క్యారెట్​తో హెల్దీ "ఇడ్లీలు" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి! - తయారీ ఈజీ!

-క్యారెట్​తో స్వీట్లు, కూరలు మాత్రమే చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా అద్దిరిపోయే బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీ ట్రై చేయండి!

Carrot Idli Recipe
Carrot Idli Recipe (ETV Bharat)
Published : March 31, 2026 at 3:02 PM IST

Carrot Idli Recipe: ఇడ్లీ.. వన్​ ఆఫ్​ ది హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీ. వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా చాలా మంది వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకుని తింటుంటారు. ఇకపోతే ఇడ్లీల్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. రాగి, జొన్న అంటూ వెరైటీ ఇడ్లీ రెసిపీలు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ఎప్పుడైనా క్యారెట్​ ఇడ్లీలు తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. రెగ్యులర్ వాటితో పోలిస్తే ఇవి కలర్​ఫుల్​గా ఉండటంతో పిల్లలు కూడా వంకలు పెట్టకుండా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని క్యారెట్​ ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Carrot Idli Recipe
Carrot Idli Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • క్యారెట్లు - 2
  • మినప్పప్పు - అర కప్పు
  • బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • మెంతులు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
Carrot Idli Recipe
Carrot Idli Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • గిన్నెలోకి మినప్పప్పు, బియ్యం, మెంతులు వేసి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఆ నీటిని పారబోయాలి.
  • అనంతరం బియ్యం మునిగేవరకు ఫ్రెష్​ నీటిని పోసి సుమారు నాలుగైదు గంటలు నానబెట్టాలి.
  • పప్పు చక్కగా నానినాక ఆ నీటిని వంపేసి మరోసారి నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లోకి కొద్దికొద్దిగా పప్పు, బియ్యం తీసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పిండిని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇదే విధంగా పదార్థాలను రుబ్బుకున్నాక గిన్నెలోకి తీసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటల లేదా రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
Carrot Idli Recipe
Carrot Idli Recipe (Getty Images)
  • మరుసటి రోజు ఉదయం పిండిని చూస్తే చక్కగా పులిసి ఉంటుంది. ఇక ఇప్పుడు క్యారెట్​ పేస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం మీడియం సైజ్​ క్యారెట్లను తీసుకుని పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం సన్నని రంధ్రాలు కలిగిన గ్రేటర్​ సాయంతో తురుముకోవాలి.
  • ఈ విధంగా తురుముకున్న క్యారెట్​ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి అల్లం ముక్క వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఇడ్లీ పిండి కావాల్సినంత పరిమాణంలో ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని తర్వాత వాడుకోవచ్చు.
Carrot Idli Recipe
Carrot Idli Recipe (Getty Images)
  • తీసిన పిండిలోకి క్యారెట్​ పేస్ట్​, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా వాటర్​ యాడ్​ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర ఉంచి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ అప్లై చేసి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయ్యాయి అనుకున్నాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి. ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్​ ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Carrot Idli Recipe
Carrot Idli Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కచ్చితంగా పప్పు, బియ్యం సుమారు నాలుగైదు గంటల పాటు నానాలి. లేదంటే కనీసం మూడు గంటలు నానబెట్టేలా ఉండాలి.
  • పిండిని ముందే గట్టిగా లేదా లూజుగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​ వచ్చేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ముందే పిండి లూజుగా ఉంటే ఇడ్లీలు రావు.
  • ఈ పిండితో దోశలు కూడా వేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇడ్లీలు వేసుకునేందుకు సరిపడేలా పిండి తీసుకుని అందులో క్యారెట్​ పేస్ట్​ కలుపుకోవాలి.

నూనె పీల్చని "అరటిపండు బోండాలు"! - తియ్య తియ్యగా టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి!

స్టవ్ వెలిగించకుండానే టేస్టీ "ఇడ్లీలు" - గ్యాస్ కొరత వేళ టిఫెన్స్​లోకి సూపర్ ఛాయిస్!

TAGGED:

CARROT
CARROT IDLI RECIPE
TASTY AND HEALTHY IDLI WITH CARROT
TASTY IDLI WITH CARROT
CARROT IDLI RECIPE

