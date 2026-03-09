రైతులకు రూ.3 వేల పెన్షన్ నుంచి రూ.3 లక్షల రుణాలు! - కేంద్రం అందిస్తున్న ఈ "పథకాలు" తెలుసా?
-పెట్టుబడి సహాయం నుంచి పంట పరిహారం వరకు - రైతుల కోసం ఆరు అద్భుతమైన "స్కీమ్స్"!
Published : March 9, 2026 at 4:00 PM IST
Central Govt Schemes for Farmers : దేశానికి అన్నం పెట్టే అన్నదాతలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తూ, వారి ఆదాయం రెట్టింపు చేయడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రకరకాల పథకాలను అమలు చేస్తోంది. పెట్టుబడి సహాయం నుంచి మొదలుకొని పంట నష్టానికి చెల్లించే పరిహారం వరకు ఎన్నో పథకాలు ఇందులో ఉన్నాయి. వీటి గురించి వ్యవసాయం చేసి ప్రతి ఒక్కరికీ తెలిసి ఉండాలి. అవి తెలిసి ఉండడం ద్వారా రైతు ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న పెట్టుబడి ఖర్చులు, ఎరువుల ధరల నుంచి కొంత ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, రైతులకు మేలు చేస్తున్న ఆ పథకాలేంటి? వాటి ద్వారా అన్నదాతలకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఈ స్టోరీలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
1. పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి :
ఈ పథకం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏటా రూ.6 వేల చొప్పున పంట పెట్టుబడి సాయం అందిస్తోంది. అర్హులైన రైతులు పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి స్కీమ్ కింద ఆ అమౌంట్ను అందుకుంటారు. మొత్తం మూడు విడతల్లో రెండు వేల రూపాయల చొప్పున రైతుల ఖాతాల్లోకే డబ్బులు జమ చేస్తోంది కేంద్రం. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు లబ్దిదారులు ఉంటే ఒక్కరికి మాత్రమే ఈ సహాయం అందుతుంది. పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ స్కీమ్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు.
2. ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన :
ఇది క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్. 2016 ఫిబ్రవరిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, తెగుళ్లు లేదా కరువు వల్ల జరిగే పంట నష్టాల నుంచి రైతులను ఆదుకునేందుకు ఈ స్కీమ్ను అమలు చేస్తున్నారు. చాలా తక్కువ ప్రీమియంతో ఈ పంట బీమా అందిస్తున్నారు. ఏదైనా కారణం వల్ల పంట నష్టపోయిన రైతులకు ఈ స్కీమ్ కింద ఆర్థిక సాయం అందిస్తుంది కేంద్రం.
3. అగ్రి ఇన్ఫ్రా ఫండ్ :
ఇది వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాలకు సహాయం అందించే స్కీమ్. వ్యవసాయ అనుబంధ సంస్థలు, రైతు సంఘాలు, స్టార్టప్లు, కోల్డ్ స్టోరేజీలు, గిడ్డంగులు, అన్ని రకాల యంత్రాల కొనుగోలుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి లక్ష కోట్ల రూపాయలతో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పథకం ద్వారా ఆయా వ్యాపారాల కోసం రైతులు రాయితీతో రుణాలు పొందవచ్చు.
4. సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ :
ఈ స్కీమ్ ద్వారా రైతులకు "సాయిల్ హెల్త్ కార్డులు" ఇస్తారు. అంటే, భూసార పరీక్షలు చేసి వాటి ఆధారంగా పంటల వారీగా పోషక అవసరాలు, లోపాలను రైతులకు తెలియజేస్తారు. దీని ద్వారా రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించడం, తక్కువ ఖర్చుతో మెరుగైన దిగుబడిని ప్రోత్సహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది కేంద్రం.
5. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ :
కేంద్ర ప్రభుత్వం 1998లో స్టార్ట్ చేసిన కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ పథకం ద్వారా రైతులకు క్రెడిట్ సపోర్ట్ అందిస్తున్నారు. రైతులతో పాటు చేపల పెంపకం, పాల పరిశ్రమలకూ ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది. దీని ద్వారా నీటి పారుదల, పంపులు, విత్తనాల కొనుగోళ్లకు తక్కువ వడ్డీతో స్వల్ఫకాలిక రుణాలను అందిస్తారు. రూ.3 లక్షల వరకు 7శాతం వడ్డీకే రుణాలు ఇస్తారు. ఈ రుణాలను గడువు లోపు చెల్లిస్తే వడ్డీపై దాదాపు 3శాతం రాయితీ కూడా లభిస్తుంది.
6. పీఎం కిసాన్ మాన్ ధన్ యోజన :
ఈ పథకం ద్వారా రైతులకు వృద్ధాప్యంలో పెన్షన్ పొందే ప్రయోజనాన్ని కల్పిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. 18 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉన్న చిన్న, సన్నకారు రైతులు స్వచ్ఛందంగా పీఎం కిసాన్ మాన్ ధన్ యోజన స్కీమ్లో చేరొచ్చు. ఇందుకోసం రైతు వయసును బట్టి నెలకు రూ.55 నుంచి రూ.200 మధ్య ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ఆ రైతుకు నెలకు రూ.3 వేల పెన్షన్ అందిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఒకవేళ రైతు మరణించిన పక్షంలో భార్య లేదా నామినీకి నెలకు రూ.1,500 సాయం అందుతుంది.
