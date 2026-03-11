లోగో డిజైన్ చేస్తే రూ.50 వేల ప్రైజ్ మనీ - కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్ కాంటెస్ట్!
- ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో.. వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్ (గ్రామీణ్) (వీబీ జీ రామ్ జీ) - ఈ స్కీమ్ లోగో కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం కాంటెస్ట్!
Published : March 11, 2026 at 11:20 AM IST
Logo Contest for Viksit Bharat G RAM G Act: మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త చట్టాన్ని ప్రతిపాదించిన సంగతి తెలిసిందే. "వికసిత్ భారత్ గ్యారెంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్(గ్రామీణ్ - వీబీ జీరామ్జీ) బిల్లు-2025" పేరిట దాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. పాత చట్టానికి కొన్ని మార్పులు చేర్పులు, రూల్స్, పని దినాలు, రోజువారీ వేతనాలకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కొత్త వీబీ జీ రామ్ జీ చట్టానికి సరికొత్త లోగోను తయారు చేయించాలని నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలోనే లోగో తయారీ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పోటీని నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో గెలిచిన వారికి పెద్ద మొత్తంలో ప్రైజ్మనీ కూడా ప్రకటించింది. అయితే, ఈ పోటీల్లో పాల్గొనే వారు కొన్ని రూల్స్ ఫాలో కావాలని స్పష్టం చేసింది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ "వికసిత్ భారత్ - G RAM G చట్టం 2025" కోసం లోగో డిజైన్ పోటీ నిర్వహిస్తోంది. గ్రామీణ భారతాన్ని శక్తివంతం చేయడం, నీటి భద్రత, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, ఉపాధి అవకాశాల పెంపు వంటి అంశాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ లోగో ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే ఈ పోటీ మొదలవగా చివరి తేదీ మార్చి 20 అని ప్రకటించింది. అదే విధంగా ఇందులో గెలిచిన వారికి రూ.50 వేలను ప్రైజ్మనీగా అందించనుంది.
పోటీలో పాల్గొనేందుకు రూల్స్ ఇవే :
- భారతదేశ పౌరులందరూ ఈ పోటీలో పాల్గొనవచ్చు. ఒక్కొక్కరూ ఒక ఎంట్రీని మాత్రమే పంపాలి.
- ఈ పోటీలో పాల్గొనే వారు MyGov పోర్టల్ (www.mygov.in) ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మీ వివరాలు కచ్చితంగా ఉండాలి.
- ఈ చట్టానికి సంబంధించిన లోగో అనేది మీ సొంత ఆలోచనతో రూపొందించినది అయి ఉండాలి. ఈ లోగో ఇది వరకు ఎక్కడా ఉండకూడదు.
- లోగో చూడగానే ఈజీగా అర్థమయ్యేలా డిజైన్ చేయాలి. ఈ లోగోను ప్రింట్, డిజిటల్ మీడియా, మొబైల్ యాప్స్లో వాడటానికి వీలుగా రూపొందించాలి.
- లోగో హై-రిజల్యూషన్ (JPEG/PNG/PDF, కనీసం 300 DPI) లో ఉండాలి. అదే విధంగా లోగోను ఎలా రూపొందించారో వివరిస్తూ 500 పదాల లోపు వివరణ ఇవ్వాలి.
- My gov పోర్టల్లో ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రారంభమైన తేదీ నుంచి 15 రోజులలోపు ఎంట్రీలను సమర్పించాలి. అంటే ఈ పోటీ మార్చి 6వ తేదీన ప్రారంభమైంది. 20వ తేదీ లాస్ట్. గడువు ముగిసిన తర్వాత పంపించిన ఎంట్రీలను పరిగణలోకి తీసుకోరు.
- ఎంపికైన చేసిన డిజైన్ కు కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించిన ప్రైజ్మనీ అందుతుంది.
- ఎంపికైన లోగోపై పూర్తి హక్కులు భారత ప్రభుత్వానికే ఉంటాయి. ఆ లోగోను మార్చడానికి, ఉపయోగించడానికి అన్ని హక్కులు కేంద్రానికే ఉంటాయి.
- ఎంపికైన వారు లోగోకు సంబంధించిన ఒరిజినల్ ఓపెన్ సోర్స్ ఫైల్ను ప్రభుత్వానికి అందించాల్సి ఉంటుంది.
- చెప్పిన కాన్సెప్ట్కు తగినట్లుగా లోగో లేకపోతే దానిని రద్దు చేసే హక్కు, అధికారం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది.
ఈ పోటీలో ఎలా పాల్గొనాలి: ఈ పోటీలో పాల్గొనలనుకునేవారు MyGov పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆ ప్రాసెస్ ఇదే
- ముందుగా మీ ఫోన్ లేదా లాప్టాప్లో My Gov అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీని కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే Get Involved కాలమ్లో Do/Task అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- స్క్రీన్ మీద వివిధ రకాల పోటీలు కనిపిస్తున్నాయి. అందులో "Design A Logo for Viksit Bharat" అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత Log in to Participate ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి మీ ఫోన్ నెంబర్ లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు కొత్త యూజర్ అయితే ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలి.
- లాగిన అయినాక మీరు డిజైన్ చేసిన లోగో వివరాలు, లోగోను అప్లోడ్ చేసి Save ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి ఫైనల్గా DOపై క్లిక్ చేస్తే మీ సబ్మిషన్ పూర్తవుతుంది.
- ప్రస్తుతం ఇప్పటివరకు 1454 మంది తాము డిజైన్ చేసిన లోగోలు పంపించగా అందులో 1 మాత్రం అప్రూవ్ అయ్యింది. మిగిలినవి ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి.
- మరి మీకు లోగో డిజైన్ చేయడంలో ఇంట్రస్ట్ ఉంటే వెంటనే ఈ పోటీలో పాల్గొనవచ్చు.
ఈ నెంబర్ ప్లేట్ ఉంటే దేశంలో ఎక్కడైనా ప్రయాణించవచ్చు! - ఎలా పొందాలో తెలుసా?
పని ప్రదేశంలో ప్రమాదంతో వైకల్యమా? - ఉచితంగా రూ.5 లక్షల సాయం - ఇలా అప్లై చేయండి