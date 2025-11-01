ETV Bharat / offbeat

పాలు, పంచదార లేకుండానే "పాయసం" - శనగపప్పుతో ఇలా చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది!

పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తినే స్వీట్ రెసిపీ - ఓసారి ఇంట్లోనే ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!

Senaga Pappu Payasam
Senaga Pappu Payasam (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chana Dal Payasam : ఇండ్లలో వివిధ రకాల పాయసాలు చేస్తుంటారు. అయితే వీటిని తయారు చేయాలంటే పాలు, పంచదార తప్పనిసరి! వీటిని ఉపయోగించకుండానే పాయసం చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఈ రెసిపీ ట్రై చేశారంటే టేస్టీగా, యమ్మీగా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మీకు స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు లేదా దేవుడికి నైవేద్యంగానూ చేసి అప్పటికప్పుడూ పెట్టొచ్చు. మరి టేస్టీటేస్టీ శనగపప్పు పాయసం ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

"ఇడ్లీ ఎందుకు పొంగదు?" - మిక్సీలో పిండి రుబ్బుకున్నా ఇలా చేస్తే పొంగుతుంది!

Senaga Pappu Payasam
శనగపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపప్పు - 1 కప్పు
  • బియ్యం - పావు కప్పు
  • సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
  • యాలకులు - 4
  • తురిమిన బెల్లం - 2 కప్పులు
  • పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
  • కుంకుమపువ్వు - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - పావు కప్పు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
Senaga Pappu Payasam
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు శనగపప్పు వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి. మరో గిన్నెలో పావు కప్పు బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మరో కప్పులో పావు కప్పు సగ్గుబియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
Senaga Pappu Payasam
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన బియ్యం, నాలుగు యాలకులు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో 8 కప్పుల నీళ్లు, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి నీటిని మరిగించాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టిన శనగపప్పు, సగ్గుబియ్యం వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని ఉడికించాలి.
  • పప్పు ఉడికిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యం పొడిని వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
Senaga Pappu Payasam
బెల్లం (Getty Images)
  • పాయసం చిక్కబడిన తర్వాత రెండు కప్పుల తురిమిన బెల్లం వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరన చిటికెడు పచ్చ కర్పూరం, కొద్దిగా కుంకుమపువ్వు వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత పావు కప్పు డ్రైఫ్రూట్స్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇప్పుడు వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ని రెడీ చేసుకున్న శనగపప్పు పాయసంలో మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ శనగపప్పు పాయసం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • శనగపప్పు పాయసాన్ని ప్రసాదంగానూ లేదా మీకు స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది!

మీరు "పనీర్ కర్రీ" ఫ్యాన్సా? - ఇలా ట్రై చేయండి, టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోరు!

సండే స్పెషల్ "చికెన్ హండి" - ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్ రెసిపీ!

TAGGED:

CHANA DAL PAYASAM RECIPE
SENAGA BEDALA PAYASAM IN TELUGU
CHANA DAL KHEER PREPARE
శనగపప్పు పాయసం తయారీ విధానం
SENAGA PAPPU PAYASAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రివ్యూ- కొత్త సీన్​తో థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్​కు గూస్​బంప్స్

కార్తిక మాసం ప్రత్యేకం - తక్కువ ఖర్చుతో 'పంచభూత శివలింగాల' దర్శనం

20అడుగుల లోతైన సరస్సులో రూ.50లక్షల బంగారు ఆభరణాలు- ఏం చేశారు? ఎలా తిరిగి పొందారు?

సౌందర్య సంరక్షణకు 'మునగ నూనె' - ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.