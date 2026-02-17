ETV Bharat / offbeat

ఎండాకాలం వచ్చేస్తోంది - మీ ఇంట్లో ఫ్యాన్ స్లోగా తిరుగుతోందా? - ఇలా చేస్తే హై స్పీడ్ గ్యారెంటీ!

-సీలింగ్ ఫ్యాన్ నెమ్మదిగా తిరగడానికి కారణాలివే! - ఈ టిప్స్​తో కొత్త దానిలా తిరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

Ceiling Fan Speed Increase Tips
Ceiling Fan Speed Increase Tips (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 11:18 AM IST

Ceiling Fan Speed Increase Tips : మార్చి రాకముందే పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. మొన్నటి వరకు చలి వల్ల చద్దర్లు కప్పుకుని నిద్రించిన జనాలు ఇప్పుడు రాత్రిళ్లు ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. దాంతో ఇంట్లో మొన్నటి వరకు ఎక్కువసేపు ఆఫ్​లో ఉన్న సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ప్రస్తుతం అదే పనిగా​ ఆన్ చేయాల్సిన టైమ్ వచ్చేసింది. అయితే, చలికాలంలో చాలా మంది సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ అంతగా తిరగకపోయినా అడ్జస్ట్ అవుతుంటారు.

కానీ, ప్రస్తుతం ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుండడంతో మధ్యాహ్నం ఎండ వేడిమి, రాత్రిళ్లు ఉక్కపోత నుంచి రిలీఫ్ పొందాలంటే మాత్రం ఫ్యాన్స్ స్లోగా తిరిగితే ఎక్కడలేని ఇరిటేషన్ వస్తుంది. మరి మీ ఇంట్లోనూ సీలింగ్ ఫ్యాన్ నెమ్మదిగా తిరుగుతుందా? రెగ్యులేటర్​ని టాప్​లో ఉంచినా స్పీడ్​లో మార్పు లేదా? అలాంటి వారికోసం కొన్ని సింపుల్​ టిప్స్ సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. వీటిని ఫాలో అవ్వడం ద్వారా ఫ్యాన్​ వేగాన్ని పెంచి, మళ్లీ​ కొత్తది తిరిగినట్లు చేయవచ్చంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

క్లీనింగ్ : సీలింగ్​ ఫ్యాన్​ను నీట్​గా ఉంచుకోకపోవడం కూడా స్పీడ్​ను ప్రభావితం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కొన్ని ఇళ్లలో ఫ్యాన్లు దుమ్ము, బూజు పట్టి ఘోరంగా కనిపిస్తుంటాయి. ఇలా ఫ్యాన్ ​శుభ్రంగా లేకపోవడమూ దాని వేగం తగ్గడానికి కారణం అవుతుందని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఫ్యాన్ రెక్కలపై దుమ్ము, ధూళి, మురికి పేరుకుపోవడం వల్ల అవి కాస్త బరువెక్కుతాయి. దీంతో స్లోగా తిరుగుతాయట. కాబట్టి, ఫ్యాన్​ రెక్కలను ఎప్పటికప్పుడు క్లాత్​ లేదా స్పాంజ్​తో శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల స్పీడ్​ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.

రెగ్యులేటర్ చెకింగ్ : ఇది సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా, ఫ్యాన్ స్విచ్​ లోపభూయిష్టంగా ఉన్నా సీలింగ్ ఫ్యాన్​ వేగంలో మార్పులు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి టైమ్​లో ఓసారి టెక్నీషియన్​తో రెగ్యులేటర్​, స్విచ్​ని చెక్ చేయించడం, అవసరమైతే ఛేంజ్ చేయడం మంచిదంటున్నారు.

కండెన్సర్ చెక్ చేయాలి : ఫ్యాన్ స్లోగా తిరగడానికి కొన్నిసార్లు కండెన్సర్(కెపాసిటర్) కూడా కారణం కావొచ్చంటున్నారు. ఫ్యాన్ మోటార్ పైన ఉండే ఇది సరిగా పనిచేయకపోయినా ఫ్యాన్ నెమ్మదిగా తిరుగుతుంది. ఎందుకంటే కండెన్సర్ మోటార్​కి తగిన శక్తిని అందించి వేగంగా తిరిగేలా చేస్తుంది. కాబట్టి, మీ ఫ్యాన్ స్లోగా నడుస్తున్నట్లయితే ఓసారి కండెన్సర్ చెక్ చేసి సరిగ్గా లేకపోతే, కొత్తదాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా బెటర్ రిజల్ట్ ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

బేరింగ్ లేదా మోటార్ సమస్యలు : సీలింగ్ ఫ్యాన్ నెమ్మదిగా తిరగడానికి ఇవి కూడా కారణం కావొచ్చు. ముఖ్యంగా బేరింగ్​లు చెడిపోతే ఫ్యాన్ స్లోగా తిరగడంతో పాటు సౌండ్ కూడా వస్తుంటుంది. అలాగే, మోటార్​ కాలిపోవడం, ఇతర సమస్యలు వచ్చినా వేగం తగ్గడమే కాకుండా కొన్నిసార్లు అస్సలు తిరగకపోవచ్చు. కాబట్టి, వీటిని ఒకసారి సరిచూసుకోవడం ద్వారా ఫ్యాన్ వేగాన్ని పెంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

ఇవేకాకుండా కొన్నిసార్లు విద్యుత్ సరఫరా కూడా ఫ్యాన్ వేగానికి అంతరాయం కలిగించవచ్చు. ఎందుకంటే, తగినంత వోల్టేజ్ కరెంట్ అందకపోయినా ఫ్యాన్ నెమ్మదిగా తిరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, ఫ్యాన్ వేగం తగ్గిందనిపించినప్పుడు ఓసారి ఎలక్ట్రీషియన్​తో ఇంట్లో ఫ్యాన్​కు సంబంధించిన వైరింగ్ కనెక్షన్​ సరిగ్గా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయించడం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

ఇక్కడ ప్రధానంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, ఈ పనులు చేసేటప్పుడు విద్యుత్ సరఫరాను పూర్తిగా నిలిపివేయాలి. అలాగే, విద్యుత్ సంబంధిత పనులు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండడం, అవసరమైతే నిపుణుల సహాయం తీసుకోవడం మంచిది.

