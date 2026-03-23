వంట గ్యాస్ కొరత లేకుండా కేంద్రం "మాస్టర్ ప్లాన్" - సిలిండర్ సైజు భారీగా కుదింపు?

ఇకపై 10 కేజీల సిలిండర్ల సరఫరా - అవసరానికి ప్రతి ఒక్కరికీ సరఫరా చేయడమే లక్ష్యం!

Published : March 23, 2026 at 12:47 PM IST

LPG CYLINDER : వంట గ్యాస్ కొరత రాకుండా కేంద్రం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అన్వేషిస్తోంది. ప్రజలు ఆందోళనకు గురికాకుండా, అవసరానికి సరిపడా అందుబాటులో ఉంచాలన్న లక్ష్యంతో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ మేరకు 10కేజీల ఎల్​పీజీ సిలిండర్లను పంపిణీ చేయాలని భావిస్తోంది. దీంతో ధరల్లో కూడా భారీగా మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇరాన్ - అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో గ్యాస్‌ సరఫరాలో కొరత ఏర్పడుతోంది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు రీఫిల్లింగ్‌ మొత్తాన్ని తగ్గించే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం గృహావసరాలకు 14.2 కేజీల సిలిండర్లను సరఫరా చేస్తుండగా దానిని 10 కేజీలకు తగ్గించాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు కొత్తగా సిలిండర్ల తయారీ ఏమీ ఉండదు. కానీ, 14.2 కేజీల సిలిండర్‌లోనే 10 కేజీల ఎల్‌పీజీని నింపి సరఫరా చేస్తే సరిపోతుందని పరిశ్రమ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. గృహ అవసరాలకు వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత రాకుండా చూసేందుకు ఈ పద్ధతి అమలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

క్రమబద్ధీకరణకు చర్యలు

దేశంలో వంట గ్యాస్ కొరత రాకుండా, బ్లాక్ మార్కెట్​కు తరలించకుండా కేంద్రం చర్యలు చేపట్టింది. పూర్తి స్థాయిలో ఉత్పత్తి పెంచాలని చమురు కంపెనీలను ఆదేశిస్తూ "ఎస్మా" చట్టాన్ని ప్రయోగించగా మరోవైపు సిలిండర్ల బుకింగ్​పై ఆంక్షలు విధించింది. వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాను పూర్తిగా నిలిపేసిన కేంద్రం ఇప్పుడిప్పుడే పునరుద్ధరణకు చర్యలు చేపట్టింది.

పెరిగిన బుకింగ్స్

యుద్ధం కారణంగా వంట గ్యాస్ కొరత వస్తుందన్న ఆందోళనతో బుకింగ్స్ పెరిగిపోయాయి. ఒకానొక దశలో 75లక్షల సిలిండర్లు బుక్ చేసినట్లు అంచనా. ఇది సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే రెండు రెట్లు అధికంగా ఉంటుందని గ్యాస్ కంపెనీలు వెల్లడించాయి. యుద్ధం ప్రారంభ సమయంలో ఇది అధికం కాగా, కొద్ది రోజులుగా తగ్గుముఖం పట్టినట్లు గణాంకాలు చెప్తున్నాయి.

అవసరానికి అందుబాటులో

సాధారణంగా గృహావసరాలకు ఉపయోగించే 14.2కేజీల వంట గ్యాస్ సిలిండర్ సగటున 45నుంచి 55 రోజుల వరకు వస్తుంది. గ్యాస్ కొరత నేపథ్యంలో గృహిణులు ఇప్పటికే పొదుపు చర్యలు చేపట్టారు. కొన్ని రకాల వంటల కోసం ఇండక్షన్ స్టవ్​లు వాడుతున్నారు. కర్రీలు తగ్గించి పచ్చళ్లు వాడుతున్నారు. మరో సిలిండర్ ఖాళీ అయితే సకాలంలో లభించదేమో! అనే ఆందోళనతో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసి నిల్వ పెట్టుకుంటున్నారు. బుకింగ్ విషయంలో 30రోజుల నిబంధన విధించడంతో కొంత అడ్డుకట్ట వేయగా తాజాగా 10 కేజీల సిలిండర్ సరఫరా చేయాలన్న నిర్ణయంతో ఎక్కువ సిలిండర్లు పంపిణీ చేసే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో పొదుపు పాటిస్తూనే అవసరానికి సిలిండర్ అందుబాటులో ఉంటుందన్న సంకేతాలు పంపినట్లయ్యింది.

ధరల్లో మార్పు?

యుద్ధం కారణంగా సిలిండర్ల ధరల్లో మార్పు కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్​లో డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్‌ (14.2 కిలోలు) ధర రూ.965కి చేరింది. ఇప్పటివరకు కమర్షియల్ సిలిండర్‌ (19 కిలోలు) ధర రూ.2,105కు పెరిగింది. సిలిండర్లలో గ్యాస్ 4.2కేజీలు తగ్గించి పంపిణీ చేసే అవకాశాలున్న నేపథ్యంలో ఆ మేరకు ధరల్లో భారీ తగ్గింపు ఉంటుందో లేదో వేచి చూడాల్సిందే!

