పాలు, పంచదార లేకుండానే "పాయసం" - శనగపప్పుతో ఇలా చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది!
పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తినే స్వీట్ రెసిపీ - ఓసారి ఇంట్లోనే ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 3:58 PM IST
Chana Dal Payasam : ఇండ్లలో వివిధ రకాల పాయసాలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటిని తయారు చేయాలంటే పాలు, పంచదార తప్పనిసరి! వీటిని ఉపయోగించకుండానే పాయసం చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఈ రెసిపీ ట్రై చేశారంటే టేస్టీగా, యమ్మీగా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మీకు స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు లేదా దేవుడికి నైవేద్యంగానూ చేసి అప్పటికప్పుడూ పెట్టొచ్చు. మరి టేస్టీటేస్టీ శనగపప్పు పాయసం ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపప్పు - 1 కప్పు
- బియ్యం - పావు కప్పు
- సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
- ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
- యాలకులు - 4
- తురిమిన బెల్లం - 2 కప్పులు
- పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
- కుంకుమపువ్వు - కొద్దిగా
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - పావు కప్పు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు శనగపప్పు వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి. మరో గిన్నెలో పావు కప్పు బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- మరో కప్పులో పావు కప్పు సగ్గుబియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో నానబెట్టిన బియ్యం, నాలుగు యాలకులు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో 8 కప్పుల నీళ్లు, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి నీటిని మరిగించాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టిన శనగపప్పు, సగ్గుబియ్యం వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని ఉడికించాలి.
- పప్పు ఉడికిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యం పొడిని వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
- పాయసం చిక్కబడిన తర్వాత రెండు కప్పుల తురిమిన బెల్లం వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరన చిటికెడు పచ్చ కర్పూరం, కొద్దిగా కుంకుమపువ్వు వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత పావు కప్పు డ్రైఫ్రూట్స్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇప్పుడు వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ని రెడీ చేసుకున్న శనగపప్పు పాయసంలో మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ శనగపప్పు పాయసం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- శనగపప్పు పాయసాన్ని ప్రసాదంగానూ లేదా మీకు స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది!
