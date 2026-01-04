ETV Bharat / offbeat

పక్కా కొలతలతో "క్యారెట్​ పచ్చడి" - ఆరు నెలలు నిల్వ - అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్​లోకి కిర్రాక్​!

-క్యారెట్​తో ఎప్పుడైనా ఈ రెసిపీ ట్రై చేశారా - లేదంటే ఓసారి చేయండి, కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

Carrot Nilva Pachadi
Carrot Nilva Pachadi (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

Published : January 4, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
Carrot Nilva Pachadi: కంటికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో క్యారెట్ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అయితే చాలా మంది దీనిని నేరుగా తినడం లేదా కర్రీ, హల్వా, మిల్క్​షేక్​ వంటివి చేయడం చేస్తుంటారు. అదీ కాదంటే వెజిటేబుల్​ బిర్యానీ, సూప్స్​ వంటి వాటిల్లో సైడ్​ క్యారెక్ట్​గా ఎంచుకుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా క్యారెట్లతో సూపర్​ టేస్టీ నిల్వ పచ్చడి పెట్టుకోవచ్చని. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్​ కొలతలతో పెట్టుకుని కరెక్ట్​గా స్టోర్​ చేసుకుంటే ఆరునెలల నిల్వ కూడా. ఈ పచ్చడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని క్యారెట్​ నిల్వ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • క్యారెట్స్​ - 1 కేజీ
  • మెంతులు - అర టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • సోంపు - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
  • రాళ్ల ఉప్పు - 50 గ్రాములు
  • కారం - 120 గ్రాములు
  • నిమ్మకాయలు - 3
Carrot Nilva Pachadi
Carrot Nilva Pachadi (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 400 గ్రాములు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
Carrot Nilva Pachadi
Carrot Nilva Pachadi (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా క్యారెట్ల చివర్లు రెండు కట్​ చేసి పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా కాటన్​ క్లాత్​తో తుడుచుకోవాలి. ఇలానే క్యారెట్లన్నింటిని క్లీన్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా చేసుకున్న క్యారెట్లను ఫ్యాన్​గాలికి కొద్దిసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి. అనంతరం గ్రేటర్​ సాయంతో మరీ సన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్​లో ఉండే హోల్స్​ సాయంతో తురుముకోవాలి. ఇలా తురుముకున్న మిశ్రమాన్ని పక్కన ఉంచాలి.
Carrot Nilva Pachadi
Carrot Nilva Pachadi (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, సోంపు, ధనియాలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • ఈ దినుసులు చక్కగా వేగాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవన్నీ మంచిగా వేగాక కరివేపాకు, పసుపు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
Carrot Nilva Pachadi
Carrot Nilva Pachadi (Getty Images)
  • ఈలోపు పచ్చడి ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వేయించుకున్న మెంతుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పొడిలా చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే జార్​లోకి పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి. చివరగా రాళ్ల ఉప్పును కూడా మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి. నిమ్మకాయలను పిండి రసం సెపరేట్​ చేయాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి క్యారెట్​ తురుము, ఉప్పు, కారం, వెల్లుల్లి ముద్ద, మెంతుల పొడి, నిమ్మరసం పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Carrot Nilva Pachadi
Carrot Nilva Pachadi (Getty Images)
  • కారం, ఉప్పు మొత్తం క్యారెట్​ తురుముకు పట్టినాక ప్రిపేర్​ చేసుకున్న తాలింపును వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా పదార్థాలు మొత్తం కలిసిన తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి ఓ రెండు రోజుల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
  • రెండు రోజుల తర్వాత పచ్చడిని ఓసారి కలిపి ఉప్పు, కారం అడ్జస్ట్​ చేసుకుని తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే క్యారెట్​ నిల్వ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Carrot Nilva Pachadi
Carrot Nilva Pachadi (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • క్యారెట్లను కడిగిన తర్వాత కచ్చితంగా తడి ఆరిపోయేలా తుడిచి ఫ్యాన్​గాలికి ఆరబెట్టాల్సిందే. ఎందుకంటే ఈ రెసిపీలో క్యారెట్లను వేయించడం లేదు కాబట్టి ఏమైనా తడి ఉంటే పచ్చడి నిల్వ ఉండదు.
  • పచ్చడి నిల్వ ఉండాలంటే రాళ్ల ఉప్పు వాడటం సరైనది. అయితే రాళ్ల ఉప్పును నేరుగా వేసుకుంటే తొందరగా కరగదు కాబట్టి.. గ్రైండ్​ చేసి వేసుకోవడం మంచిది.
  • క్యారెట్లు కాస్త తియ్యగా ఉంటాయి కాబట్టి కారం ఎక్కువ పడుతుంది. మెంతులను లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకుంటే సరి. మరీ ఎక్కువగా వేయిస్తే మాడిపోయి రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

