మట్టి పాత్రలో టేస్టీ "మటన్ కూర" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఫిదా!
'మటన్ కర్రీ' కొత్తగా తినాలనుందా? - ఈ స్టైల్లో చేశారంటే సరికొత్త టేస్ట్ను ఆస్వాదించడం పక్కా!
Published : October 20, 2025 at 10:57 AM IST
Champaran Mutton Curry in Telugu : దీపావళికి మిఠాయిలే కాదు విందు భోజనంలోకి నాన్వెజ్ ఘుమఘుమలు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది మటన్ కర్రీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, మటన్ కూర ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన పద్ధతిలో తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్గానే ఉంటుంది. అందుకే, మీకోసం పండగ వేళ ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "చంపారన్ మటన్ కర్రీ". దీన్నే 'అహునా మటన్ కర్రీ' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. మట్టి పాత్రలో బిహారీలు చేసే ఈ కర్రీ మంచి ఫ్లేవర్తో నోరూరిస్తుంది. అన్నం, చపాతీ, పులావ్, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా కిర్రాక్గా ఉంటుంది. ఒకసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది. ముక్క మెత్తగా ఉడకడంతో పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, బిహారీ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ మటన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - కిలో(ఎముకలతో సహా)
- ఆవనూనె - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - 5(పెద్దవి)
- ఎండుమిర్చి - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- బిర్యానీ ఆకులు - 3
- నల్ల యాలకులు - 2
- దాల్చినచెక్క - రెండంగుళాల ముక్క
- ఆకుపచ్చ యాలకులు - 4
- లవంగాలు - 6
- ధనియాల పొడి - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- మిరియాలు - 12
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ఆవపొడి - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- పెరుగు - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- బిహారీ స్టైల్లో నోరూరించే మటన్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా మటన్ను శుభ్రంగా కడిగి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, పెరుగు, ఆవపొడి, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి. ఆపై గిన్నెపై మూత ఉంచి ఓ గంట పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక కడాయిలో ఆవనూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకులు, నల్ల యాలకులు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, ఎండుమిరపకాయలను వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగును వేసుకుని ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగాక వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వీటిని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత గంటపాటు మ్యారినేట్ చేసి పక్కనుంచిన మటన్ ముక్కలను జత చేసి ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని మట్టిపాత్రలోకి తీసుకుని మూతపెట్టాలి.
- తర్వాత ఆవిరి బయటకు పోకుండా చిక్కటి మైదాపిండి లేదా గోధుమపిండితో పాత్ర చుట్టూ సీల్ చేసినట్లుగా పూతలా పూయాలి.
- అనంతరం ఆ మట్టి పాత్రను స్టవ్ మీద ఉంచి లో ఫ్లేమ్లో ఒకటిన్నర నుంచి రెండు గంటల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్య మధ్యలో పాత్రను ఎగరేసినట్లు కదిలిస్తుండాలి. ఆవిధంగా చేయడం వల్ల ముక్కలకు మసాలా మంచిగా పడుతుంది, సమంగా ఉడుకుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మటన్ మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక అంటే సైడ్స్కు ఉన్న పిండి గట్టిగా మారి, మంచి మసాలా ఫ్లేవర్ వస్తున్నప్పుడు దింపి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపితే చాలు. అంతే, మట్టి పాత్రలో మైమరిపించే రుచితో నోరూరించే "చంపారన్ మటన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరు ఎప్పుడు చేసుకునే విధంగా కాకుండా పండక్కి ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
