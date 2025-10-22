సెలబ్రెటీల ఫేవరెట్ రెసిపీ "థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా?
Published : October 22, 2025 at 5:09 PM IST
Thai Green Curry : చాలా మంది సెలబ్రెటీల అభిరుచులు, ఇష్టాయిష్టాలు, డైట్ ప్లాన్ తెలుసుకొని ఫాలో అవుతారు! ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే వారి డైట్. వారు తినేటప్పుడు పోషకాలు సమపాళ్లలో ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అందులోనూ థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ ఉండేలా చూసుకుంటారు. ఇది వారికి ఫేవరెట్ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు! మరి థాయ్ గ్రీన్ కర్రీని ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు చెప్పబోయే విధానంలో దీనిని చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. నిమిషాల్లోనే దీనిని ఈజీగా ప్రిపేర్గా చేయొచ్చు. ఈ రెసిపీకి కావాల్సి పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నువ్వుల నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- పుట్ట గొడుగులు - 4
- బేబీ కార్న్ - 4
- జుకినీ - ముప్పావు కప్పు
- రెడ్ క్యాప్సికం - పావు కప్పు
- గ్రీన్ క్యాప్సికం - పావు కప్పు
- ఎల్లో క్యాప్సికం - పావు కప్పు
- బ్రకోలీ - ముప్పావు కప్పు
- కొబ్బరి పాలు - 2 కప్పులు
- పంచదార - అర టీ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - ముప్పావు టీ స్పూన్
- థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ పేస్ట్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- తులసి ఆకులు - 6
- టోఫు ముక్కలు - అర కప్పు
- పచ్చి బఠాణీ (ఫ్రోజెన్ బఠాణీ) - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వుల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు వేసి కలపాలి. అనంతరం సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా నాలుగు పుట్టగొడగులను వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా నాలుగు బేబీకార్న్, ముప్పావు కప్పు జుకినీ ముక్కలు, పావు కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం, పావు కప్పు గ్రీన్ క్యాప్సికం, పావు కప్పు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అనంతరం ముప్పావు కప్పు బ్రకోలీ ఫ్లోరెట్స్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి.
- ఇవన్నీ వేగిన అనంతరం ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే రెండు కప్పుల కొబ్బరిపాలు, అరటీ స్పూన్ పంచదార, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ముప్పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి.
- అనంతరం నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ పేస్ట్ వేసి మూతపెట్టి 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 12 నిమిషాల తర్వాత ఆరు తులసి ఆకులు, అర కప్పు టోఫు ముక్కలు, పావు కప్పు పచ్చి బఠాణీ వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఇక అంతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకున్నారంటే వేడివేడి థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ సిద్ధమైనట్లే!
- దీనిని జాస్మిన్ రైస్ లేదా బాస్మతీ రైస్తో తింటే సూపర్గా ఉంటుంది.
