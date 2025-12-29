కొత్త సంవత్సరాన్ని తియ్యగా ప్రారంభిద్దాం - మీ కోసం సింపుల్ స్వీట్ రెసిపీ!
కొత్త ఏడాదిలో సరికొత్త స్వీట్ రెసిపీ - నూతన వత్సరాన్ని టేస్టీగా ఆరంభించండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 2:39 PM IST
NEW YEAR 2026 SPECIAL SWEET RECIPE : నూతన సంవత్సరం వచ్చేస్తోంది. చాలా మంది ఇప్పటికే పార్టీలు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. మీరు కూడా నూతన సంవత్సరాన్ని తియ్యని రుచితో ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఇక్కడ ఇచ్చిన రెసిపీ ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో సింపుల్, టేస్టీగా చేసుకునే ఈ రెసిపీని కొత్త వాళ్లు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఇలాంటి టేస్టీ పాయసాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో పాటు మీ మిత్రులు, సన్నిహితులతో షేర్ చేసి ఆనందోత్సాహాలు పంచుకోండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- క్యారెట్ - పావు కేజీ
- సగ్గు బియ్యం - అర కప్పు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు -10
- బాదం - 6
- కిస్మిస్ - 20
- పిస్తా - 6
- బెల్లం - ముప్పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కేజీ క్యారెట్ తొడిమ, చెక్కు తీసేసి సన్నగా తురుముకొని తీసుకోవాలి. అ తర్వాత అర కప్పు సగ్గుబియ్యం గిన్నెలో నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి. సన్నటివైతే కడిగి తీసుకుంటే చాలు. దొడ్డు సగ్గుబియ్యం తప్పకుండా నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో నెయ్యి వేసుకుని సన్నటి మంటపై పావు కప్పు డ్రై ఫ్రూట్స్ సన్నగా తరిగి వేసుకుని వేయించాలి. దోరగా వేయించుకున్నాక వాటిని పక్కకు పెట్టుకుని తురుముకున్న క్యారెట్ తురుము వేయించాలి. లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. క్యారెట్ తరుగు కూడా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో ముప్పావు కప్పు లేదా కప్పు బెల్లం (మీ టేస్ట్కు తగ్గట్లుగా) తురుము, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసుకుని గరిటెతో కలుపుతూ కరిగించుకోవాలి. బెల్లం కరిగే వరకు ఉడికించుకుంటే చాలు! పాకం లాగా అవసరం లేదు. ఇపుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని పాలు పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత సగ్గుబియ్యం వేసుకోవాలి.
- ఉడికిన సగ్గుబియ్యం పైకి తేలగానే వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న క్యారెట్ తురుము వేసుకుని పాలలో 5 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. పాయసం దగ్గర పడుతున్నపుడు యాలకుల పొడి వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వేడి తగ్గగానే ముందుగా తయారు చేసుకున్న బెల్లం నీళ్లు వడగట్టి పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న క్యారెట్, సగ్గుబియ్యం పాయసం ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని చల్ల చల్లగా తింటుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ నూతన సంవత్సరం రోజున కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి ఈ క్యారెట్ పాయసం షేర్ చేసుకోండి.
