60ఏళ్లకు ప్రభుత్వ పెన్షన్ - ప్రతి నెలా కొద్దిగా పొదుపు చేస్తే చాలు!
అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు చక్కని పథకం! - ప్రతి నెలా పెన్షన్ గ్యారెంటీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 9:19 AM IST
ATAL PENSION YOJANA SCHEME : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రమే కాదు అతి తక్కువ వేతనంతో అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులకూ కేంద్రం పింఛన్ పథకం అమలు చేస్తోంది. నెల నెలా ఎంతో కొంత పొదుపు చేయడం ద్వారా 60ఏళ్లు దాటిన తర్వాత అందుకు తగ్గట్లుగా పింఛన్ అందిస్తుంది అటల్ పెన్షన్ యోజన పథకం. ఇప్పటి వరకు పథకంలో దాదాపు 9కోట్ల మంది చేరారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం సామాజిక భద్రతా పథకాల్లో 2015 బడ్జెట్లో ఈ పథకాన్ని ప్రకటించింది. పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) నిర్వహణ బాధ్యతలు తీసుకుంది. ఈ పథకంలో చేరినవారు 60 ఏళ్ల తర్వాత రూ.1000 నుంచి రూ.5వేల వరకు పెన్షన్ రూపంలో అందుకుంటారు. ఒక వేళ చందాదారుడు చనిపోతే అతడి భార్యకు, ఆమె మరణానంతరం ఆ కార్పస్ను నామినీకి అందిస్తారు.
అర్హతలివీ
- వయస్సు 18 నుంచి 40 సంవత్సరాలు
- పోస్టాఫీసు, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులో సేవింగ్ అకౌంట్
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ఎంత చెల్లించాలి?
అటల్ పెన్షన్ యోజన (AJY) పథకంలో నెలవారి ప్రీమియం వయసును బట్టి మారుతుంది. నెల వారీ ప్రీమియం ఆధారంగానే రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ తీసుకుంటారు. 18 సంవత్సరాలకే ఈ పథకంలో చేరేవారికి ప్రీమియం కనిష్ఠంగా రూ.42 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.210 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 40 ఏళ్ల వయసులో చేరితే 20 సంవత్సరాల పాటు రూ.291 నుంచి రూ.1,454 వరకు చెల్లించాలి.
మూడు ప్రయోజనాలు
నిర్ణీత వయసు దాటాక పెన్షన్, ఒకవేళ మరణిస్తే జీవిత భాగస్వామికి పెన్షన్ బదిలీ అవుతుంది. వారిద్దరూ దూరమైతే నామినీకి రిటైర్మెంట్ కార్పస్ ఫండ్ వెయ్యి పెన్షన్దారులకు రూ.1.7 లక్షలు, రూ.2 వేలకు రూ.3.4 లక్షలు, రూ.5వేలు తీసుకునే వారికి రూ.8.5 లక్షలు అందిస్తారు.
దరఖాస్తు ఎలా?
- జాతీయ బ్యాంకులతో పాటు పోస్టాఫీసులో పొదుపు ఖాతా ఉండాలి.
- ఆన్లైన్, లేదా ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- ఆఫ్లైన్లో బ్యాంక్ శాఖకు వెళ్లి రిజిస్ట్రేషన్ ఫారంలోని అన్ని వివరాలు పొందుపరిచి అవసరమైన పత్రాల సమర్పించాలి.
- అన్లైన్లో బ్యాంక్ మొబైల్ యాప్/ యాప్, eNPS పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- ఆధార్ కార్డు, సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు, మొబైల్ నంబర్, వయసు ధ్రువీకరణ పత్రం, కేవైసీ డాక్యుమెంట్లు తప్పనిసరి.
ఆటో డెబిట్ సదుపాయం
పెన్షన్ పథకంలో చేరిన వారు ప్రతి నెలా ప్రీమియం చెల్లించేందుకు వీలుగా బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీస్ పొదుపు ఖాతాను లింక్ చేసుకుని ఆటో డెబిట్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవచ్చు. అందుకు అవసరమైన డబ్బును ఖాతాలో ఉంచాలి. లేదంటే నెలకు రూ.100 చెల్లించే వారు అదనంగా మరో రూపాయి, రూ.500 చెల్లించే వారు 2రూపాయలు, రూ.1000 చెల్లించే వారు ఐదు రూపాయలు, రూ.1000 కంటే ఎక్కువ చెల్లించే వారు పది రూపాయలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. వరుసగా ఆర్నెళ్ల పాటు వాటా చెల్లించకపోతే ఖాతా నిలిచిపోతుంది.
మధ్యలో నిష్క్రమించాల్సి వస్తే?
పెన్షన్ పథకం నుంచి 60 ఏళ్లకు ముందే స్వచ్ఛందంగా వైదొలిగే అవకాశం ఉంది. అప్పటివరకు మీరు చెల్లించిన డబ్బుపై ఛార్జీలు మినహాయించుకుని మిగతాది చెల్లిస్తారు. పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి అనారోగ్యం బారినపడినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అపుడు వడ్డీ సహా మొత్తం చెల్లిస్తారు. 60 సంవత్సరాల కంటే ముందే మరణిస్తే జీవితభాగస్వామి పేరుపై ఆ ఖాతాను కొనసాగించవచ్చు.
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