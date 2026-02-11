ETV Bharat / offbeat

గోధుమపిండితో "చల్ల పునుగులు" - చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి - నూనె పీల్చవు!

-మైదాతో పనిలేకుండా పునుగులు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలకు, పెద్దలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతాయి!

Challa Punugulu Recipe
Challa Punugulu Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 4:09 PM IST

Challa Punugulu Recipe: "చల్ల పునుగులు" ఈ పేరు చెబితే చాలు ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని ఎదురుచూస్తుంటారు. సాయంత్రం పూట అలా రోడ్డు మీద వెళ్లినప్పుడు కచ్చితంగా రెండు ప్లేట్లు లాగిస్తారు. కారణం అంత టేస్టీగా ఉంటాయి. అయితే నార్మల్​గా చల్ల పునుగులు చేయాలంటే మైదా కావాలి. కానీ అది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. అందుకే మీకోసం గోధుమపిండితో చేసుకునేలా రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే వీటిని ఇంట్లో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. గంటల పాటు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. మరి లేట్​ చేయకుండా గోధుమపిండితో చల్ల పునుగులు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Challa Punugulu Recipe
Challa Punugulu Recipe

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పుల్లటి పెరుగు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
  • నూనె -1 టేబుల్​స్పూన్​
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
Challa Punugulu Recipe
Challa Punugulu Recipe

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పెరుగు, బేకింగ్​ సోడా, ఉప్పు, నూనె వేసి స్మూత్​గా మారేవరకు చేతితో లేదా విస్కర్​తో మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పెరుగును బాగా మిక్స్​ చేసుకున్నాక గోధుమపిండిని వేసి ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. నార్మల్​గా అయితే ఈ స్టేజ్​లో వాటర్​ అవసరం లేదు. ఒకవేళ పిండి కన్సిస్టెన్సీ రావడం లేదంటే గోరువెచ్చని నీటిని కొంచెం కొంచెం చిలకరించుకుంటూ కలుపుకోవాలి.
  • పిండి కన్సిస్టెన్సీ సరిపోయింది అనుకున్నాక అందులో సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
Challa Punugulu Recipe
Challa Punugulu Recipe
  • ఇప్పుడు పిండిని పైకి కిందకు కలిసేలా చేతితో సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పునుగులు మంచి ప్లఫ్ఫీగా వస్తాయి.
  • పిండిని పునుగుల కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి ఓ గంట లేదా రెండు గంటల పాటు పక్కన పెట్టాలి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల పిండి చక్కగా నానతుంది.
  • పిండిని పులిసిన తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Challa Punugulu Recipe
Challa Punugulu Recipe
  • నూనె కాగేలోపు పులిసిన పిండిని మరో రెండుమూడు నిమిషాల పాటు మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • నూనె బాగా కాగినాక మంటను సిమ్​లో పెట్టి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరి నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి తగినన్ని వేసినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
  • పునుగులు క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా పిండి మొత్తాన్ని పునుగులుగా వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చల్ల పునుగులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Challa Punugulu Recipe
Challa Punugulu Recipe

చిట్కాలు:

  • పుల్లటి పెరుగు అయితేనే ఈ పునుగుల రుచి బాగుంటుంది. మీ దగ్గర పుల్లటిది లేకపోతే తాజా పెరుగులో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పెరుగు ఎంత తీసుకుంటే అదే క్వాంటిటీలో గోధుమపిండి తీసుకోవాలి. నార్మల్​గా చల్ల పునుగులకు వాటర్​ ఎక్కువ కలిపితే అంత టేస్టీగా ఉండవు. కాబట్టి ఎక్కువ శాతం పిండిని పెరుగుతో కలపడానికే ప్రయత్నించండి.
  • పిండిని ఎంత ఎక్కువ సేపు మిక్స్​ చేసుకుంటే పునుగులు అంత గుల్లగా, టేస్టీగా వస్తాయి. పైగా నూనె పీల్చవు.

