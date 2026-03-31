క్యారెట్తో హెల్దీ "ఇడ్లీలు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి! - తయారీ ఈజీ!
-క్యారెట్తో స్వీట్లు, కూరలు మాత్రమే చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా అద్దిరిపోయే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ట్రై చేయండి!
Published : March 31, 2026 at 3:02 PM IST
Carrot Idli Recipe: ఇడ్లీ.. వన్ ఆఫ్ ది హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ. వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా చాలా మంది వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటుంటారు. ఇకపోతే ఇడ్లీల్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. రాగి, జొన్న అంటూ వెరైటీ ఇడ్లీ రెసిపీలు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ఎప్పుడైనా క్యారెట్ ఇడ్లీలు తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. రెగ్యులర్ వాటితో పోలిస్తే ఇవి కలర్ఫుల్గా ఉండటంతో పిల్లలు కూడా వంకలు పెట్టకుండా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని క్యారెట్ ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- క్యారెట్లు - 2
- మినప్పప్పు - అర కప్పు
- బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పులు
- మెంతులు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
తయారీ విధానం:
- గిన్నెలోకి మినప్పప్పు, బియ్యం, మెంతులు వేసి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఆ నీటిని పారబోయాలి.
- అనంతరం బియ్యం మునిగేవరకు ఫ్రెష్ నీటిని పోసి సుమారు నాలుగైదు గంటలు నానబెట్టాలి.
- పప్పు చక్కగా నానినాక ఆ నీటిని వంపేసి మరోసారి నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్లోకి కొద్దికొద్దిగా పప్పు, బియ్యం తీసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇదే విధంగా పదార్థాలను రుబ్బుకున్నాక గిన్నెలోకి తీసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటల లేదా రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం పిండిని చూస్తే చక్కగా పులిసి ఉంటుంది. ఇక ఇప్పుడు క్యారెట్ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం మీడియం సైజ్ క్యారెట్లను తీసుకుని పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం సన్నని రంధ్రాలు కలిగిన గ్రేటర్ సాయంతో తురుముకోవాలి.
- ఈ విధంగా తురుముకున్న క్యారెట్ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి అల్లం ముక్క వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఇడ్లీ పిండి కావాల్సినంత పరిమాణంలో ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని తర్వాత వాడుకోవచ్చు.
- తీసిన పిండిలోకి క్యారెట్ పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర ఉంచి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ అప్లై చేసి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యాయి అనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కచ్చితంగా పప్పు, బియ్యం సుమారు నాలుగైదు గంటల పాటు నానాలి. లేదంటే కనీసం మూడు గంటలు నానబెట్టేలా ఉండాలి.
- పిండిని ముందే గట్టిగా లేదా లూజుగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్ వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ముందే పిండి లూజుగా ఉంటే ఇడ్లీలు రావు.
- ఈ పిండితో దోశలు కూడా వేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇడ్లీలు వేసుకునేందుకు సరిపడేలా పిండి తీసుకుని అందులో క్యారెట్ పేస్ట్ కలుపుకోవాలి.
