వాలుగ చేప దవడ ఎముకతో దారం ఉత్పత్తి - పొందూరు ఖద్దరుకు "జీఐ ట్యాగ్"

మహాత్మాగాంధీ మెచ్చిన పొందూరు ఖద్దరు - "GI Tag" ప్రకటించిన కేంద్రం

ponduru_khadi_gi_tag
ponduru_khadi_gi_tag (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 11:23 AM IST

Updated : December 13, 2025 at 11:51 AM IST

PONDURU KHADI GI TAG : స్వాతంత్ర్యోద్యమాన మహాత్మాగాంధీ మెచ్చిన ఖద్దరు, నీలం రంగు అంచుతో అక్కినేని అంచు పంచెలుగా అలరించిన పొందూరు ఖాదీ వస్త్రాలు ఎంతో ఖ్యాతిని ఆర్జించాయి. విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ, స్వదేశీ ఉద్యమ కాలంలో తెలుగువారి కీర్తిప్రతిష్ఠలను ఇనుమడింపజేసిన ఈ నేత వస్త్రం ఎట్టకేలకు గుర్తింపు దక్కించుకుంది. శ్రీకాకుళం ప్రజల ఏళ్ల నాటి కల ఫలించింది. మరీ ముఖ్యంగా పొందూరు చేనేత కళాకారుల శ్రమకు గుర్తింపు దక్కింది. ఇక్కడి ఖాదీ వస్త్రాలు జీఐ ట్యాగ్ దక్కించుకున్నాయి. వెరసి ఉప్పాడ, వెంకటగిరి, ధర్మవరం చీరల సరసన పొందూరు ఖాదీ వస్త్రం కూడా చేరింది.

పొందూరు ఖద్దరు వస్త్రానికి జీఐ ట్యాగ్ కోసం ఆ జిల్లా ఎంపీ, కేంద్ర మంత్రి కె.రామ్మోహన్‌నాయుడు ఎంతో కృషి చేశారు. పొందూరు ఖాదీ వస్త్రం ప్రత్యేకత గురించి 2020లో జిల్లాకు వచ్చిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో పాటు 2021 ఆగస్టులో లోక్‌సభలోనూ ప్రసంగించారు.

ఇక 2023లో దిల్లీలో జరిగిన స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆహ్వానంపై హాజరైన పొందూరుకు చెందిన చేనేత కార్మికురాలు జల్లేపల్లి కాంతమ్మ ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో కాసేపు ముచ్చటించారు. ఖాదీ నేత కార్మికుడు బల్ల భద్రయ్య, ఆయన భార్య లక్ష్మి సైతం ప్రధానిని కలిసి మాట్లాడే అవకాశం దక్కింది.

ponduru_khadi_gi_tag
ponduru_khadi_gi_tag_certificate (ETV Bharat)

జీఐ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి?

జీఐ ట్యాగ్ అంటే ఉత్పత్తుల ప్రత్యేక, వాటి నాణ్యతను తెలియజేస్తాయి. ఖాదీ వస్త్రాల విషయంలో చేనేత కళాకారులకు, ఉత్పత్తిదారులకు గుర్తింపుతో పాటు , ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. చట్టపరమైన గుర్తింపుతో పాటు నకిలీ ఉత్పత్తులకు అడ్డుకట్టపడే అవకాశం ఉంటుంది.

ponduru_khadi_gi_tag
ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడుతున్న చేనేత కార్మికురాలు జిల్లేపల్లి కాంతమ్మ(ఫైల్) (Eenadu)

ఎందుకంత ప్రత్యేకం?

వస్త్రం తయారీలో పత్తిని వాడుతారు. ముందుగా వాలుగ చేప దవడ ఎముకతో పత్తిని ఏకుతారు. దీంతో ముడి పత్తిలో మలినాలు తొలగిపోయి వస్త్రం దృఢంగా ఉంటుందని ఇక్కడి కార్మికులు తెలిపారు. దూది ఏకడం మొదలుకుని మగ్గానికి చేరేవరకు మొత్తం 8 దశల్లో పత్తిని శుద్ధి చేస్తారు. ఇదంతా యంత్రాలు లేకుండా కార్మికులు స్వయంగా చేయడం విశేషం. ఇలా ఉత్పత్తి చేసిన దారంతో ఒక పంచె నేయడానికి 30, చీరకు 35 రోజుల సమయం పడుతుంది. పొందూరు వస్త్రంతో పంచెలు, చీరలు, టవళ్లు, చేతి రుమాళ్లు తయారవుతుంటాయి.

ponduru_khadi_gi_tag
పొందూరు వస్త్రం తయారు చేస్తున్న చేనేత కార్మికుడు (ఫైల్) (Eeandu)

ఇదీ చరిత్ర

స్వదేశీ ఉద్యమ సమయంలో పొందూరు ఖద్దరు వస్త్రం గురించి అనుచరుల ద్వారా తెలుసుకున్న గాంధీజీ తన కుమారుడు దేవ్‌దాస్‌ గాంధీని ఇక్కడికి పంపించారట. దారం తయారీ మొదలుకుని వస్త్రాల ఉత్పత్తి, నాణ్యతను చూసి దేవ్‌దాస్‌ ఎంతో ముచ్చటపడ్డారట. ఈ విషయాలను వెల్లడిస్తూ అప్పట్లో బాపూజీ "యంగ్‌ ఇండియా" పత్రికలో వ్యాసం రాశారు. విషయం తెలుసుకున్న అనేకమంది నాయకులు, ఉద్యమకారులు పొందూరు గ్రామానికి క్యూ కట్టడంతో పొందూరు ఖాదీ వైభవం వెలుగుచూసింది. స్వాతంత్ర్యానంతరం 1955లో ఆచార్య వినోభాబావే శంకుస్థాపన చేసిన పొందూరు చేనేత సంఘ భవనమే నేడు ఆంధ్రా ఫైన్‌ఖాదీ కార్మిక అభివృద్ధి సంఘంగా మారింది.

