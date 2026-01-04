పక్కా కొలతలతో "క్యారెట్ పచ్చడి" - ఆరు నెలలు నిల్వ - అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్లోకి కిర్రాక్!
-క్యారెట్తో ఎప్పుడైనా ఈ రెసిపీ ట్రై చేశారా - లేదంటే ఓసారి చేయండి, కిర్రాక్గా ఉంటుంది!
Published : January 4, 2026 at 1:14 PM IST
Carrot Nilva Pachadi: కంటికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో క్యారెట్ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అయితే చాలా మంది దీనిని నేరుగా తినడం లేదా కర్రీ, హల్వా, మిల్క్షేక్ వంటివి చేయడం చేస్తుంటారు. అదీ కాదంటే వెజిటేబుల్ బిర్యానీ, సూప్స్ వంటి వాటిల్లో సైడ్ క్యారెక్ట్గా ఎంచుకుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా క్యారెట్లతో సూపర్ టేస్టీ నిల్వ పచ్చడి పెట్టుకోవచ్చని. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో పెట్టుకుని కరెక్ట్గా స్టోర్ చేసుకుంటే ఆరునెలల నిల్వ కూడా. ఈ పచ్చడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని క్యారెట్ నిల్వ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- క్యారెట్స్ - 1 కేజీ
- మెంతులు - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- సోంపు - 1 టీస్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
- రాళ్ల ఉప్పు - 50 గ్రాములు
- కారం - 120 గ్రాములు
- నిమ్మకాయలు - 3
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 400 గ్రాములు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా క్యారెట్ల చివర్లు రెండు కట్ చేసి పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా కాటన్ క్లాత్తో తుడుచుకోవాలి. ఇలానే క్యారెట్లన్నింటిని క్లీన్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా చేసుకున్న క్యారెట్లను ఫ్యాన్గాలికి కొద్దిసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి. అనంతరం గ్రేటర్ సాయంతో మరీ సన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్లో ఉండే హోల్స్ సాయంతో తురుముకోవాలి. ఇలా తురుముకున్న మిశ్రమాన్ని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, సోంపు, ధనియాలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఈ దినుసులు చక్కగా వేగాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- ఇవన్నీ మంచిగా వేగాక కరివేపాకు, పసుపు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
- ఈలోపు పచ్చడి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వేయించుకున్న మెంతుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే జార్లోకి పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. చివరగా రాళ్ల ఉప్పును కూడా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. నిమ్మకాయలను పిండి రసం సెపరేట్ చేయాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి క్యారెట్ తురుము, ఉప్పు, కారం, వెల్లుల్లి ముద్ద, మెంతుల పొడి, నిమ్మరసం పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- కారం, ఉప్పు మొత్తం క్యారెట్ తురుముకు పట్టినాక ప్రిపేర్ చేసుకున్న తాలింపును వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా పదార్థాలు మొత్తం కలిసిన తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి ఓ రెండు రోజుల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
- రెండు రోజుల తర్వాత పచ్చడిని ఓసారి కలిపి ఉప్పు, కారం అడ్జస్ట్ చేసుకుని తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే క్యారెట్ నిల్వ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- క్యారెట్లను కడిగిన తర్వాత కచ్చితంగా తడి ఆరిపోయేలా తుడిచి ఫ్యాన్గాలికి ఆరబెట్టాల్సిందే. ఎందుకంటే ఈ రెసిపీలో క్యారెట్లను వేయించడం లేదు కాబట్టి ఏమైనా తడి ఉంటే పచ్చడి నిల్వ ఉండదు.
- పచ్చడి నిల్వ ఉండాలంటే రాళ్ల ఉప్పు వాడటం సరైనది. అయితే రాళ్ల ఉప్పును నేరుగా వేసుకుంటే తొందరగా కరగదు కాబట్టి.. గ్రైండ్ చేసి వేసుకోవడం మంచిది.
- క్యారెట్లు కాస్త తియ్యగా ఉంటాయి కాబట్టి కారం ఎక్కువ పడుతుంది. మెంతులను లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకుంటే సరి. మరీ ఎక్కువగా వేయిస్తే మాడిపోయి రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.
