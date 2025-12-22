ETV Bharat / offbeat

రెస్టారెంట్​ స్టైల్​ "క్యాలీఫ్లవర్​ మంచూరియా" - టేస్ట్​ నెక్ట్స్​ లెవల్​ - ప్రిపరేషన్​ ఈజీ!

-మీ పిల్లలకు మంచూరియా అంటే ఇష్టమా? - ఇలా క్యాలీఫ్లవర్​తో చేసి పెడితే ఎవరైనా లొట్టలేసుకుంటూ తినాల్సిందే!

Cauliflower Manchurian
Cauliflower Manchurian (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tasty and Spicy Cauliflower Manchurian: మంచూరియా అంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దలకు కూడా చాలా ఇష్టం. అందుకే బయటికి వెళ్లారంటే ఫాస్ట్​ఫుడ్​ సెంటర్స్​ దగ్గర తింటుంటారు. అంతేకాదు ఇంట్లో చేయమని కూడా గోల చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది క్యాబేజీ మంచూరియా చేస్తుంటారు. అయితే.. ఎప్పుడూ క్యాబేజీతోనే కాకుండా ఓసారి క్యాలీఫ్లవర్​తో చేయండి. రెస్టారెంట్​ స్టైల్లో కిర్రాక్​ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. టీ టైమ్​ స్నాక్​గా, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని ప్రిపేర్​ చేసి పెడితే సూపర్​గా ఉంటాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా క్యాలీఫ్లవర్ మంచూరియా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాలీఫ్లవర్​ - 1
  • ఉప్పు - తగినంత
  • మైదా పిండి - అర కప్పు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - అర కప్పు
  • కారం -1 టీస్పూన్​
Cauliflower Manchurian
క్యాలీఫ్లవర్​ (Getty Images)

టాసింగ్​ కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్ తరుగు​ - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యాప్సికం - సగం ముక్క
  • సోయా సాస్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • చిల్లీ సాస్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • టమాటా సాస్​- 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Cauliflower Manchurian
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • క్యాలీఫ్లవర్​ చుట్టూ ఉండే ఆకులను తీసేసి పువ్వును చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ ముక్కలను ఉడికించడానికి స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో నీళ్లు పోసుకుని మరిగించాలి.
  • వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఓ మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి జల్లి గిన్నెతో తీసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మైదా పిండి, కార్న్​ఫ్లోర్​, కారం, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా చక్కగా కలుపుకోవాలి.
Cauliflower Manchurian
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని పర్ఫెక్ట్​గా కలిపాక ఉడికించిన గోబీ ముక్కలను వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • మైదా, కార్న్​ఫ్లోర్​ మిశ్రమం మొత్తం ముక్కలకు పర్ఫెక్ట్​గా కోట్​ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి. ఒకవేళ ముక్కలు సరిగా కోట్​ అవ్వలేదనుకుంటే మరికొంచెం కార్న్​ఫ్లోర్​ను యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కోట్​ చేసిన క్యాలీఫ్లవర్​ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో క్రిస్పీగా వేగేవరకు వేయించుకోవాలి.
Cauliflower Manchurian
క్యాప్సికం (Getty Images)
  • క్యాలీఫ్లవర్​ వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటినీ వేయించి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు టాసింగ్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్ప్రింగ్స్​ ఆనియన్స్​, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి హీట్​ చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో సన్నగా తరిగిన అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
Cauliflower Manchurian
సాస్​లు (Getty Images)
  • అనంతరం అందులోకి పచ్చిమిర్చి, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ తరుగు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించి సోయా సాస్​, టమాటా కెచప్​, చిల్లీ సాస్​, మిరియాల పొడి, కారం, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఓ గిన్నెలోకి కార్న్​ఫ్లోర్​, రెండు చెంచాల నీళ్లు పోసి ఉండలులేకుండా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. సాస్​ మిక్స్​లోని అర కప్పు నీళ్లు, కలిపి పెట్టిన కార్న్​ఫ్లోర్​ మిశ్రమం వేసి కాస్త చిక్కబడే వరకు హై-ఫ్లేమ్​లోనే కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • చివరగా అందులోకి వేయించిన కాలిఫ్లవర్​ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే కాలిఫ్లవర్​ మంచూరియా రెడీ.
Cauliflower Manchurian
క్యాలీఫ్లవర్​ మంచూరియా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • క్యాలీఫ్లవర్​ను ఒకటే సైజ్​లో చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అప్పుడే అవి సమానంగా కుక్​ అవుతాయి.
  • గోబీ ముక్కలను వేడి నీటిలో మరీ ఎక్కువ సేపు ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరి.
  • ముక్కలకు మైదా కోటింగ్​ సరిగ్గా ఉంటేనే నూనెలో వేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్​గా వేగుతాయి. లేదంటే నూనె పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
  • టాసింగ్​ ప్రక్రియ మొత్తం హై-ఫ్లేమ్​లోనే చేసుకోవాలి. కాబట్టి మాడిపోకుండా ఉండాలంటే కలుపుతూనే టాసింగ్​ చేయాలి.

కుక్కర్​లో రుచికరమైన "క్యారెట్​ హల్వా" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!

చలికి "అన్నం" తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "బెండకాయ పులుసు" పెట్టండి! - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!

TAGGED:

CAULIFLOWER RECIPES IN TELUGU
CAULIFLOWER MANCHURIAN RECIPE
TASTY MANCHURIAN WITH CAULIFLOWER
క్యాలీఫ్లవర్​ మంచూరియా
CAULIFLOWER MANCHURIAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.