ETV Bharat / offbeat

మట్టి పాత్రలో టేస్టీ "మటన్ కూర" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఫిదా!

'మటన్ కర్రీ' కొత్తగా తినాలనుందా? - ఈ స్టైల్​లో చేశారంటే సరికొత్త టేస్ట్​ను ఆస్వాదించడం పక్కా!

Champaran Mutton Curry in Telugu
Champaran Mutton Curry (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 20, 2025 at 10:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Champaran Mutton Curry in Telugu : దీపావళికి మిఠాయిలే కాదు విందు భోజనంలోకి నాన్​వెజ్ ఘుమఘుమలు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది మటన్ కర్రీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, మటన్ కూర ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన పద్ధతిలో తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్​గానే ఉంటుంది. అందుకే, మీకోసం పండగ వేళ ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "చంపారన్ మటన్ కర్రీ". దీన్నే 'అహునా మటన్ కర్రీ' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. మట్టి పాత్రలో బిహారీలు చేసే ఈ కర్రీ మంచి ఫ్లేవర్​తో నోరూరిస్తుంది. అన్నం, చపాతీ, పులావ్, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. ఒకసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది. ముక్క మెత్తగా ఉడకడంతో పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, బిహారీ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ మటన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Champaran Mutton Curry
Mutton (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ - కిలో(ఎముకలతో సహా)
  • ఆవనూనె - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - 5(పెద్దవి)
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • బిర్యానీ ఆకులు - 3
  • నల్ల యాలకులు - 2
  • దాల్చినచెక్క - రెండంగుళాల ముక్క
  • ఆకుపచ్చ యాలకులు - 4
  • లవంగాలు - 6
  • ధనియాల పొడి - రెండు టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక టేబుల్‌ స్పూన్
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్‌
  • మిరియాలు - 12
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ఆవపొడి - ఒక టేబుల్‌ స్పూన్
  • పెరుగు - మూడు టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు

"నాటుకోడి కూర" వండే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!

Champaran Mutton Curry
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • బిహారీ స్టైల్​లో నోరూరించే మటన్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా మటన్​ను శుభ్రంగా కడిగి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, పెరుగు, ఆవపొడి, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి. ఆపై గిన్నెపై మూత ఉంచి ఓ గంట పాటు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Champaran Mutton Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక కడాయిలో ఆవనూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకులు, నల్ల యాలకులు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, ఎండుమిరపకాయలను వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగును వేసుకుని ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Champaran Mutton Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగాక వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వీటిని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత గంటపాటు మ్యారినేట్ చేసి పక్కనుంచిన మటన్ ముక్కలను జత చేసి ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.

పండక్కి "గోంగూర చికెన్" ఇలా వండి చూడండి - అద్భుతమైన టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Champaran Mutton Curry
చంపారన్ మటన్ కర్రీ తయారీ (ETV Abhiruchi)
  • పది నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని మట్టిపాత్రలోకి తీసుకుని మూతపెట్టాలి.
  • తర్వాత ఆవిరి బయటకు పోకుండా చిక్కటి మైదాపిండి లేదా గోధుమపిండితో పాత్ర చుట్టూ సీల్ చేసినట్లుగా పూతలా పూయాలి.
  • అనంతరం ఆ మట్టి పాత్రను స్టవ్ మీద ఉంచి లో ఫ్లేమ్​లో ఒకటిన్నర నుంచి రెండు గంటల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్య మధ్యలో పాత్రను ఎగరేసినట్లు కదిలిస్తుండాలి. ఆవిధంగా చేయడం వల్ల ముక్కలకు మసాలా మంచిగా పడుతుంది, సమంగా ఉడుకుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
Champaran Mutton Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మటన్ మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక అంటే సైడ్స్​కు ఉన్న పిండి గట్టిగా మారి, మంచి మసాలా ఫ్లేవర్ వస్తున్నప్పుడు దింపి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపితే చాలు. అంతే, మట్టి పాత్రలో మైమరిపించే రుచితో నోరూరించే "చంపారన్ మటన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు ఎప్పుడు చేసుకునే విధంగా కాకుండా పండక్కి ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

TAGGED:

MUTTON CURRY RECIPE
DIWALI SPECIAL NON VEG RECIPES
MUTTON CURRY IN CLAY POT
మటన్ కర్రీ తయారీ విధానం
CHAMPARAN MUTTON CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.