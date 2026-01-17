ETV Bharat / offbeat

పండక్కి ఇంటికి వచ్చిన మీ పిల్లలకు ఈ చట్నీ చేసి పంపించండి - ఆంధ్రా స్టైల్ "క్యాలీ ఫ్లవర్ నిల్వ పచ్చడి"

క్యాలీ ఫ్లవర్ ఊరగాయ పచ్చడి - సింపుల్​గా ఇలా పెట్టారంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు తినొచ్చు!

cauliflower_pickle
cauliflower_pickle (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 9:35 AM IST

2 Min Read
CAULIFLOWER PICKLE : క్యాబేజీ, క్యాలీ ఫ్లవర్ పచ్చళ్లు ఇలా రెడీ చేసి పెట్టగానే అలా అయిపోతుంటాయి. ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచకుండానే లాగించేస్తుంటారు. సరైన కొలతలు పాటిస్తేనే రుచి, నిల్వ కుదురుతాయి. అలాంటి టేస్ట్, పక్కా కొలతల్లో ఓ సారిలా క్యాలీ ఫ్లవర్ పచ్చడి ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాలీ ఫ్లవర్ - అర కేజీ
  • ఉప్పు - తగినంత
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • మెంతులు - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - ముప్పావు కప్పు
  • పచ్చి శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 20
  • కారం - 50 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నిమ్మకాయలు - 2
తయారీ విధానం :

  • పచ్చడి కోసం తీసుకునే క్యాలీ ఫ్లవర్ తాజాగా, తెల్లగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ముందుగా క్యాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలను చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. మరీ చిన్నగా, పెద్దగా కాకుండా చూసుకోండి. కట్ చేసుకున్న ముక్కలను ఏదైనా కొలతతో తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్​పై గిన్నెలో నీళ్లు, ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని మరిగించాలి. నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కట్ చేసుకున్న క్యాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలను క్లీన్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • క్లీన్ చేసుకున్న క్యాలీ ఫ్లవర్ ముక్కల్లో తడి లేకుండా ఓ క్లాత్​పై ఆరబెట్టుకోవాలి. లేదా ఫ్యాన్ కింద ఐదారు గంటల పాటు ఆరబెట్టుకోవాలి. లేదంటే డీప్ ప్రై చేసుకున్న సరిపోతుంది.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 స్పూన్ మెంతులు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆవాలు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించండి. వేయించిన మెంతులు, ఆవాలను పక్కన పెట్టుకుని ఇపుడు మళ్లీ అదే కడాయిలో ముప్పావు కప్పు నూనె వేసుకోవాలి.
  • క్యాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలు తడిగా అనిపిస్తే ఈ సమయంలో వాటిని ఓ రెండు నిమిషాల పాటు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • నూనె వేడెక్కగానే 2 టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి శనగపప్పు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆవాలు, ధనియాలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసుకుని క్రిస్పీగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి, వెలుల్లి ముద్ద తో పాటు ఇంగువ వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు ముందుగా వేయించిన ఆవాలు, మెంతులను మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత క్యాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత 50 గ్రాముల కారం వేసుకుని కలపాలి. అందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత చల్లారిన పోపు వేసుకుని కలిపి 2 నిమ్మకాయలను రసం తీసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే! పచ్చడి రెడీ. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిని రెండ్రోజులు పక్కన పెట్టుకుని ఆ తర్వాత గాజు సీసాలో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు! ఈ చట్నీ నెలల తరబడి నిల్వ ఉంటుంది.

