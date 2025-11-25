ETV Bharat / offbeat

పసందైన "క్యారెట్ డిలైట్" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

క్యారెట్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Carrot Delight
Carrot Delight (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Carrot Delight Prepare : చాలా మంది మార్కెట్​కి వెళ్లిన ప్రతిసారీ క్యారెట్​ను కొనుగోలు చేస్తారు! కొందరు వీటిని నార్మల్​గా తింటారు. కొంతమంది ఉప్మా, సాంబార్​, కూరల్లో వేస్తుంటారు. అయితే క్యారెట్​తో ఎప్పుడైనా స్వీట్ ప్రిపేర్ చేశారా? ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి క్యారెట్ డిలైట్​ చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా వస్తుంది. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడూ రెడీ అవుతుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడూ ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి నోరూరించే క్యారెట్ డిలైట్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Carrot Delight
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యారెట్ - అర కిలో
  • పంచదార - అర కప్పు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • పిస్తా పలుకులు - 1 టీ స్పూన్
  • కొబ్బరి పొడి - కొద్దిగా
Carrot Delight
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కిలో క్యారెట్​ను కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కట్ చేసిన క్యారెట్ ముక్కలు, అర లీటర్ నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇవి ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Carrot Delight
కొబ్బరి పొడి (Getty Images)
  • చల్లారిన క్యారెట్ ముక్కలను మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో అర కప్పు పంచదార, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో గ్రైండ్ చేసుకున్న క్యారెట్ మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • క్యారెట్ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ పిస్తా పలుకులు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
Carrot Delight
యాలకులు (Getty Images)
  • క్యారెట్ మిశ్రమం చల్లారని తర్వాత కొద్దికొద్దిగా చేతికి నెయ్యి రాసుకొని బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. అనంతరం వీటిని కొబ్బరి పొడిలో వేసి అటుఇటూ తిప్పుతూ ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు రెడీ అయిన క్యారెట్ డిలైట్​ పైన మధ్యలో పిస్తా పప్పులు ఉంచి గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే క్యారెట్ డిలైట్ మీ ముందుంటుంది! ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!

