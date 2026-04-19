రవ్వ ఇడ్లీలు బోర్ కొట్టాయా? - రొటీన్​కు భిన్నంగా "క్యారెట్ ఇడ్లీలు" ట్రై చేయండి!

Carrot Idli (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 7:42 PM IST

Tasty Carrot Idli Recipe in Telugu : ఉదయాన్నే తేలికగా ఉండే బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తినాలనుకునే వారికి ఇడ్లీలు మంచి ఆప్షన్. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఈరోజు ఓ కొత్త రెసిపీ ఎదురు చూస్తోంది. అదే క్యారెట్ ఇడ్లీలు. వీటిని తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. రెగ్యులర్ వాటితో పోలిస్తే ఇవి కలర్​ఫుల్​గా ఉండటంతో ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

క్యారెట్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యారెట్లు - 4
  • బియ్యం - 3 కప్పులు
  • మినపప్పు - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - కొద్దిగా

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో మూడు కప్పుల బియ్యం, కప్పు మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • నాలుగు గంటల తర్వాత మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన పప్పుబియ్యం మిశ్రమాన్ని వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం పిండిని గిన్నెలో వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 8 గంటల లేదా రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
మినపప్పు (Getty Images)
  • మరుసటి రోజు ఉదయం ఇడ్లీలు చేయడానికి ముందు క్యారెట్​ పేస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం నాలుగు క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి గ్రేటర్​తో తురుముకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో క్యారెట్ తురుము, కొద్దిగా అల్లం ముక్క వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో మినప్పిండి, గ్రైండ్ చేసుకున్న క్యారెట్ పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా నీళ్లు యాడ్ చేసి కలపాలి.
బియ్యం (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర ఉంచి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ అప్లై చేసి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని వేయాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకోవాలి.
అల్లం (Getty Images)
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్​ ఇడ్లీలు తయారైనట్లే!
  • మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే క్యారెట్​తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

టిప్స్ :

  • బియ్యం, మినపప్పు సుమారు నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. లేదంటే కనీసం మూడు గంటలైనా నానబెట్టుకోవాలి.
  • పిండిని ముందే మరి గట్టిగా లేదా లూజుగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​ వచ్చేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ముందే పిండి లూజుగా ఉంటే ఇడ్లీలు సరిగ్గా రావు.

ETV Bharat Logo

