పిల్లలు అన్నం తినడం లేదా? ఇలా "కాజు పాలకూర రైస్" చేశారంటే ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 2:16 PM IST
Tasty Kaju Palak Rice in Telugu : చాలా మంది చిన్నారులు అన్నాన్ని అంతగా ఇష్టపడరు. ఎంత టేస్టీ కర్రీ చేసి పెట్టినా తినేందుకు మారాం చేస్తుంటారు. దీంతో ఏం చేయాలో తెలియక అమ్మలు కంగారు పడుతుంటారు. మరి మీ పిల్లలు కూడా భోజనం సరిగ్గా చేయడం లేదా? అయితే ఓసారి ఇలా కాజు పాలకూర రైస్ ట్రై చేయండి. దీనిని ప్రిపేర్ చేయడం కూడా సులువే. ఎప్పుడూ పెట్టే అన్నం, కూరకు బదులు దీన్ని చేసి పెడితే పిల్లలు ఒక్క మెతుకు కూడా మిగల్చకుండా ఇష్టంగా తింటారు. అన్నం రెడీగా ఉంటే కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి కమ్మని కాజు పాలకూర రైస్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పాలకూర పేస్ట్ - పావు కప్పు
- ఉడికించిన అన్నం - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం
- షాజీరా - 1 టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 20
తయారీ విధానం :
- ఈ రైస్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పాలకూరను తరిగి మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి. అదేవిధంగా సరిపడా ఉల్లిపాయలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కప్పు పరిమాణంలో అన్నాన్ని ఉడికించి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 20 జీడిపప్పు వేసి వేయించి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో ఒక టీ స్పూన్ షాజీరా, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత పావు కప్పు పాలకూర పేస్ట్, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక వేయించిన జీడిపప్పు, కప్పు ఉడికించిన అన్నం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే కాజు పాలకూర రైస్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు.
- మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి ఓ సరికొత్త రెసిపీని పరిచయం చేయండి.
