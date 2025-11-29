క్యాటరింగ్ స్టైల్ "మటన్ వేపుడు" - ఇలా చేస్తే గంటలపాటు ముక్క సాఫ్ట్ అండ్ జ్యూసీ!
-మటన్ వేపుడును ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి! -గంటలకొద్దీ ముక్క గట్టిపడదు, పైగా జ్యూసీగా ఉంటుంది
Published : November 29, 2025 at 3:04 PM IST
Catering Style Mutton Fry: సండే వస్తుందంటే స్పెషల్ వంటలు ఏం చేయాలా అని చాలా మంది ప్లాన్లు వేస్తుంటారు. చికెన్, మటన్, చేపలతో వెరైటీ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా మటన్తో కర్రీ, ఫ్రై, బిర్యానీ, పులావ్ ఇలా చాలానే ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే అన్నింటితో పోలిస్తే మటన్ వేపుడు అదీనూ క్యాటరింగ్ స్టైల్లో చేసే ఈ రెసిపీకి ఫ్యాన్ బేస్ బాగానే ఉంటుంది. అందుకే అదే పద్ధతిని ఇంట్లోనూ చేస్తుంటారు. టేస్ట్ బానే వచ్చినా.. చల్లారిన గంటల తర్వాత ముక్క నోట్లో పెట్టుకుంటే గట్టిగా ఉంటుంది. దీంతో నమలలేక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇకపై అటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా.. గంటల తరబడి అయినా సరే మెత్తగా, జ్యూసీగా ఉండేలా మీ కోసం క్యాటరింగ్ స్టైల్ మటన్ వేపుడు రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మటన్ ఉడికించడానికి:
- మటన్ - అర కేజీ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- నీళ్లు - ముప్పావు గ్లాస్
ఫ్రై కోసం:
- నూనె - 5 టేబుల్స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- అనాస పువ్వు - 1
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- లవంగాలు - 5
- మరాఠీ మొగ్గ - 1
- రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
- షాజీరా - అర టీస్పూన్
- కసూరీ మేథీ - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 5
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- టమాటా - 1
- కారం - తగినంత
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మటన్ ఉడికించుకోవాలి. అందుకోసం మటన్ రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా వాష్ చేసి నీటిని వంపేసి ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి 1 టీస్పూన్ ఉప్పు, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈలోపు వేపుడు కోసం అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా మధ్యకు చీల్చుకోవాలి. టమాటాను ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బిర్యానీ ఆకు, అనాస పువ్వు, దాల్చినచెక్క, జాపత్రి, లవంగాలు, మరాఠీ మెగ్గ, రాతి పువ్వు, షాజీరా, కసూరీ మేథీ, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- మసాలా దినుసులు వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి. ఆనియన్స్ మగ్గి లైట్గా కలర్ మారిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మగ్గించాలి.
- అల్లం వేగి పచ్చి వానస పోయినపప్పుడు టమాటా పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి. టమాటా మగ్గి ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత ఉడికించిన మటన్ను నీళ్లతో సహా వేసుకుని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- మటన్ ముక్కల్లోని నీరు ఇంకిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. ముక్కలు మగ్గి అందులోని వాటర్ చిక్కని గ్రేవీలా ఉన్నప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మటన్ వేపుడు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మటన్ బోన్ ఆర్ బోన్లెస్ ఏదైనా సరే ఈ వేపుడుకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అయితే మటన్ ఉడికిన తర్వాత మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే ఇంకో విజిల్ వచ్చేవరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మటన్ ముక్కలను ఉడికించేటప్పుడు ఉప్పు వేస్తాం కాబట్టి ఫ్రై చేసేటప్పుడు చూసి వేసుకోవాలి.
- పైన చెప్పిన దాని ప్రకారం చేసుకుంటే లైట్గా గ్రేవీ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. మీకు అలాకాకుండా మొత్తంగా ఫ్రై కావాలనుకుంటే మటన్ ముక్కలను మరికొంచెం సేపు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే సరి.
