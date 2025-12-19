ఫంక్షన్లలో చేసే "జారు ఉప్మా" - ఎంతసేపైనా గట్టిపడకుండా ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 5:27 PM IST
UPMA Recipe : ఫంక్షన్లు, పెళ్లిళ్లలో బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం క్యాటరింగ్ వాళ్లు చేసే ఉప్మా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఏ మాత్రం గడ్డకట్టకుండా ఉండే ఈ జారు ఉప్మా చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. వేడి వేడి ఉప్మాలోకి కాస్త ఆవకాయ లేదా అప్పటికప్పుడు చేసే టమోటా, నిమ్మకాయ చట్నీలు టేస్టీగా ఉంటాయి. మరికొందరు ఉప్మాతో పాటు కాస్త కారాబూందీ, పల్లీ చట్నీ వేసుకుని తింటుంటారు. సరిగ్గా అలాంటి జారు ఉప్మా ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల్లో ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- రవ్వ - 1 కప్పు
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- పచ్చిశనగపప్పు - అర స్పూన్
- జీడిపప్పు పలుకులు - 10
- అల్లం తరుగు - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- టమోటా ముక్కలు - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె, నెయ్యి వేసుకోవాలి. మీకు నచ్చితే పూర్తిగా నెయ్యి లేదా నూనెతోనే చేసుకోవచ్చు. నూనె వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత జిడిపప్పు పలుకులు వేసుకుని వేయించుకుని అల్లం తరుగు వేసుకోవాలి.
- ఉప్మాలో అల్లం ముక్కల టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. ముందుగా అల్లం తరుగు వేయించిన తర్వాత మాత్రమే ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని వేయించాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిదనం పోయే వరకు వేయిస్తే చాలు! రంగు మారే వరకు వేయించాల్సిన పని లేదు.
- ఆ తర్వాత మీడియం సైజు టమోటా ముక్కలు, కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. చాలా మందికి ఉప్మాలో పసుపు నచ్చదు. కానీ, కొద్దిగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది. పసుపు నచ్చితే ఈ టైంలోనే వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు రెండు, మూడు నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. రవ్వ కొలుచుకున్న కప్పుతో 1:4 చొప్పున నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. ఉప్పు రుచి చూసుకుని నీళ్లు మరుగుతున్న సమయంలో రవ్వ పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి. రవ్వ ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకొని మూతపెట్టుకుని మరో 5 నిమిషాలు ఉడికిస్తే చాలు. ఎంతో రుచికరమైన ఉప్మా రెడీగా ఉంటుంది. ఇందులోకి ఆవకాయ, నిమ్మకాయ, పల్లీ చట్నీ ఎంతో బాగుంటాయి.
