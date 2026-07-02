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EPFO కొత్త రూల్ - 20 రోజుల్లో క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌ చేయకుంటే 12శాతం జరిమానా!

కొత్త పింఛను పథకం 2026 - కీలక మార్పులతో గెజిట్ నోటిఫికేషన్

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new_pension_scheme_2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 2:28 PM IST

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NEW PENSION SCHEME 2026 : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి(ఈపీఎఫ్‌)-2026, ఉద్యోగుల పింఛను నిధి(ఈపీఎస్‌)-2026, ఉద్యోగుల డిపాజిట్‌ బీమా -2026 పథకాలను తీసుకువచ్చింది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న ఈపీఎఫ్‌-1952, ఈపీఎస్‌-1995, ఈడీఎల్‌ఐ-1976 స్థానాల్లో వీటిని అమలు చేయనున్నట్లు కేంద్రం గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. ఇక క్లెయిమ్‌లను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు కొత్త నిబంధన తీసుకువచ్చింది. పీఎఫ్ విత్‌డ్రా, పెన్షన్‌ ఫిక్సేషన్‌కు కాలపరిమితిని నిర్దేశించింది.

పీఎఫ్ విత్‌డ్రా, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు పెన్షన్‌ నిర్ణయం, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్‌లను వేగంగా పూర్తి చేయడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. క్లెయిమ్‌లను ఎలాంటి కారణం లేకుండా 20 రోజుల్లోగా పరిష్కరించకపోతే ఈపీఎఫ్‌ఓ కమిషనర్‌పై 12 శాతం పెనాల్టీ విధిస్తారు.

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ఉద్యోగ భవిష్య నిధి పథకం 1952 స్థానంలో కేంద్రం జూలై 2న కొత్త పథకం అమలులోకి తెచ్చింది. ఇది 12శాతం వాటా రేటు సహా UAN వ్యవస్థ వంటి ప్రధాన ప్రయోజనాలను కొనసాగిస్తూనే, EPFను సామాజిక భద్రతా కోడ్ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చింది. కాలానుగుణ మార్పుల్లో భాగంగా కాలం చెల్లిన నిబంధనలు తొలగించడమే కొత్త చట్టంలోని ప్రధాన అంశం. ఇప్పటికే ఉన్న సభ్యుల ఖాతాలు యథాతథంగా కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేసింది.

1952 ఈపీఎఫ్‌ చట్టంలో సభ్యులుగా ఉన్న ఉద్యోగులంతా 2026 పథకంలోనూ కొనసాగుతారు. కొత్త ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్‌-2026 నిబంధనలకు లోబడి సభ్యులుగా నమోదవుతారు.

కొత్త చట్టం ప్రకారం ఆన్‌లైన్ క్లెయిమ్ సమర్పణలు, ఎలక్ట్రానిక్ వార్షిక నివేదికలు, డిజిటల్ సభ్యుల ఖాతాలు, రిటర్న్‌ల ఇ-ఫైలింగ్‌తో సహా డిజిటల్ ప్రక్రియలు తప్పనిసరి. ఈ మార్పు 8 కోట్లకు పైగా EPFO ​​సభ్యుల కోసం పేపర్ వర్క్ తొలగించి, కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ప్రైవేట్ రంగంలోని ఈపీఎఫ్ ట్రస్టులు కఠినమైన పాలనా నియమాలను ఎదుర్కొంటున్నారని, వీటికి మెరుగైన పారదర్శకత, కార్యాచరణ ప్రమాణాలు అవసరం అని కేంద్రం భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో సభ్యుల ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి, తమ సొంత ట్రస్టులను నిర్వహించే కంపెనీలు ఇప్పుడు మరింత కఠినమైన ఆడిట్, రిపోర్టింగ్ అవసరాలకు కట్టుబడి ఉండాల్సి వస్తుంది.

మారకుండా ఉన్నవి

  1. జీతం నుంచి తప్పనిసరిగా చెల్లించాల్సిన 12శాతం వాటా రేటు, స్వచ్ఛంద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (VPF), ఉపసంహరణ నియమాలు అన్నీ యథాతథంగా కొనసాగుతాయి. సభ్యులు ఎలాంటి సర్దుబాట్లు లేకుండా ప్రస్తుత పెట్టుబడి విధానాలను కొనసాగించవచ్చు.
  2. ప్రస్తుత ఖాతా నిల్వలు, UAN-అనుసంధానిత సేవలు పూర్తిగా పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. ఈ మార్పు గత వాటాలను లేదా వాటి వడ్డీ జమలను ఏ విధంగానూ ప్రభావితం చేయదు, తద్వారా దీర్ఘకాలిక పొదుపరులు కొనసాగవచ్చు.
  3. వైరస్ మహమ్మారి లేదా భూకంపాలు, సునామీల వంటి జాతీయ విపత్తులు, సంక్షోభ సమయాల్లో వాటా రేట్లను తాత్కాలికంగా సవరించడానికి ప్రభుత్వానికి అత్యవసర అధికారాలు ఉన్నాయి. ఊహించని ఆర్థిక అవరోధాలను ఎదుర్కోవడానికి ఇప్పటికే అమలులో ఉన్న నిబంధనను కొనసాగించారు.

కొత్త వ్యవస్థ ప్రభావం

  • కొత్త పింఛన్ విధానం డిజిటలైజేషన్ క్లెయిమ్‌, అప్‌డేట్‌ ప్రాసెసింగ్ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. సభ్యులు ఇ-స్టేట్‌మెంట్‌, 24/7 యాక్సెస్, రియల్-టైమ్ ఖాతా ట్రాకింగ్‌ను పొందుతారు. ఇది భౌతికంగా పేపర్ వర్క్​లో జాప్యాన్ని తొలగించి, పారదర్శకతను మెరుగుపరుస్తుంది.
  • ప్రైవేట్ ట్రస్టుల కోసం కఠినమైన నిబంధనలు, నిధుల దుర్వినియోగాన్ని నివారించడం ద్వారా సభ్యుల భద్రతను పెంచుతాయి. మెరుగైన పర్యవేక్షణ సకాలంలో డిపాజిట్లు, కచ్చితమైన వడ్డీ గణనలను నిర్ధారిస్తాయి.
  • ప్రస్తుత డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. పదవీ విరమణ ప్రణాళికను మరింత సులభతరం చేయడానికి ఏఐ-ఆధారిత పెన్షన్ అంచనా సాధనాలు, ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థలను ప్రవేశపెట్టవచ్చు.

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