ఉచితంగా రూ.5 లక్షల వైద్యం - 'వారికి' కేంద్రం కల్పిస్తున్న అవకాశం!
దేశంలో 60 ఏళ్లు దాటిన వారు 16.6 కోట్ల మంది - జీవన్ యాప్, శతాయుతో అన్ని సేవలు అందుబాటులోకి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 9:54 AM IST
Senior Citizen Govt services : దేశంలో సీనియర్ సిటిజన్ల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం 16.6 కోట్లున్న వారి సంఖ్య 2050 నాటికి రెట్టింపును దాటనుంది. ఒకవైపు ఇది ప్రభుత్వాలకు భారం కానున్నా, మరోవైపు ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడం ద్వారా ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదపడనుంది. ఇది తీపి, చేదుల కలయికగా ఉండనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సీనియర్ సిటిజన్లకు ఆరోగ్యం, గృహ వసతి, సంరక్షణ, ఇతర సేవల రంగాల్లో సమగ్ర వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.
ఎంతవుతారు?
- ప్రస్తుతం దేశంలో 60 ఏళ్లు దాటిన వారు 16.6 కోట్ల మంది ఉన్నారు.
- 20 నుంచి 22 ఏళ్లలో వారి సంఖ్య 34.6 కోట్లు దాటనుంది.
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ఎందువల్ల..
- దేశంలో జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడటంతో సగటు గరిష్ఠ జీవన కాలం వేగంగా పెరుగుతోంది.
- వైద్య సౌకర్యాలు విస్తృతంగా అందుబాటు లోకి రావడంతో ఎక్కువ కాలం బతికే అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి.
ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోంది
- సీనియర్ సిటిజన్లకు సరైన ఆరోగ్య అందించేందుకు ఆయుష్మాన్ భారత్ పీఎం-జే కింద 70 ఏళ్లు దాటిన వారికి ఉచితంగా రూ.5 లక్షల వరకూ వైద్యం అందిస్తోంది
- సామాజిక న్యాయం, సాధికారత శాఖ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం 800 సంరక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటయ్యాయి.
- త్వరలో వారి కోసం డే కేర్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదన ఉందని సామాజిక -న్యాయం, సాధికారతశాఖ కార్యదర్శి సుధాంశు పంత్ తెలిపారు.
జీవన్ యాప్ తో
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన జీవన్ యాప్ ద్వారా సీనియర్ సిటిజన్లకు అన్ని సేవలను ఒకే గూటి కిందకు ఇందులో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే సేవలన్నీ లభిస్తాయి.
'శతాయు'తో ఉపాధి
సీనియర్ సిటిజన్ల సంరక్షకులకు (కేర్ గివర్స్) ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శతాయు డాష్ బోర్డును తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా పెద్ద నగరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దీనిని అమల్లోకి తెచ్చింది. ఇది సంరక్షణ అవసర మైన వారికి, అందించే వారికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తోంది. సంరక్షకులు అవసరమైన వారు ఈ డాష్బోర్డులోకి వెళ్లి తమ ప్రాంతంలో అందుబాటులో ఉన్న వారిని నియమించుకోవచ్చు.
భారీ మార్కెట్
దేశంలో సీనియర్ సిటిజన్ల సంరక్షణ, ఇతర అవసరాల మార్కెట్ 2030నాటికి 10.1 బిలియన్ అమెరికా డాలర్లకు చేరుకోనుంది. కొత్త అవసరాలను తీర్చడానికి 7.7బిలియన్ డాలర్ల మూలధన పెట్టుబడి అవసరమవుతుంది.
దేశంలో ఈ ఏడాది జూన్ నాటికి సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం 25,050గృహాలు నిర్మితమయ్యాయి. ఇది మొత్తం అవసరాల్లో 1.5శాతమే.
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