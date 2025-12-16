ETV Bharat / offbeat

రాయలసీమ స్టైల్ "చామదుంప కారం పులుసు" - నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే ఈ రెసిపీ ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాల్సిందే!

ఘుమఘుమలాడే చామదుంప పులుసు - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే జిగురు లేకుండా భలేగా ఉంటుంది!

Arbi Pulusu
Arbi Pulusu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Arbi Pulusu Prepare : చామదుంపతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. దీనినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో చామగడ్డ అని కూడా అంటారు. వీటితో పులుసు, ఫ్రై, కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి రాయలసీమ స్టైల్ చామదుంప కారం పులుసు ట్రై చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఇది పుల్లపుల్లగా, కారంగానే కాక జిగురు లేకుండా ఎంతో బాగుంటుంది! మరి సింపుల్​గా నోరూరించే చామదుంప పులుసు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
Arbi Pulusu
చామదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చామదుంపలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - పావు కప్పు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమోటా - 1
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 2 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • మసాలా పొడి - అర టీ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Arbi Pulusu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం చామదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్​లో వేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు, సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత చామదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Arbi Pulusu
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు వేయాలి. అలాగే అర స్పూన్ మెంతులు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు ఎండుమిర్చి, 15 కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
Arbi Pulusu
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇవి కాస్త వేగాక నాలుగు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక ఉల్లిపాయ తరుగు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ వేగాక ఒక టమోటా తరుగు, పావు స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి టమోటాలను మగ్గించాలి.
  • టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ మసాలా పొడి, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
  • ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత 400 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన చామదుంపలను వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 30 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Arbi Pulusu
కారం (Getty Images)
  • 30 నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే రాయలసీమ స్టైల్ చామదుంప కారం పులుసు రెడీ అయినట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో చామదుంప కారం పులుసు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు!

