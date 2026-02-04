క్యాలీఫ్లవర్తో సూపర్ "టిక్కీలు" - రుచి నెవ్వర్ బిఫోర్!
- ఇంట్లో క్యాలీఫ్లవర్ తినడానికి నో చెబుతున్నారా? - ఇలా స్నాక్స్గా చేసి పెట్టండి, ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
Published : February 4, 2026 at 1:06 PM IST
Cauliflower Tikki Recipe: పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే కూరగాయల్లో క్యాలీఫ్లవర్ ఒకటి. అయితే, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే దీన్ని కొందరు అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే దీని పేరు చెబితే చాలు ముఖం చిట్లిస్తుంటారు. మీ పిల్లలు కూడా క్యాలీఫ్లవర్ తినడానికి ఇష్టపడట్లేదా? అయితే, ఓసారి ఇలా టిక్కీలు చేసి పెట్టండి. వద్దన్నవాళ్లే ఎక్స్ట్రా లాగిస్తారు. అంత టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్ స్నాక్స్గా బజ్జీలు, గారెలు, పకోడీలు వంటివి తిన్నవారు వీటిని తింటే ఇట్టే ఫ్యాన్ అయిపోతారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, క్యాలీఫ్లవర్ టిక్కీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- క్యాలీఫ్లవర్ తురుము - 1 కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- వాము - అర టీస్పూన్
- నువ్వులు - 2 టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- పసుపు- పావు టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
- శనగపిండి - పావు కప్పు
- బియ్యప్పిండి - పావుకప్పులో సగం
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా శుభ్రంగా ఉన్న క్యాలీఫ్లవర్ను తీసుకుని సన్నగా తురుముకోవాలి. ఇలా తురుముకున్న మిశ్రమాన్ని గట్టిగా పిండుతూ నీటిని సెపరేట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా నీటిని పిండుకున్నాక తురుము ఒక కప్పు కొలతగా కొలుచుకుని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- క్యాలీఫ్లవర్ తురుములోకి ఉల్లి, మిర్చి, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాలు, వాము, నువ్వులు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, గరం మసాలా వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో నీళ్లు ఏమైనా అవసరమైతే లైట్గా చల్లుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే క్యాలీఫ్లవర్, ఉల్లిపాయల్లో వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి.. ఒకేసారి నీటిని ఎక్కువ పోసుకుంటే పిండి జారుడుగా ఉంటుంది.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగేలోపు కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ టిక్కీల షేప్లో చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగుతున్నప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్న టిక్కీలను వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- టిక్కిలు మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే ఫ్రై చేసుకుని వేడివేడిగా టమాటా సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యాలీఫ్లవర్ టిక్కీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- క్యాలీఫ్లవర్లో పురుగులు లేకుండా చూసుకుని సన్నగా తురుముకుని అందులోని వాటర్ను గట్టిగా పిండేసుకుంటే టిక్కీలు వాసన అనేవి లేకుండా మంచిగా ఉంటాయి.
- ఈ టిక్కీలు మరింత రుచికరంగా ఉండాలంటే తయారు చేసుకున్న టిక్కీలను బ్రెడ్ క్రంబ్స్లో ముంచి డీప్ఫ్రై చేసుకుంటే మరింత టేస్టీగా ఉంటాయి.
