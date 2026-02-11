గోధుమపిండితో "చల్ల పునుగులు" - చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి - నూనె పీల్చవు!
-మైదాతో పనిలేకుండా పునుగులు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలకు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ అయిపోతాయి!
Published : February 11, 2026 at 4:09 PM IST
Challa Punugulu Recipe: "చల్ల పునుగులు" ఈ పేరు చెబితే చాలు ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని ఎదురుచూస్తుంటారు. సాయంత్రం పూట అలా రోడ్డు మీద వెళ్లినప్పుడు కచ్చితంగా రెండు ప్లేట్లు లాగిస్తారు. కారణం అంత టేస్టీగా ఉంటాయి. అయితే నార్మల్గా చల్ల పునుగులు చేయాలంటే మైదా కావాలి. కానీ అది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. అందుకే మీకోసం గోధుమపిండితో చేసుకునేలా రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే వీటిని ఇంట్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. గంటల పాటు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. మరి లేట్ చేయకుండా గోధుమపిండితో చల్ల పునుగులు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పుల్లటి పెరుగు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- నూనె -1 టేబుల్స్పూన్
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పెరుగు, బేకింగ్ సోడా, ఉప్పు, నూనె వేసి స్మూత్గా మారేవరకు చేతితో లేదా విస్కర్తో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పెరుగును బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక గోధుమపిండిని వేసి ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నార్మల్గా అయితే ఈ స్టేజ్లో వాటర్ అవసరం లేదు. ఒకవేళ పిండి కన్సిస్టెన్సీ రావడం లేదంటే గోరువెచ్చని నీటిని కొంచెం కొంచెం చిలకరించుకుంటూ కలుపుకోవాలి.
- పిండి కన్సిస్టెన్సీ సరిపోయింది అనుకున్నాక అందులో సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని పైకి కిందకు కలిసేలా చేతితో సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పునుగులు మంచి ప్లఫ్ఫీగా వస్తాయి.
- పిండిని పునుగుల కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి ఓ గంట లేదా రెండు గంటల పాటు పక్కన పెట్టాలి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల పిండి చక్కగా నానతుంది.
- పిండిని పులిసిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగేలోపు పులిసిన పిండిని మరో రెండుమూడు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నూనె బాగా కాగినాక మంటను సిమ్లో పెట్టి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరి నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయికి తగినన్ని వేసినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
- పునుగులు క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా పిండి మొత్తాన్ని పునుగులుగా వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చల్ల పునుగులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పుల్లటి పెరుగు అయితేనే ఈ పునుగుల రుచి బాగుంటుంది. మీ దగ్గర పుల్లటిది లేకపోతే తాజా పెరుగులో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
- పెరుగు ఎంత తీసుకుంటే అదే క్వాంటిటీలో గోధుమపిండి తీసుకోవాలి. నార్మల్గా చల్ల పునుగులకు వాటర్ ఎక్కువ కలిపితే అంత టేస్టీగా ఉండవు. కాబట్టి ఎక్కువ శాతం పిండిని పెరుగుతో కలపడానికే ప్రయత్నించండి.
- పిండిని ఎంత ఎక్కువ సేపు మిక్స్ చేసుకుంటే పునుగులు అంత గుల్లగా, టేస్టీగా వస్తాయి. పైగా నూనె పీల్చవు.
