క్యాటరింగ్​ స్టైల్​ "మటన్​ వేపుడు" - ఇలా చేస్తే గంటలపాటు ముక్క సాఫ్ట్​ అండ్​ జ్యూసీ!

-మటన్​ వేపుడును ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి! -గంటలకొద్దీ ముక్క గట్టిపడదు, పైగా జ్యూసీగా ఉంటుంది

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 3:04 PM IST

3 Min Read
Catering Style Mutton Fry: సండే వస్తుందంటే స్పెషల్​ వంటలు ఏం చేయాలా అని చాలా మంది ప్లాన్లు వేస్తుంటారు. చికెన్​, మటన్​, చేపలతో వెరైటీ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా మటన్​తో కర్రీ, ఫ్రై, బిర్యానీ, పులావ్​ ఇలా చాలానే ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే అన్నింటితో పోలిస్తే మటన్​ వేపుడు అదీనూ క్యాటరింగ్​ స్టైల్​లో చేసే ఈ రెసిపీకి ఫ్యాన్​ బేస్​ బాగానే ఉంటుంది. అందుకే అదే పద్ధతిని ఇంట్లోనూ చేస్తుంటారు. టేస్ట్​ బానే వచ్చినా.. చల్లారిన గంటల తర్వాత ముక్క నోట్లో పెట్టుకుంటే గట్టిగా ఉంటుంది. దీంతో నమలలేక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇకపై అటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా.. గంటల తరబడి అయినా సరే మెత్తగా, జ్యూసీగా ఉండేలా మీ కోసం క్యాటరింగ్​ స్టైల్​ మటన్​ వేపుడు రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మటన్​ ఉడికించడానికి:

  • మటన్​ - అర కేజీ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • నీళ్లు - ముప్పావు గ్లాస్​
ఫ్రై కోసం:

  • నూనె - 5 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • అనాస పువ్వు - 1
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • లవంగాలు - 5
  • మరాఠీ మొగ్గ - 1
  • రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
  • షాజీరా - అర టీస్పూన్​
  • కసూరీ మేథీ - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • టమాటా - 1
  • కారం - తగినంత
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మటన్​ ఉడికించుకోవాలి. అందుకోసం మటన్​ రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా వాష్​ చేసి నీటిని వంపేసి ప్రెషర్​ కుక్కర్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి 1 టీస్పూన్​ ఉప్పు, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. ఈలోపు వేపుడు కోసం అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా మధ్యకు చీల్చుకోవాలి. టమాటాను ముక్కలుగా కట్​ చేసి మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బిర్యానీ ఆకు, అనాస పువ్వు, దాల్చినచెక్క, జాపత్రి, లవంగాలు, మరాఠీ మెగ్గ, రాతి పువ్వు, షాజీరా, కసూరీ మేథీ, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • మసాలా దినుసులు వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి. ఆనియన్స్​ మగ్గి లైట్​గా కలర్​ మారిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి మగ్గించాలి.
  • అల్లం వేగి పచ్చి వానస పోయినపప్పుడు టమాటా పేస్ట్​, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి. టమాటా మగ్గి ఆయిల్​ పైకి తేలిన తర్వాత ఉడికించిన మటన్​ను నీళ్లతో సహా వేసుకుని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ హై ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • మటన్​ ముక్కల్లోని నీరు ఇంకిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. ముక్కలు మగ్గి అందులోని వాటర్​ చిక్కని గ్రేవీలా ఉన్నప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మటన్​ వేపుడు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • మటన్​ బోన్​ ఆర్​ బోన్​లెస్​ ఏదైనా సరే ఈ వేపుడుకి పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. అయితే మటన్​ ఉడికిన తర్వాత మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే ఇంకో విజిల్​ వచ్చేవరకు కుక్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మటన్​ ముక్కలను ఉడికించేటప్పుడు ఉప్పు వేస్తాం కాబట్టి ఫ్రై చేసేటప్పుడు చూసి వేసుకోవాలి.
  • పైన చెప్పిన దాని ప్రకారం చేసుకుంటే లైట్​గా గ్రేవీ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. మీకు అలాకాకుండా మొత్తంగా ఫ్రై కావాలనుకుంటే మటన్​ ముక్కలను మరికొంచెం సేపు ఆయిల్​లో ఫ్రై చేసుకుంటే సరి.

