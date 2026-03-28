సమ్మర్లో ఒంటికి చలువ చేసే "క్యారెట్ సగ్గుబియ్యం పాయసం" - పంచదార అవసరం లేదు!
- వేడి నుంచి ఉపశమనం కోసం కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకుంటున్నారా? - వాటి ప్లేస్లో ఈ పాయసం తింటే ఫుల్ రిలీఫ్!
Published : March 28, 2026 at 10:51 AM IST
Carrot Saggubiyyam Payasam: మార్చి నుంచే భానుడి భగభగలు మొదలయ్యాయి. రోజురోజుకి ఉష్ణోగ్రతలు క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎండ నుంచి ఉపశమనం కోసం, ఒంట్లో వేడిని తగ్గించుకునేందుకు చాలా మంది మజ్జిగ, లస్సీ, బాదం పాలు, జ్యూస్లు వంటి రకరకాల డ్రింక్స్ తాగుతుంటారు. అయితే, కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా సమ్మర్లో చేసుకునే మరో అద్భుతమైన రెసిపీ ఒకటి ఉంది. అదే క్యారెట్ సగ్గుబియ్యం పాయసం. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ పాయసం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పంచదార అవసరం లేకుండా క్రిమీగా, టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా సమ్మర్ స్పెషల్ క్యారెట్ సగ్గుబియ్యం పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- క్యారెట్లు - 2
- నెయ్యి - తగినంత
- సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
- బెల్లం తురుము - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
- పాలు - రెండు కప్పులు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - గుప్పెడు
తయారీ విధానం :
- గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు కడిగి అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- సగ్గుబియ్యం నానేలోపు క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి లైట్గా పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా బెల్లాన్ని కూడా తురుమి రెడీగా ఉంచాలి. పాలను మరిగించి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- సగ్గుబియ్యం నానినాక మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి మూడు స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలోకి క్యారెట్ తురుము వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కాస్త మెత్తబడే వరకు వేయించాలి. ఇలా కావడానికి సుమారు 5 నిమిషాల టైమ్ పడుతుంది.
- క్యారెట్ కాస్త వేగినాక నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యంతోపాటు ఒకటిన్నర కప్పుల నీరు పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్లో మెత్తగా ఉడికించాలి.
- క్యారెట్, సగ్గుబియ్యం మెత్తగా ఉడికినాక బెల్లం తురుము వేసి కరిగించాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక మరో 5 నిమిషాలు మరిగించాలి.
- ఆ తర్వాత యాలకుల పొడి, ఉప్పు, మరికాస్త నెయ్యి వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసి పాన్ను పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు అదే స్టవ్ మీద మరో కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. అందులోకి జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- క్యారెట్ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కాచి చల్లార్చిన పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పాలు, కార్యెట్ మిశ్రమం అంతా కలిసినాక వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి మరోసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- సగ్గుబియ్యం ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో, అదే కొలత ప్రకారం బెల్లం తురుము కూడా తీసుకోవాలి. బెల్లం వద్దనుకున్న వారు పంచదార అయినా వాడొచ్చు.
- సగ్గుబియ్యాన్ని మరీ గంట సేపు నానబెట్టడానికి టైమ్ లేని వారు వేడి నీటిలో అరగంట పాటు నాననిస్తే సరిపోతుంది.
- క్యారెట్ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే పాలు పోసి కలుపుకోవాలి. వేడి మీద అయితే విరిగేపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
