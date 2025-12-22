రెస్టారెంట్ స్టైల్ "క్యాలీఫ్లవర్ మంచూరియా" - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్ - ప్రిపరేషన్ ఈజీ!
-మీ పిల్లలకు మంచూరియా అంటే ఇష్టమా? - ఇలా క్యాలీఫ్లవర్తో చేసి పెడితే ఎవరైనా లొట్టలేసుకుంటూ తినాల్సిందే!
Published : December 22, 2025 at 4:44 PM IST
Tasty and Spicy Cauliflower Manchurian: మంచూరియా అంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దలకు కూడా చాలా ఇష్టం. అందుకే బయటికి వెళ్లారంటే ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్స్ దగ్గర తింటుంటారు. అంతేకాదు ఇంట్లో చేయమని కూడా గోల చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది క్యాబేజీ మంచూరియా చేస్తుంటారు. అయితే.. ఎప్పుడూ క్యాబేజీతోనే కాకుండా ఓసారి క్యాలీఫ్లవర్తో చేయండి. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో కిర్రాక్ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. టీ టైమ్ స్నాక్గా, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని ప్రిపేర్ చేసి పెడితే సూపర్గా ఉంటాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా క్యాలీఫ్లవర్ మంచూరియా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాలీఫ్లవర్ - 1
- ఉప్పు - తగినంత
- మైదా పిండి - అర కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - అర కప్పు
- కారం -1 టీస్పూన్
టాసింగ్ కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- సోయా సాస్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- చిల్లీ సాస్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- టమాటా సాస్- 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- క్యాలీఫ్లవర్ చుట్టూ ఉండే ఆకులను తీసేసి పువ్వును చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఈ ముక్కలను ఉడికించడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో నీళ్లు పోసుకుని మరిగించాలి.
- వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఓ మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జల్లి గిన్నెతో తీసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మైదా పిండి, కార్న్ఫ్లోర్, కారం, అర టీస్పూన్ ఉప్పు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా చక్కగా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని పర్ఫెక్ట్గా కలిపాక ఉడికించిన గోబీ ముక్కలను వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మైదా, కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం మొత్తం ముక్కలకు పర్ఫెక్ట్గా కోట్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి. ఒకవేళ ముక్కలు సరిగా కోట్ అవ్వలేదనుకుంటే మరికొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ను యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కోట్ చేసిన క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో క్రిస్పీగా వేగేవరకు వేయించుకోవాలి.
- క్యాలీఫ్లవర్ వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటినీ వేయించి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు టాసింగ్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్ప్రింగ్స్ ఆనియన్స్, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో సన్నగా తరిగిన అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- అనంతరం అందులోకి పచ్చిమిర్చి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించి సోయా సాస్, టమాటా కెచప్, చిల్లీ సాస్, మిరియాల పొడి, కారం, అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఓ గిన్నెలోకి కార్న్ఫ్లోర్, రెండు చెంచాల నీళ్లు పోసి ఉండలులేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సాస్ మిక్స్లోని అర కప్పు నీళ్లు, కలిపి పెట్టిన కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం వేసి కాస్త చిక్కబడే వరకు హై-ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- చివరగా అందులోకి వేయించిన కాలిఫ్లవర్ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే కాలిఫ్లవర్ మంచూరియా రెడీ.
చిట్కాలు:
- క్యాలీఫ్లవర్ను ఒకటే సైజ్లో చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే అవి సమానంగా కుక్ అవుతాయి.
- గోబీ ముక్కలను వేడి నీటిలో మరీ ఎక్కువ సేపు ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరి.
- ముక్కలకు మైదా కోటింగ్ సరిగ్గా ఉంటేనే నూనెలో వేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వేగుతాయి. లేదంటే నూనె పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- టాసింగ్ ప్రక్రియ మొత్తం హై-ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి. కాబట్టి మాడిపోకుండా ఉండాలంటే కలుపుతూనే టాసింగ్ చేయాలి.
కుక్కర్లో రుచికరమైన "క్యారెట్ హల్వా" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!
చలికి "అన్నం" తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "బెండకాయ పులుసు" పెట్టండి! - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!