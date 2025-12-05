పుల్లగా, కారంగా "చామదుంప ఫ్రైస్" - పిల్లలకు స్నాక్స్గా పెడితే ఫుల్ ఖుష్!
- ఇంట్లో చామదుంప కర్రీ తినడం లేదా? - ఓసారి ఇలా ఫ్రైస్ ట్రై చేయండి - చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Published : December 5, 2025 at 3:09 PM IST
Chama Dumpa Fries Recipe: దుంప జాతికి చెందిన కూరగాయలలో చామ దుంప కూడా ఒకటి. దీనినే పలు ప్రాంతాల్లో చామ గడ్డ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. అయితే ఈ దుంపలతో చేసిన కూర, పులుసును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటే, మరికొద్దిమంది దగ్గరికి కూడా రానివ్వరు. అలా తినకపోవడానికి కారణం అది జిగురుగా ఉండటమే. మరి మీ ఇంట్లో కూడా దీనిని తినట్లేదా? అయితే వాళ్ల కోసం ఓసారి చామ దుంపలతో ఫ్రైస్ చేయండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ను మించిన టేస్ట్తో అదరహో అనిపిస్తాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా చామదుంపల ఫ్రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చామ దుంపలు - అర కేజీ
- పచ్చిమిర్చి - 5
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - తగినంత
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- ఆమ్చూర్ పౌడర్ - అర టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- జీలకర్ర పౌడర్ - అర టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చామ దుంపలపై ఉండే పొట్టును పీలర్ సాయంతో తీసేసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటినీ పీల్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వాటిని పొడుగ్గా, సన్నగా అంటే ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ మాదిరి కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి లీటర్ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కట్ చేసుకున్న చామ దుంప ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకోవాలి.
- చామ దుంపలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జల్లి గరిటెతో టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- చామ దుంపల్లోని తడి ఆరిపోయిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో చామ దుంప ముక్కలు వేసి మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ముక్కలు వేగి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టాలి. ఇలా అన్నింటినీ వేయించి కడాయిని దింపి పక్కన పెట్టాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి కాగనివ్వాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేయి వేయించాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత ఫ్రై చేసిన చామ దుంప ముక్కలు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- చివరగా అందులో కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, ఆమ్చూర్ పొడి, పసుపు, జీలకర్ర పౌడర్, చాట్ మసాలా వేసి ఫ్రైస్కు పట్టేలా కలుపుతూ టాస్ చేసుకోవాలి.
- మసాలాలు మొత్తం ముక్కలుగా పట్టిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే పుల్లగా, కారంగా, క్రిస్పీగా చామదుంప ఫ్రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
ఆలూతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "కట్లెట్స్" - డీప్ ఫ్రై లేకుండానే టేస్ట్ అదుర్స్!
చలికాలం పిల్లలకు బలాన్నిచ్చే "నువ్వుల లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేదు, విరిగిపోవు!