రవ్వ ఇడ్లీలు బోర్ కొట్టాయా? - రొటీన్కు భిన్నంగా "క్యారెట్ ఇడ్లీలు" ట్రై చేయండి!
క్యారెట్తో స్వీట్లు, కర్రీలు మాత్రమే చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలాంటి ఇడ్లీ ప్రయత్నించండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 7:42 PM IST
Tasty Carrot Idli Recipe in Telugu : ఉదయాన్నే తేలికగా ఉండే బ్రేక్ఫాస్ట్ తినాలనుకునే వారికి ఇడ్లీలు మంచి ఆప్షన్. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఈరోజు ఓ కొత్త రెసిపీ ఎదురు చూస్తోంది. అదే క్యారెట్ ఇడ్లీలు. వీటిని తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. రెగ్యులర్ వాటితో పోలిస్తే ఇవి కలర్ఫుల్గా ఉండటంతో ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యారెట్లు - 4
- బియ్యం - 3 కప్పులు
- మినపప్పు - ఒక కప్పు
- మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం ముక్క - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో మూడు కప్పుల బియ్యం, కప్పు మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- నాలుగు గంటల తర్వాత మిక్సీజార్లో నానబెట్టిన పప్పుబియ్యం మిశ్రమాన్ని వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం పిండిని గిన్నెలో వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 8 గంటల లేదా రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం ఇడ్లీలు చేయడానికి ముందు క్యారెట్ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం నాలుగు క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి గ్రేటర్తో తురుముకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో క్యారెట్ తురుము, కొద్దిగా అల్లం ముక్క వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో మినప్పిండి, గ్రైండ్ చేసుకున్న క్యారెట్ పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా నీళ్లు యాడ్ చేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర ఉంచి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ అప్లై చేసి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని వేయాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ ఇడ్లీలు తయారైనట్లే!
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే క్యారెట్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
టిప్స్ :
- బియ్యం, మినపప్పు సుమారు నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. లేదంటే కనీసం మూడు గంటలైనా నానబెట్టుకోవాలి.
- పిండిని ముందే మరి గట్టిగా లేదా లూజుగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్ వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ముందే పిండి లూజుగా ఉంటే ఇడ్లీలు సరిగ్గా రావు.
