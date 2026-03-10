చమురు కంపెనీలపై కేంద్రం "ఎస్మా"స్త్రం - ఎందుకు ప్రయోగిస్తారు? ఏం జరుగుతుంది?
హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేత ఎఫెక్ట్ - పెట్రో ఉత్పత్తులు, గ్యాస్ కొరత రాకుండా కేంద్రం చర్యలు
March 10, 2026
Updated : March 10, 2026 at 12:44 PM IST
ESMA ACT 1981 : ఇరాన్, అమెరికా-ఇజ్రాయిల్ వార్ నేపథ్యంలో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భగ్గుమన్నాయి. మరోవైపు దాడుల కారణంగా దెబ్బతిన్న ఖతార్లోని అతి పెద్ద వంట గ్యాస్ ఉత్పత్తి కేంద్రం సైతం మూతపడింది. ఇప్పట్లో తెరచుకునే అవకాశాల్లేకపోవడంతో భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని దేశీయంగా ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రిఫైనరీలన్నీ పూర్తిస్థాయిలో ఉత్పత్తి చేపట్టాలంటూ మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వాడే "ఎస్మా" వినియోగించింది. అసలు ఎస్మా అంటే ఏమిటి? పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి? ఇపుడు తెలుసుకుందాం.
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మనదేశం 31.3 మిలియన్ టన్నుల ఎల్పీజీ వినియోగించగా అందులో 12.8 మిలియన్ టన్నులే దేశీయంగా ఉత్పత్తి జరిగింది. మిగిలిన మొత్తం దిగుమతి చేసుకున్నదే. అరబ్ దేశాల నుంచి 85-90శాతం దిగుమతి చేసుకుంటుండగా తాజాగా హర్మూజ్ జలసంధి మూసేసిన నేపథ్యంలో కొరత నియంత్రణకు కేంద్రం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.
ఉద్యోగులు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన సమయంలో ప్రభుత్వాలు ఎస్మా చట్టాన్ని ప్రయోగించాయనే మాట వింటుంటాం. ఎస్మా (ESMA) అంటే "ఎసెన్సియల్ సర్వీసెస్ మెయిన్టీనెన్స్ యాక్ట్". ఊహించని విపత్తు లాంటి సమయాల్లో ప్రజల దైనందిన జీవనానికి ఇబ్బంది కలగకుండా అత్యవసర సేవలు కొనసాగేందుకు 1981లో రూపొందించిన ప్రత్యేక చట్టమిది. అత్యవసర సేవలు అందించే ఉద్యోగులు విధులకు హాజరు కాకుండా సమ్మెలోకి దిగితే జనజీవనానికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. అందుకే ఉద్యోగుల విషయంలో ఎస్మా ప్రయోగించే ప్రభుత్వాలు తాజాగా చమురు కంపెనీల విషయంలోనూ ఉపయోగించాయి.
ఎందుకొచ్చిందీ చట్టం?
1980లో కార్మిక సంఘాల నిరసనలతో దేశవ్యాప్త ఆందోళన నెలకొంది. కార్మిక చట్టాలను సవరించాలన్న ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలను వ్యతిరేకిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాలన్నీ ఉద్యమించాయి. ఈ క్రమంలో ఉద్యమం తారాస్థాయికి చేరి 1981లో కార్మిక సంఘాలు పార్లమెంట్ ముందు నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టాయి. ఫలితంగా ప్రభుత్వం ముందుగా 12 పరిశ్రమల్లో సమ్మెను నిషేధిస్తూ "ఎస్మా" ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసింది. ఆ తర్వాత "ఎస్మా" చట్టం తీసుకొచ్చింది.
అత్యవసర సేవలు అంటే?
ప్రజల రోజువారీ జీవనానికి సంబంధించిన ప్రతి సేవను అత్యవసర సేవగా పరిగణిస్తూ "ఎస్మా" వినియోగిస్తారు. ముఖ్యంగా నీటి సరఫరా, ఆసుపత్రులు, పారిశుద్ధ్యం, రవాణా, తపాలాలతో పాటు పెట్రో ఉత్పత్తులు, బొగ్గు, విద్యుత్, ఉక్కు, ఎరువుల వంటి వనరుల ఉత్పత్తి రవాణా, పంపిణీ అత్యవసర సేవల పరిధిలోకి వస్తాయి. బ్యాంకింగ్, ఆహార ధాన్యాలు, ఆహార పదార్థాల పంపిణీ సైతం అత్యవసర సేవల కింద ఎస్మా పరిధిలోనివే. తాజాగా ఎస్మా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో గ్యాస్ కంపెనీలు పూర్తి స్థాయిలో ఉత్పత్తి, రవాణా, పంపిణీ కొనసాగించాల్సిందే.
ఉల్లంఘిస్తే ఏం జరుగుతుంది?
ఎస్మా చట్టాన్ని విస్మరిస్తే ఉద్యోగులైతే విధుల నుంచి తొలగిస్తారు. నేరశిక్షాస్మృతి(సీపీసీ)తో సంబంధం లేకుండానే చర్యలు ఉంటాయి. పోలీసు అధికారులు వారెంట్ లేకుండానే అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపిస్తారు. ఇపుడు గ్యాస్ కంపెనీలకు కూడా ఇవే నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
గతంలో ఎస్మా ప్రయోగించిన సందర్భాలివే!
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు "ఎస్మా" ప్రయోగించిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి. 2003లో తమిళనాడులో ఉపాధ్యాయులు నిరవధిక సమ్మెకు పిలుపునిచ్చినప్పుడు జయలలిత ప్రభుత్వం ఎస్మా ప్రయోగించింది. దాదాపు లక్షా 70వేల మంది ఉపాధ్యాయులను విధుల్లోంచి తొలగించగా, సుదీర్ఘ న్యాయ పోరాటం తర్వాత వారికి ఉద్యోగాలు దక్కాయి. ఇక ఆస్పత్రులు, వైద్య సేవల విషయంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ఎస్మా ప్రయోగించారు. 2006లో దేశవ్యాప్తంగా విమానాశ్రయ సిబ్బంది సమ్మె చేసినపుడు, 2009లో ట్రక్కు రవాణాదారులు సమ్మె సమయంలో, 2009లో చమురు, గ్యాస్ సిబ్బంది సమ్మె చేసినప్పుడు ఎస్మా ప్రయోగించారు.
