పచ్చిశనగపప్పుతో సూపర్ టేస్టీ "చట్నీ" - పల్లీలు అవసరం లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
శనగపప్పు, కొబ్బరి కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోయే 'చట్నీ' - టిఫెన్ ఏదైనా టేస్ట్ మాత్రం సూపర్!
Published : December 16, 2025 at 10:30 AM IST
Instant Breakfast Chutney : రోజూ ఒకే రకమైన చట్నీ చేస్తే ఎంతటి రుచికరమైన టిఫెన్ అయినా బోర్ కొడుతుంది. నార్మల్గా అయితే మనందరం ఎక్కువగా పల్లీ, కొబ్బరి, అల్లం చట్నీలు చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా సరికొత్తగా చేసుకునే ఒక నయా చట్నీ రెసిపీని మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. అదే, శనగపప్పుతో సూపర్ టేస్టీ "చట్నీ". పచ్చికొబ్బరి, శనగపప్పు, పచ్చిమిర్చి కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ చట్నీ భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, దోశ, బోండా, వడ ఇలా ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా అందులోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్నిస్తుంది. పల్లీలు వేయకుండానే దీన్ని అప్పటికప్పుడు చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్ చట్నీలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది సూపర్ ఆప్షన్ కూడా. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - ఐదారు టీస్పూన్లు
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది(రుచికి తగినన్ని)
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ చట్నీ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పచ్చిశనగపప్పును వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పప్పు గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. పప్పు ఎంత బాగా వేగితే చట్నీ అంత రుచికరంగా వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- పప్పు వేగిన తర్వాత అందులోనే పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసి వాటిని చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వేయించుకున్న శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులోనే సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టీస్పూన్ జీలకర్ర, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ముందుగా వాటర్ వేయకుండా ఒకసారి బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మూత తీసి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మరోసారి వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఒకవేళ మీకు చట్నీ ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే ఇదే స్టేజ్లో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - కొద్దిగా
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - మూడు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - చిటికెడు
- చట్నీలోకి పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి లో ఫ్లేమ్లో పోపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చట్నీలో వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అంతే, పల్లీలు వేయకుండానే టిఫెన్స్లోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "చట్నీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ చట్నీలకు బదులుగా ఓసారి వెరైటీగా ఈ చట్నీని ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
- ఒకవేళ మీరు ఈ చట్నీని తక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే శనగపప్పుతో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
