే చేసుకోండిలా!

టేస్టీ అండ్​ క్రంచీ చందమామ బిస్కెట్స్ - ఈ స్టెప్స్​తో అప్పటికప్పుడు చేసుకోండి!

Moon Cookies
Moon Cookies (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Moon Cookies Prepare in Telugu : బిస్కెట్లను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! అందులోనూ చందమామ బిస్కెట్లంటే ఎక్కువ మందికి ఫేవరెట్​. దీనిని బయట దుకాణాల్లో, బేకరీల్లో కొనుగోలు చేసి తింటుంటారు. వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? కేవలం నిమిషాల్లోనే ఇవి తయారవుతాయి. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే అచ్చం బయట కొన్న మాదిరిగానే భలే రుచికరంగా వస్తాయి. అంతేకాక ఓవెన్​తో పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీటేస్టీ చందమామ బిస్కెట్లు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Chandamama Biscuits
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • పంచదార - 3 టేబుల్ స్పూన్ల
  • నెయ్యి - ముప్పావు కప్పు
  • వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - చిటికెడు
Chandamama Biscuits
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పంచదార పొడిని మిక్సింగ్​ బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు నెయ్యి వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే ఒక కప్పు గోధుమపిండి, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, చిటికెడు ఉప్పు వేసి కలపాలి. మరో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి పిండిని మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు పిండిని మరి మెత్తగా లేదా గట్టిగా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్​గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం గిన్నెపై మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Chandamama Biscuits
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో స్క్రేర్ షేప్​లో సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం దీనిని చాకుతో పొడవుగా, నాలుగా సమాన భాగాలు వచ్చేలా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై అంచులు షార్ప్​గా ఉన్న గ్లాస్ తీసుకుని చందమామ ఆకారం వచ్చేలా బిస్కెట్స్​ను కట్ చేయాలి.
  • ఆపై కట్ చేసుకున్న బిస్కెట్లపై బటర్ లేదా నెయ్యి రాసిన ప్లేట్​లో వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Chandamama Biscuits
ఉప్పు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ గిన్నెపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ప్రిహీట్ చేసుకోవాలి. గిన్నె వేడయ్యాక తయారు చేసి పెట్టుకున్న బిస్కెట్లను ప్లేట్​తో సహా పెట్టి మూతపెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 25 నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి .
  • 25 నిమిషాల తర్వాత ప్లేట్​ను జాగ్రత్తగా బయటకు తీసి బిస్కెట్లను పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • బిస్కెట్లు చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే బేకరీ స్టైల్లో చందమామ బిస్కెట్లు తయారైనట్లే!

