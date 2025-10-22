ETV Bharat / offbeat

సెలబ్రెటీల ఫేవరెట్ రెసిపీ "థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా?

టేస్టీటేస్టీ థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!

Thai Green Curry
Thai Green Curry (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Thai Green Curry : చాలా మంది సెలబ్రెటీల అభిరుచులు, ఇష్టాయిష్టాలు, డైట్ ప్లాన్​ తెలుసుకొని ఫాలో అవుతారు! ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే వారి డైట్​. వారు తినేటప్పుడు పోషకాలు సమపాళ్లలో ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అందులోనూ థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ ఉండేలా చూసుకుంటారు. ఇది వారికి ఫేవరెట్ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు! మరి థాయ్ గ్రీన్ కర్రీని ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు చెప్పబోయే విధానంలో దీనిని చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. నిమిషాల్లోనే దీనిని ఈజీగా ప్రిపేర్​గా చేయొచ్చు. ఈ రెసిపీకి కావాల్సి పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం.

రెస్టారెంట్ స్టైల్ "బెండీ మసాలా" కర్రీ - ఇలా చేస్తే ఇంట్లో కూడా అదే టేస్ట్!

Thai Green Curry
జుకినీ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నువ్వుల నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • పుట్ట గొడుగులు - 4
  • బేబీ కార్న్ - 4
  • జుకినీ - ముప్పావు కప్పు
  • రెడ్ క్యాప్సికం - పావు కప్పు
  • గ్రీన్ క్యాప్సికం - పావు కప్పు
  • ఎల్లో క్యాప్సికం - పావు కప్పు
  • బ్రకోలీ - ముప్పావు కప్పు
Thai Green Curry
కొబ్బరి పాలు (Getty Images)
  • కొబ్బరి పాలు - 2 కప్పులు
  • పంచదార - అర టీ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - ముప్పావు టీ స్పూన్
  • థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ పేస్ట్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • తులసి ఆకులు - 6
  • టోఫు ముక్కలు - అర కప్పు
  • పచ్చి బఠాణీ (ఫ్రోజెన్ బఠాణీ) - పావు కప్పు
Thai Green Curry
బేబీకార్న్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వుల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు వేసి కలపాలి. అనంతరం సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి.
Thai Green Curry
పుట్టగొడుగులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ముందుగా నాలుగు పుట్టగొడగులను వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా నాలుగు బేబీకార్న్, ముప్పావు కప్పు జుకినీ ముక్కలు, పావు కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం, పావు కప్పు గ్రీన్ క్యాప్సికం, పావు కప్పు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అనంతరం ముప్పావు కప్పు బ్రకోలీ ఫ్లోరెట్స్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి.
Thai Green Curry
బ్రకోలీ (Getty Images)
  • ఇవన్నీ వేగిన అనంతరం ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే రెండు కప్పుల కొబ్బరిపాలు, అరటీ స్పూన్ పంచదార, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ముప్పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి.
  • అనంతరం నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ పేస్ట్ వేసి మూతపెట్టి 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Thai Green Curry
రెడ్ క్యాప్సికం (Getty Images)
  • 12 నిమిషాల తర్వాత ఆరు తులసి ఆకులు, అర కప్పు టోఫు ముక్కలు, పావు కప్పు పచ్చి బఠాణీ వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఇక అంతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకున్నారంటే వేడివేడి థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ సిద్ధమైనట్లే!
  • దీనిని జాస్మిన్ రైస్ లేదా బాస్మతీ రైస్​తో తింటే సూపర్​గా ఉంటుంది.

పచ్చిమిర్చి ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ పొడి చేసుకోండి - మూడు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!

కమ్మగా, కారంగా "నల్ల కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

TAGGED:

VEG THAI GREEN CURRY
థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ తయారీ విధానం
THAI GREEN CURRY MAKING IN TELUGU
VEG THAI GREEN CURRY RECIPE
THAI GREEN CURRY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.