క్యాటరింగ్ స్టైల్ "క్యాబేజీ బూందీ ఫ్రై" - కమ్మగా, కడుపు నిండా తినేస్తారు!
క్యాబేజీ నచ్చని వారికి ఇలా చేసి పెట్టండి - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 12:12 PM IST
Catering Special Cabbage Boondi Fry : మెజార్టీ పీపుల్ అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో క్యాబేజీ ఒకటి. ఇక పిల్లలైతే ఈ పేరు చెబితేనే వద్దు బాబోయ్ అనేస్తుంటారు. మీ ఇంట్లోనూ క్యాబేజీ అంటే నో అంటున్నారా? అలాంటివారికి ఓసారి ఇలా బూందీతో కలిపి ఇలా క్యాబేజీ బూందీ ఫ్రై చేసి పెట్టండి. ఇలా చేశారంటే ఇదంటే నచ్చనివాళ్లు కూడా కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. అలాగే ఇది చేయడానికి ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాబేజీ తరుగు - 12 కప్పులు
- కారం బూందీ - 4 కప్పులు
- మినపప్పు - 4 టీ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 4 టీ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 2 కప్పులు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- అల్లం తరుగు - 4 టీ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు పలుకులు - 10 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 8
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - తగినంత
- ధనియాల పొడి - 4 టీ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యాబేజీ, ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి. అలాగే ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కొత్తిమీరను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో 12 కప్పుల క్యాబేజీ తురుము, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. క్యాబేజీ మంచిగా ఉడికిన తర్వాత నీళ్లు తీసేసి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో తగినంత నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక నాలుగు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, నాలుగు టీ స్పూన్ల మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత 10 టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులు, నాలుగు టీ స్పూన్ల అల్లం తరుగు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ చక్కగా వేగాక ఉడికించిన క్యాబేజీ తరుగు, నాలుగు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, టేస్ట్కి సరిపడా కారం, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆపై మూతపెట్టి 8 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత కారం బూందీ, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మరో మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే క్యాటరింగ్ స్టైల్ క్యాబేజీ బూందీ ఫ్రై రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ ఫ్రై వేసి కాస్త నెయ్యి యాడ్ చేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు.
- ఈ రెసిపీలోకి మీరు ఒకవేళ కారం బూందీ వాడుతున్నట్లయితే కారం, ఉప్పు తగ్గించి మీ రుచిని బట్టి వేసుకోవాలి.
