Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / offbeat

పచ్చిశనగపప్పుతో సూపర్ టేస్టీ "చట్నీ" - పల్లీలు అవసరం లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

శనగపప్పు, కొబ్బరి కాంబినేషన్​లో అద్దిరిపోయే 'చట్నీ' - టిఫెన్ ఏదైనా టేస్ట్ మాత్రం సూపర్!

Instant Breakfast Chutney
Instant Breakfast Chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 10:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Instant Breakfast Chutney : రోజూ ఒకే రకమైన చట్నీ చేస్తే ఎంతటి రుచికరమైన టిఫెన్ అయినా బోర్ కొడుతుంది. నార్మల్​గా అయితే మనందరం ఎక్కువగా పల్లీ, కొబ్బరి, అల్లం చట్నీలు చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా సరికొత్తగా చేసుకునే ఒక నయా చట్నీ రెసిపీని మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. అదే, శనగపప్పుతో సూపర్ టేస్టీ "చట్నీ". పచ్చికొబ్బరి, శనగపప్పు, పచ్చిమిర్చి కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ చట్నీ భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ, బోండా, వడ ఇలా ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా అందులోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్​నిస్తుంది. పల్లీలు వేయకుండానే దీన్ని అప్పటికప్పుడు చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్​ చట్నీలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది సూపర్ ఆప్షన్ కూడా. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Instant Breakfast Chutney
Instant Breakfast Chutney (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - ఐదారు టీస్పూన్లు
  • శనగపప్పు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది(రుచికి తగినన్ని)
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

జొన్నపిండితో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు" - చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!

Instant Breakfast Chutney
Instant Breakfast Chutney (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ చట్నీ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పచ్చిశనగపప్పును వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పప్పు గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. పప్పు ఎంత బాగా వేగితే చట్నీ అంత రుచికరంగా వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • పప్పు వేగిన తర్వాత అందులోనే పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసి వాటిని చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం వేయించుకున్న శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
Instant Breakfast Chutney
Instant Breakfast Chutney (Getty Images)
  • తర్వాత అందులోనే సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టీస్పూన్ జీలకర్ర, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ముందుగా వాటర్ వేయకుండా ఒకసారి బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై మూత తీసి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మరోసారి వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఒకవేళ మీకు చట్నీ ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే ఇదే స్టేజ్​లో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Instant Breakfast Chutney
Instant Breakfast Chutney (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - కొద్దిగా
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Instant Breakfast Chutney
Instant Breakfast Chutney (Getty Images)
  • చట్నీలోకి పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో పోపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చట్నీలో వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే, పల్లీలు వేయకుండానే టిఫెన్స్​లోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "చట్నీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ చట్నీలకు బదులుగా ఓసారి వెరైటీగా ఈ చట్నీని ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
  • ఒకవేళ మీరు ఈ చట్నీని తక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే శనగపప్పుతో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

చలికాలం ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "నువ్వుల చిక్కీ" - మూడు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

గోంగూరతో కరకరలాడే "గారెలు" - ఆయిల్​ పీల్చకుండానే అద్దిరిపోయే రుచి!

TAGGED:

CHUTNEY RECIPES
INSTANT BREAKFAST CHUTNEY
EASY CHUTNEY RECIPE
శనగపప్పుతో కమ్మని చట్నీ తయారీ
CHANA DAL CHUTNEY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.