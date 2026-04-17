కమ్మని "క్యారెట్ పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో ఆరు నెలలు నిల్వ!
క్యారెట్తో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 10:29 AM IST
Carrot Pickle in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ క్యారెట్ను నేరుగా తింటారు. లేదంటే దీనితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా వీటితో సూపర్ టేస్టీ నిల్వ పచ్చడి చేసుకోవచ్చని. ఇప్పుడు చెప్పబోయే కొలతలను పాటిస్తూ చేశారంటే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్.
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "టమోటా మురుకులు" - ఆయిల్ తక్కువ, క్రంచీ ఎక్కువ!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యారెట్లు - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 3 టీ స్పూన్లు
- మెంతులు - అర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 50
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 120 గ్రాములు
- రాళ్ల ఉప్పు - 50 గ్రాములు
- నిమ్మకాయలు - 3
- ఆయిల్ - 400 గ్రాములు
- ఎండుమిర్చి - 8
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కేజీ క్యారెట్లను చివర్లు రెండు కట్ చేసి పొట్టు తీసి శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా క్లాత్తో తుడుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఫ్యాన్గాలికి కొద్దిసేపు ఆరబెట్టాలి. ఆ తర్వాత గ్రేటర్ సాయంతో తురుముకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ సోంపు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి. ఇవి వేగాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లోకి తాలింపు కోసం 400 గ్రాముల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఆరు ఎండుమిర్చి, 25 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో వేయించిన మెంతుల మిశ్రమాన్ని వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే మిక్సీజార్లోకి 25 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టి ప్లేట్లో వేయాలి. చివరగా 50 గ్రాముల రాళ్ల ఉప్పును కూడా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా మూడు నిమ్మకాయలను పిండి రసం సెపరేట్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో క్యారెట్ తురుము, గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముద్ద, మెంతుల పొడి, ఉప్పు మిశ్రమం, 120 గ్రాముల కారం, తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమంతా క్యారెట్ తురుముకు పట్టాక ప్రిపేర్ చేసుకున్న తాలింపును వేసి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- ఇలా పదార్థాలు మొత్తం కలిసిన తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి ఓ రెండు రోజుల పాటు అలానే వదిలేయాలి. రెండు రోజుల తర్వాత పచ్చడిని ఓసారి కలిపి ఉప్పు, కారం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే క్యారెట్ నిల్వ పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
- ఈ పచ్చడిని గ్లాస్జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "తలకాయ కూర సూప్" - ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!