కర్రీ పాయింట్ స్పెషల్ "క్యాబేజీ బూందీ ఫ్రై" - ఒక్కసారి తిన్నారంటే అదరహో అనాల్సిందే!

ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే 'క్యాబేజీ వేపుడు' - క్యాటరింగ్ స్టైలో ఈజీ​గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Cabbage Boondi Fry
Cabbage Boondi Fry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 6:33 PM IST

3 Min Read
Catering Special Cabbage Boondi Fry : మనలో ఎక్కువ మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో క్యాబేజీ ఒకటి. దానికి ఉండే వాసన వల్లనో, ఇంకేదైనా కారణం చేతనో చాలా మంది ఆ పేరు చెబితేనే ముందు నుంచే వద్దు బాబోయ్ అనేస్తుంటారు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. మీ ఇంట్లోనూ క్యాబేజీ అంటే "నో" అంటున్నారా? అలాంటివారికి ఓసారి ఇలా బూందీతో కలిపి క్యాబేజీ ఫ్రై చేసి పెట్టండి. క్యాటరింగ్, కర్రీ పాయింట్​ స్టైల్​లో భలే రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. వద్దన్నవాళ్లే లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. అలాగే, ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకీ, ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Cabbage Boondi Fry
క్యాబేజీ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సన్నని క్యాబేజీ తరుగు - ఆరు కప్పులు
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి తరుగు - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - రెండు టీ​స్పూన్లు
  • కారా బూందీ - రెండు కప్పులు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Cabbage Boondi Fry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఆరు కప్పుల పరిమాణంలో క్యాబేజీని సన్నగా తరుక్కుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యాబేజీ తరుగును స్టీమర్​లోకి తీసుకుని 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు స్టీమ్ చేసుకోవాలి. అంటే, క్యాబేజీ మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఒకవేళ క్యాబేజీ ఉడికించుకోవడానికి స్టీమర్ లేనట్లయితే స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో క్యాబేజీ తురుము వేసి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Cabbage Boondi Fry
జీడిపప్పులు (Getty Images)
  • క్యాబేజీ మంచిగా ఉడికిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టి స్టెయినర్​లో వేసి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా కాసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • అయితే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే స్టీమర్​లో ఉడికించుకుంటే క్యాబేజీలోని పోషకాలు తొలగిపోవు కర్రీ కూడా మంచి టేస్టీగా వస్తుంది.
  • క్యాబేజీ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిచ్చి, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు క్యాబేజీ ఫ్రై కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు, సన్నని అల్లం తరుగు, జీలకర్ర వేసుకుని జీడిపప్పు రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Cabbage Boondi Fry
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి చీలికలు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కరివేపాకు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఆనియన్స్ మెత్తగా అయ్యేంత వరకు వేపుకోవాలి.
  • నాలుగైదు నిమిషాలకు ఆనియన్స్ చక్కగా వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి వస్తాయి.
  • అప్పుడు అందులో ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న క్యాబేజీ తరుగు, రుచికి సరిపడా కారం, ధనియాల పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • ఆపై పాన్​ మీద మూత పెట్టి 7 నుంచి 8 నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి చూస్తే క్యాబేజీ మసాలా ఫ్లేవర్స్ అన్నింటినీ పీల్చుకుని చక్కగా మగ్గిపోతుంది.
Cabbage Boondi Fry
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • క్యాబేజీ మంచిగా మగ్గిందనుకున్నాక అందులో కారం బూందీ, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత పెట్టి మరో రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, క్యాటరింగ్ స్టైల్​లో వావ్ అనిపించే "క్యాబేజీ బూందీ ఫ్రై" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • ఇక దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా క్యాబేజీ ఫ్రై ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భలే ఇష్టంగా తింటారు.
  • ఈ రెసిపీలోకి మీరు ఒకవేళ కారం బూందీ వాడుతున్నట్లయితే ఉప్పు, కారాలను తగ్గించి మీ రుచిని బట్టి చూసి వేసుకోవాలి.
Cabbage Boondi Fry
బూందీ (ETV Bharat)

