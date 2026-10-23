వాహనాలకూ 'బ్లాక్ బాక్స్'! - 2027 నుంచి దశలవారీగా అన్ని వాహనాల్లో అమలు!
భద్రతా ప్రమాణాలు మరింత కఠినం - పూర్తిగా మారిపోనున్న కార్లు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 12:50 PM IST
Safety Standards : రోడ్లపై ప్రయాణించే వాహనాలు అనుకోని ప్రమాదానికి గురైనపుడు కారణాలు అంత ఈజీగా తెలియవు. కానీ, విమానాలు, హెలికాప్టర్లు ప్రమాదాల బారిన పడినప్పుడు బ్లాక్బాక్స్ ఆధారంగా ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే వీలుంది. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్డు ప్రమాదాల వెనుక కారణాల్ని గుర్తించేందుకు వాహనాల్లోనూ ఈవెంట్ డేటా రికార్డర్(ఈడీఆర్) వ్యవస్థను తీసుకురావాలని కేంద్రం ప్రతిపాదించింది. కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ(మోర్త్) ప్రయాణికులు, డ్రైవర్లు, పాదచారుల భద్రత, వాహనాల చోరీ నివారణ లక్ష్యంగా పలు కొత్త ప్రమాణాలను ప్రకటించింది. అవి 2027 నుంచి ప్రయాణికుల, సరకు రవాణా వాహనాలలో దశలవారీగా అమలు కానున్నాయి.
పక్క నుంచి ఢీకొన్నప్పుడు
ప్రమాదాలు జరిగినపుడు ప్రయాణికులకు గాయాలు కాకుండా ప్రత్యేక ప్రమాణాలను నిర్దేశించారు. ఇవి 2027 అక్టోబరు 1 నుంచి కొత్త మోడళ్లకు, 2028 అక్టోబరు 1 నుంచి అన్ని మోడళ్లకు తప్పనిసరి చేశారు.
ముందు నుంచి ఢీకొన్నప్పుడు
వాహనాలు పక్క పక్కన ఢీకొన్నా, పక్కన దేన్నైనా ఢీకొట్టినా, ఎదురుగా ఢీకొన్నా లోపల కూర్చున్నవారికి ఎంతవరకు రక్షణ లభిస్తుందనే అంశాలపై ప్రత్యేక పరీక్షలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. వచ్చిన ఫలితాల మేరకు రక్షణ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేస్తూ 2027 అక్టోబరు 1 నుంచి కొత్త మోడళ్లకు, 2028 అక్టోబరు 1 నుంచి అన్ని మోడళ్లకు వర్తింపజేయాలి.
సీటు బెల్టులు
ప్రమాదం జరిగినప్పుడు లోపలి ప్రయాణికులను ముందుకు బలంగా విసిరివేయకుండా ఇప్పటికే సీటు బెల్టులు అందుబాటు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాటికి అనుసంధానమైన ఇతర రక్షణ వ్యవస్థలు పక్కాగా ఉండేలా కొత్త ప్రమాణాలు 2029 అక్టోబరు 1 నుంచి కొత్త మోడళ్లకు, 2031 అక్టోబరు 1 నుంచి అన్ని మోడళ్లకు అమల్లోకి వస్తాయి.
పాదచారుల రక్షణ
రోడ్లపై పాదచారులను ఢీకొట్టినపుడు తీవ్ర గాయాలు కాకుండా వాహనాల తయారీలో మార్పులు అనివార్యం. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎఫ్పీఎల్ఐ(ఫ్లెక్సిబుల్ పెడస్ట్రియన్ లెగ్ ఇంపాక్టర్) పరికరాన్ని కొత్త మోడళ్లకు 2018 నుంచి, 2032 అక్టోబరు 1 నుంచి అన్ని మోడళ్లకు తప్పనిసరి చేయనున్నారు.
ఈవెంట్ డేటా రికార్డర్
ప్రమాద సమయంలో వాహనాల్లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునేందుకు ఈవెంట్ డేటా రికార్డర్ వ్యవస్థను తప్పనిసరి చేయనున్నారు. ప్రమాద సమయంలో వాహన వేదం, ప్రమాదానికి ముందు వాహనం ఎలా పనిచేసింది వంటి కీలక వివరాలను నమోదు చేస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ 2029 అక్టోబరు 1 నుంచి అన్ని మోడళ్లకు వర్తిస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లోనూ ప్రమాద సమయంలో విద్యుత్ శక్తి వ్యవస్థతో ముప్పు కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రమాణాలు అన్ని మోడళ్లకు 2029 ఏప్రిల్ 1 నుంచి తప్పనిసరి అమలు చేయనున్నారు.
ఫుట్ కంట్రోల్స్
డ్రైవర్ కాళ్లతో ఉపయోగించే పెడల్స్లోనూ మార్పులు చోటుచోసుకోనున్నాయి. 8 మంది వరకు ప్రయాణించే కార్ల(ఎం-1) కేటగిరీ మోడళ్లకు నియంత్రణ పరికరాలకు సంబంధించిన కొత్త ప్రమాణాలు 2028 ఏప్రిల్ 1 నుంచి వర్తిస్తాయి. ఇక వాహన చోరీలకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ భద్రతా వ్యవస్థకు సంబంధించిన నిబంధనలు 2027 అక్టోబరు 1 నుంచి తప్పనిసరి కానున్నాయి.
ఇవీ చదవండి :