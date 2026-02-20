రోడ్డు ప్రమాద బాధితులను ఆసుపత్రిలో చేర్చితే రూ.25 వేల బహుమతి - ఈ ప్రభుత్వ స్కీమ్ తెలుసా?
- క్షతగాత్రుల ప్రాణాలు కాపాడిన వారికోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్ స్కీమ్ - నగదు ప్రోత్సాహకంతోపాటు చట్టపరంగా కూడా రక్షణ!
Published : February 20, 2026 at 3:08 PM IST
Rah Veer Scheme for Accident Saviours : నిత్యం రహదారులపై జరిగే రోడ్డుప్రమాదాల వల్ల ఎంతో మంది ప్రాణాలు విడుస్తుంటారు. అందులో ఎక్కువ మంది సకాలంలో చికిత్స అందకపోవడం వల్లే చనిపోతున్నారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఏదైనా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కొంతమంది చూసికూడా పట్టించుకోకుండా వెళ్లిపోతుంటారు. దీనికి ప్రధాన కారణం పోలీసు కేసులే. విచారణ పేరుతో పోలీసు స్టేషన్, హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుందని భయపడి, చూసీచూడనట్టుగా వదిలేసిపోతుంటారు!
కానీ, మీకు తెలుసా? రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు గాయపడిన వారికి తక్షణ సాయం అందించి హాస్పిటల్కు తరలిస్తే 25 వేల రూపాయల ప్రత్యేక బహుమతిని అందిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఒక పథకాన్ని కూడా అమలు చేస్తోంది. ఇంతకీ, ఆ స్కీమ్ ఏంటి? ఎలాంటి ప్రమాదాలకు ఇది వర్తిస్తుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారికి సకాలంలో వైద్యం అందించి, వారి ప్రాణాలను కాపాడడమే లక్ష్యంగా కేంద్రప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. అదే, "రాహ్వీర్ పథకం లేదా గుడ్ సమారిటన్ స్కీమ్". ఈ స్కీమ్ ముఖ్యం ఉద్దేశం రోడ్డు ప్రమాద బాధితుడికి "గోల్డెన్ అవర్"లో సరైన వైద్య సహాయం అందేలా చేయడం. మోటార్ వెహికల్ చట్టం సెక్షన్ 2(12A) ప్రకారం "గోల్డెన్ అవర్" అనగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఒక గంట పాటు ఉండే సమయం. ఈ గోల్డెన్ అవర్లో వైద్య సహాయం అందిస్తే బాధితుడి ప్రాణాన్ని కాపాడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే, అత్యవసర సమయాల్లో బాధితుడికి దగ్గరగా ఉన్నవారు వెంటనే స్పందించి వైద్య సహాయం అందిస్తే ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించవచ్చు. అలా ఆస్పత్రికి చేర్చి ప్రాణాలు నిలిపిన వారిని "రాహ్ వీర్లు'గా గుర్తించి 25 వేల రూపాయ నగదు బహుమతితో పాటు ప్రశంసా పత్రాన్ని అందిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.
రాహ్వీరులను ఎలా గుర్తిస్తారంటే?
ఎవరైతే ప్రమాద బాధితుడిని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తారో అక్కడ వైద్యులు రాహ్వీర్ల వివరాలను ఫారంలో నింపి పోలీసులకు అందిస్తారు. ఆ తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్, ఇతర అధికారులు ఆ వివరాల ఆధారంగా రాహ్ వీర్లను గుర్తించి నగదు బహుమతి అందజేస్తారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణాలను తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది.
చట్టపరంగా రక్షణ కూడా..
రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు సాయం చేసిన వారికి చట్టపరంగా రక్షణ కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సేవ్ చేసిన వ్యక్తిని పోలీసు స్టేషన్కు పిలిపించడం, కోర్టుకు రమ్మనడం, బలవంతంగా వారి వివరాలు సేకరించడానికి వీలు ఉండదు. అలాగే, గోల్డెన్ అవర్లో సాయం చేసిన వారు ఒక్కరే ఉంటే వారికే మొత్తం అవార్డు లభిస్తుంది.
ఎలాంటి ప్రమాదాలకు ఇది వర్తిస్తుందంటే?
- ఈ రాహ్ వీర్ పురస్కారం ప్రాణాపాయంలో ఉన్న బాధితులను సేవ్ చేసిన వారికి మాత్రమే లభిస్తుంది.
- ముఖ్యంగా మేజర్ సర్జరీ చేయాల్సి రావడం, కనీసం మూడ్నాలుగు రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండాల్సినంత గాయం కావడం, మెదడు, వెన్నెముక వంటి ప్రధన భాగాలకు తీవ్ర గాయాలు కావడం, చనిపోవటం వంటి కేసులను పరిగణనలోకి తీసుకుని నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని అందిస్తారు.
- ఇప్పటికే ఏపీ ప్రభుత్వం రాహ్ వీర్ పథకాన్ని అమలు చేస్తుండగా, ఇటీవల తెలంగాణ సర్కారు కూడా రాహ్ వీర్ స్కీమ్ అమలుకు వీలుగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
చేయూతనివ్వండి :
రోడ్డు ప్రమాదం అంటే ఒక వ్యక్తి కిందపడిపోవడం కాదు. కుటుంబమే రోడ్డున పడిపోవడం! కాబట్టి, ఏదైనా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అంబులెన్స్ కోసం చూడకుండా వెంటనే మీరే స్పందించండి. ఆస్పత్రికి తరలించి బాధితుల ప్రాణాలు కాపాడండి. దీని వల్ల ఒక నిండు ప్రాణాన్ని కాపాడడంతోపాటు మీరు కూడా రివార్డు అందుకోవచ్చు. ఇలాంటి సమయాల్లో దగ్గరలోని ఆస్పత్రుల వివరాలను తక్షణమే తెలుసుకోవడానికి 112 హెల్ప్లైన్ నంబర్ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అంతేకాదు, బాధితుల కోసం అంబులెన్స్ సహాయం కూడా ఈ హెల్ప్లైన్ ద్వారా కోరవచ్చు.
