'డ్రైవింగ్ లైసెన్స్' కావాలంటే 75శాతం మార్కులు తప్పనిసరి - కేంద్రం కొత్త ప్రతిపాదనలు!
కొత్త డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ జారీపై నూతన మార్గదర్శకాలు - దరఖాస్తులను 15 రోజుల్లోగా ఆమోదించాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 11:12 AM IST
Driving Test : డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మంజూరు విషయంలో కేంద్రం కొత్త ప్రతిపాదనలు ముందుంచింది. ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ పరీక్ష పాస్ మార్కులను 60 శాతం నుంచి 75 శాతానికి పెంచింది. డ్రైవింగ్పై అవగాహన కోసం నిర్వహించే ఈ ట్యుటోరియల్ కనీసం 30 నిమిషాల పాటు సాగాలని స్పష్టం చేస్తూ కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యపక్షాల నుంచి 30 రోజుల పాటు అభ్యంతరాలు స్వీకరించిన అనంతరం ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా తుది నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు.
తాజాగా ప్రతిపాదించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం అడ్రస్ మార్పు కోరుతూ వచ్చే దరఖాస్తులను అధికారులు 15 రోజుల్లోగా ఆమోదించాలి. లేదంటే తిరస్కరించడమైనా ఉండాలి. అందుకు గల కారణాలు దరఖాస్తుదారుడికి తెలియజేయాలి. కానీ, 30 రోజుల్లోగా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోతే చిరునామా మార్పు దరఖాస్తును ఆమోదించినట్లుగా పరిగణించినట్టే.
ఇదిలా ఉంటే ఆధార్ అథెంటికేషన్ ద్వారా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సేవలకు ఫీజు మినహాయింపు ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు. పేరు, చిరునామా వంటి వ్యక్తిగత వివరాల మార్పులకూ ఛార్జీలు తొలగించాలని తాజాగా ప్రతిపాదించారు.
ఆధార్, ఓటర్ ఐడీ, పాస్పోర్ట్, బర్త్ సర్టిఫికెట్, మార్కుల మెమోలు, ఇ-రేషన్ కార్డు, గడిచిన 3 నెలల్లోపు వచ్చిన విద్యుత్, గ్యాస్ బిల్లులను గుర్తింపు, వయసు, చిరునామా ధ్రువీకరణ కోసం అనుమతించనున్నారు. గతంలో ఈ జాబితాలో ఉన్న ఎల్ఐసీ పాలసీలను మినహాయించనున్నారు. ఇక కొత్త డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు, రెన్యువల్ లైసెన్సులను పీవీసీ కార్డు రూపంలో జారీ చేయనున్నారు.
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలనుకుంటే ముందుగా లైర్నర్స్ లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ (LLR) తప్పనిసరి.గతంలో దీని కోసం స్లాట్ బుక్ చేసుకొని రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లి పరీక్ష రాయాల్సి ఉండేది. కానీ, ఇకపై ఎక్కడి నుంచైనా ఆన్లైన్లో పరీక్ష రాసే అవకాశాన్ని కల్పించారు. దేశంలోని 26 రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఈ విధానం అమలు చేస్తుండగా, రాష్ట్రంలోనూ రవాణాశాఖ అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. కానీ, ఒకరి బదులు మరొకరు హాజరవుతున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో పైలటింగ్కు అవకాశం లేకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. కెమెరా ముందు కూర్చొని తల తిప్పకుండా, వేరొకరితో మాట్లాడకుండా నిబంధనలు విధించారు.
కొత్త విధానంలో ఎల్ఎల్ఆర్ (LLR)
- ముందుగా సారథి పోర్టల్లో ఎల్ఎల్ఆర్ ఆన్లైన్ స్టాల్ ఆప్షన్లో క్లిక్ చేయాలి.
- రాష్ట్రాన్ని ఎంపిక చేసుకుని ఆధార్ వివరాలు నమోదు చేసి ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లించాలి.
- అప్లికేషన్ జనరేట్ కాగానే మొబైల్ నంబరు నమోదు చేయాలి.
- పిన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కెమెరా ఉన్న కంప్యూటర్/ల్యాప్టాప్ ఉపయోగించుకుని ఆన్లైన్లో పరీక్ష రాయాలి.
- 20 ప్రశ్నల్లో కనీసం 60శాతం (12 ప్రశ్నలకు) సరైన సమాధానం రాస్తే పాసైనట్లే. కొత్త మార్గదర్శకాలు అమలైతే 75శాతం మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.
- ఎల్ఎల్ఆర్ వచ్చిన తర్వాత ఆరు నెలల్లోపు ఆర్టీఏ కార్యాలయంలో డ్రైవింగ్ టెస్ట్కి నేరుగా హాజరు కావాలి.
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