పసందైన "క్యారెట్ డిలైట్" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
క్యారెట్తో సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 12:27 PM IST
Carrot Delight Prepare : చాలా మంది మార్కెట్కి వెళ్లిన ప్రతిసారీ క్యారెట్ను కొనుగోలు చేస్తారు! కొందరు వీటిని నార్మల్గా తింటారు. కొంతమంది ఉప్మా, సాంబార్, కూరల్లో వేస్తుంటారు. అయితే క్యారెట్తో ఎప్పుడైనా స్వీట్ ప్రిపేర్ చేశారా? ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి క్యారెట్ డిలైట్ చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా వస్తుంది. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడూ రెడీ అవుతుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడూ ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి నోరూరించే క్యారెట్ డిలైట్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యారెట్ - అర కిలో
- పంచదార - అర కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పిస్తా పలుకులు - 1 టీ స్పూన్
- కొబ్బరి పొడి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కిలో క్యారెట్ను కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కట్ చేసిన క్యారెట్ ముక్కలు, అర లీటర్ నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇవి ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- చల్లారిన క్యారెట్ ముక్కలను మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులో అర కప్పు పంచదార, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న క్యారెట్ మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- క్యారెట్ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ పిస్తా పలుకులు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
- క్యారెట్ మిశ్రమం చల్లారని తర్వాత కొద్దికొద్దిగా చేతికి నెయ్యి రాసుకొని బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. అనంతరం వీటిని కొబ్బరి పొడిలో వేసి అటుఇటూ తిప్పుతూ ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రెడీ అయిన క్యారెట్ డిలైట్ పైన మధ్యలో పిస్తా పప్పులు ఉంచి గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే క్యారెట్ డిలైట్ మీ ముందుంటుంది! ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
