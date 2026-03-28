సమ్మర్​లో ఒంటికి చలువ చేసే "క్యారెట్​ సగ్గుబియ్యం పాయసం" - పంచదార అవసరం లేదు!

- వేడి నుంచి ఉపశమనం కోసం కూల్ డ్రింక్స్​ తీసుకుంటున్నారా? - వాటి ప్లేస్​లో ఈ పాయసం తింటే ఫుల్​ రిలీఫ్​!

Carrot Saggubiyyam Payasam (ETV Bharat)
Published : March 28, 2026 at 10:51 AM IST

Carrot Saggubiyyam Payasam: మార్చి నుంచే భానుడి భగభగలు మొదలయ్యాయి. రోజురోజుకి ఉష్ణోగ్రతలు క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎండ నుంచి ఉపశమనం కోసం, ఒంట్లో వేడిని తగ్గించుకునేందుకు చాలా మంది మజ్జిగ, లస్సీ, బాదం పాలు, జ్యూస్​లు వంటి రకరకాల డ్రింక్స్​ తాగుతుంటారు. అయితే, కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా సమ్మర్​లో చేసుకునే మరో అద్భుతమైన రెసిపీ ఒకటి ఉంది. అదే క్యారెట్​ సగ్గుబియ్యం పాయసం. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ పాయసం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పంచదార అవసరం లేకుండా క్రిమీగా, టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా సమ్మర్​ స్పెషల్​ క్యారెట్​ సగ్గుబియ్యం పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • క్యారెట్లు - 2
  • నెయ్యి - తగినంత
  • సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
  • బెల్లం తురుము - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • పాలు - రెండు కప్పులు
  • డ్రైఫ్రూట్స్​ - గుప్పెడు
తయారీ విధానం :

  • గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు కడిగి అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • సగ్గుబియ్యం నానేలోపు క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి లైట్​గా పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా బెల్లాన్ని కూడా తురుమి రెడీగా ఉంచాలి. పాలను మరిగించి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • సగ్గుబియ్యం నానినాక మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మూడు స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నెయ్యిలోకి క్యారెట్​ తురుము వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో కాస్త మెత్తబడే వరకు వేయించాలి. ఇలా కావడానికి సుమారు 5 నిమిషాల టైమ్​ పడుతుంది.
  • క్యారెట్​ కాస్త వేగినాక నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యంతోపాటు ఒకటిన్నర కప్పుల నీరు పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్​లో మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • క్యారెట్​, సగ్గుబియ్యం మెత్తగా ఉడికినాక బెల్లం తురుము వేసి కరిగించాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక మరో 5 నిమిషాలు మరిగించాలి.
  • ఆ తర్వాత యాలకుల పొడి, ఉప్పు, మరికాస్త నెయ్యి వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు కుక్​ చేసి పాన్​ను పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు అదే స్టవ్​ మీద మరో కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. అందులోకి జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • క్యారెట్​ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కాచి చల్లార్చిన పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పాలు, కార్యెట్​ మిశ్రమం అంతా కలిసినాక వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి మరోసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్​ పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Carrot Saggubiyyam Payasam (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • సగ్గుబియ్యం ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో, అదే కొలత ప్రకారం బెల్లం తురుము కూడా తీసుకోవాలి. బెల్లం వద్దనుకున్న వారు పంచదార అయినా వాడొచ్చు.
  • సగ్గుబియ్యాన్ని మరీ గంట సేపు నానబెట్టడానికి టైమ్​ లేని వారు వేడి నీటిలో అరగంట పాటు నాననిస్తే సరిపోతుంది.
  • క్యారెట్​ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే పాలు పోసి కలుపుకోవాలి. వేడి మీద అయితే విరిగేపోయే అవకాశం ఉంటుంది.​

