కార్తిక పౌర్ణమి వేళ - నోరూరించే "చలిమిడి ప్రసాదం"! - ఈజీగా చేసుకోండిలా!

నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోయే కమ్మని చలిమిడి - ఈ కొలతలతో చేశారంటే టేస్ట్ అద్భుతమే!

Chalimidi Recipe
Chalimidi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 12:43 PM IST

3 Min Read
Chalimidi Recipe for Karthika Pournami : కార్తికమాసంలో వచ్చే పౌర్ణమికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. హరిహరులకు ఎంతో ప్రీతికరమైన కార్తిక పౌర్ణమి వేళ భక్తులు విశేష పూజలు జరపడంతో పాటు ప్రత్యేకమైన నైవేద్యాలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందులో తప్పకుండా చెప్పుకోవాల్సిన వాటిల్లో ఒకటి "చలిమిడి". కార్తిక పౌర్ణమి రోజు మెజార్టీ పీపుల్ తయారు చేసుకునే నైవేద్యాలలో ఇది ఉంటుంది. అయితే, కొందరికి ఈ నైవేద్యం ఎంత బాగా చేసినా పర్ఫెక్ట్​ టేస్ట్​ రాదు. అలాంటి వారు కార్తిక పౌర్ణమి వేళ ఓసారి ఈ కొలతలతో చలిమిడి చేసి చూడండి. టేస్ట్ అద్దిరిపోవడమే కాకుండా నోట్లో వేసుకుంటే వెన్నలా కరిగిపోతుంది! పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chalimidi Recipe for Karthika Pournami
బియ్యం (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - పాకానికి తగ్గట్లు నానబెట్టుకోవాలి
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావుకప్పు
  • పంచదార - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • బెల్లం - పావుకేజీలో సగం
  • నెయ్యి - ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - పిడికెడు
  • యాలకులపొడి - కొద్దిగా

Chalimidi Recipe for Karthika Pournami
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కార్తిక పౌర్ణమి స్పెషల్ ఈ నైవేద్యం తయారీకి ముందుగా తడి బియ్యప్పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందు రోజు రాత్రి ఒక గిన్నెలో బియ్యాన్ని తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • లేదంటే, ఉదయం లేవగానే రైస్​ను నానబెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది సాయంత్రం టైమ్​లోనే కార్తిక పౌర్ణమి పూజను చేసుకుంటుంటారు. కాబట్టి, మార్నింగ్ లేవగానే బియ్యాన్ని నానబెట్టుకున్నా చాలు.
  • అయితే, బియ్యం ఎప్పుడు నానబెట్టుకున్నా కనీసం ఆరు గంటలు నానబెడితే చలిమిడి చక్కగా, మంచి రుచికరంగా వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
Chalimidi Recipe for Karthika Pournami
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • బియ్యం మంచిగా నానిన తర్వాత వాటర్​ని పూర్తిగా వడకట్టి, తడి ఆరే వరకు కాసేపు ఫ్యాన్ కింద ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చలిమిడిలోకి కావాల్సిన పాకాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ మీద మందపాటి కడాయి ఉంచి బెల్లం తురుము, పంచదారతో పాటు తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి పాకంలో నురగ వస్తున్న టైమ్​లో గరిటెతో కొద్దిగా పాకాన్ని ప్లేట్​లో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో వేసుకోవాలి. అప్పుడు అది గడ్డకడితే పాకం రెడీ అయిందని తెలుసుకోవాలి.

Chalimidi Recipe for Karthika Pournami
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈవిధంగా సరైన కన్సిస్టెన్సీలో పాకాన్ని రెడీ చేసుకున్నాక అందులో యాలకుల పొడి వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తడి బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండాలి.
  • పిండి ఉండలు లేకుండా పాకంలో పూర్తిగా కలిసేలా పెద్ద గరిటెతో మిక్స్ చేసుకోవాలి. మీరు ఎంత బాగా పిండిని కలిపితే చలిమిడి అంత టేస్టీగా వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
Chalimidi Recipe for Karthika Pournami
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, ఆ మిశ్రమం కాస్త లూజ్​గా ఉన్నప్పుడే పిండిని వేయడం ఆపేసి స్టవ్​ను కూడా ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అలాకాకుండా ఒకవేళ చలిమిడి మరీ ఎక్కువ జారుడుగా ఉంటే మాత్రం మరికొద్దిగా తడి బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి.
  • వీలైనంత వరకు బియ్యప్పిండి మిశ్రమం కాస్త లూజ్​గా​ ఉన్నప్పుడే కడాయిని దింపి పక్కనుంచాలి. ఎందుకంటే దించాక కొద్దిసేపటికి అది కాస్త గట్టి పడుతుంది.
Chalimidi Recipe for Karthika Pournami
జీడిపప్పులు (Getty Images)
  • అలాకాకుండా లూజ్ లేకుండా పిండిని యాడ్ చేసుకుంటే చలిమిడి గట్టిగా అవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నెయ్యి వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక జీడిపప్పు పలుకులను వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక కాస్త ముదురుగా ఉండే చిన్న చిన్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి వాటిని మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమంలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోయే రుచికరమైన "చలిమిడి" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో చలిమిడి రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యంతో పాటు మిగతా పదార్థాలను రెట్టింపు చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

