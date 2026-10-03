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మద్యం సేవిస్తే రైల్వే స్టేషన్​లో క్లీనింగ్ పనులు చేయాల్సిందే! - ఈ కొత్త రూల్స్ తెలుసా?

రైళ్లలో యాచిస్తే రూ.2వేల ఫైన్ - కొత్తగా 'జన విశ్వాస్' చట్టం తీసుకొచ్చిన కేంద్రం

జన విశ్వాస్ చట్టం
జన విశ్వాస్ చట్టం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 10:42 AM IST

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Train Journey Rules Latest : టిక్కెట్ ఉంటే చాలు! రైలు ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుందనుకుంటే పొరపాటే. టిక్కెట్​తో పాటు పలు మార్గదర్శకాలను సైతం పాటించాలని రైల్వే కొత్త రూల్స్ చెప్తున్నాయి. టీటీఈ మాత్రమే కాదు రైల్వే పోలీసులు కూడా ఫైన్ వేసే అధికారం కల్పిస్తోంది జన విశ్వాస్ చట్టం. దీంతో రైళ్లలో యాచించే వారికి సైతం హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లయ్యింది.

ప్రయాణికుల భద్రత, క్రమశిక్షణను పెంపొందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా 'జన విశ్వాస్' చట్టం తీసుకొచ్చింది. దీనివల్ల పౌరు లకు అనవసర వేధింపులు తప్పడంతో పాటు రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్)కు అదనపు బాధ్యతలు కట్టబెట్టింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘిం చిన వారి నుంచి అపరాధ రుసుం వసూలు చేయనున్నారు. టిక్కెట్ లేకుండా రైళ్లలో ప్రయాణిస్తే గతంలో ఫైన్ వేసే అధికారం టీటీఈ (ట్రావెలింగ్ టిక్కెట్ ఎగ్జామి నర్)కే ఉండేది. ఇప్పుడు రైల్వే పోలీసులకి అప్పగించారు. మహిళల బోగీ ల్లోకి పురుషులు ప్రవేశించినా, తప్పుడు వివరాలతో సరకు రవాణా చేసినా వారూ ఫైన్ వేయొచ్చు. ఉల్లంఘనల తీవ్రత ఆధారంగా గతంలో జైలు శిక్ష విధించేవారు కానీ, తాజాగా చట్టంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చి అపరాధ రుసుం పెంచారు. చిన్న పాటి నేరాలకు జైలు శిక్షలు రద్దు చేశారు.

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  • టిక్కెట్ లేకుండా ప్రయాణించినా, టిక్కెట్ తీసుకున్న ప్రాంతానికి మించి ప్రయాణించినా, ఒకరి టిక్కెట్​తో మరొకరు ప్రయాణించినట్లు గుర్తిస్తే టిక్కెట్ ఛార్జీతో పాటు అదనపు రుసుం చెల్లించాలి. కనిష్ఠంగా రూ.500 ఆర్పీఎఫ్ విధిస్తుంది.
  • మద్యం తాగి ప్రయాణించడం, మద్యం మత్తులో గొడవలకు దిగడం, అసభ్యకరంగా మాట్లాడటం, తోటి ప్రయాణికులతో అనుచితంగా వ్యవహరిస్తే వెయ్యి రూపాయల వరకు జరిమానా విధిస్తారు. కమ్యూనిటీ సర్వీసు చేయిస్తారు.
  • రైళ్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో లైసెన్స్ లేకుండా విక్రయించినా, యాచించినా రూ.2వేలు జరిమానా కట్టాల్సి ఉంటుంది.
  • రైల్వే ఉద్యోగులతో వాగ్వాదాలకు దిగినా, విధులకు ఆటంకం కలిగించినా రూ.2,500, రైల్వే స్థలాలు ఆక్రమిస్తే చట్టపరమైన చర్యలుంటాయి.

ప్రయాణికుల భద్రత విషయంలో

  • రిజర్వేషన్ బోగీల్లోకి అనుమతి లేకుండా వెళ్తే రూ.2 వేలు ఫైన్.
  • ప్రయాణికులు బుక్ చేసుకున్న బెర్తును వేరొకరు ఆక్రమించుకొని ఖాళీ చేయడానికి నిరాకరిస్తే రూ.వెయ్యి వరకు జరిమానా.
  • రైల్వే ట్రాఫిక్ డైరక్షన్లను పాటించక పోతే రూ.500 పెనాల్టీ.
  • మహిళలకు కేటాయించిన బోగీలోకి పురుషులు ప్రవేశిస్తే రూ.2,500 చెల్లించాలి.

సరకు రవాణాలో అతిక్రమణలు

  • రైళ్లలో సరకులు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి రవాణా చేస్తుంటారు.
  • కొందరు తప్పుడు వివరాలతో అనుమతి లేనివి తరలించేస్తుంటారు. మనం ఏవి రవాణా చేస్తున్నామో ఆ వివరాలే పేర్కొనాలి. అదే సమయంలో ప్రమాదకరం, అగ్నిప్రమాదాలకు దారితీసేవి రవాణా చేస్తే రూ.10 వేల అపరాధ రుసుం చెల్లించాలి.
  • రైల్వేకు చెందిన హెచ్చరిక బోర్డులు, నోటీసు బోర్డులను ధ్వంసం చేస్తే అది మొదటిసారైతే రూ.2వేలు పైన్ ఉంటుంది.
  • రైల్లో ధూమపానం చేస్తే రూ.2 వేలు ఫైన్

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