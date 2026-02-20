వారెవ్వా అనిపించే "వామాకు పచ్చడి" - ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
వామాకుతో నిమిషాల్లో తయారయ్యే రెసీపీ - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం పచ్చడితోనే తినేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 3:33 PM IST
Vamaku Pachadi in Telugu : కొందరికి ఒక్క ముద్దైనా పచ్చడితో తినడం అలవాటు. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఒకటే తిన్నాలన్నా బోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈసారి కాస్త వెరైటీగా వామాకుతో పచ్చడి చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. దీనిని వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే. పైగా చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు పచ్చడితోనే అన్నం అంతా తినేస్తారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ, స్పైసీ వామాకు పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
అద్దిరిపోయే "వంకాయ కారం పులుసు" - కమ్మగా, కారంగా టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- వామాకులు - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వాము - చిటికెడు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- నిమ్మరసం - ఒక టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి -3
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో వామాకును తుంచి పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, మూడు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించి ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో కప్పు వామాకు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చిటికెడు వాము యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో వేయించిన ఎండుమిర్చి వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అలాగే కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన వామాకు, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. అలాగే ఇందులో వేయించిన ఆవాలు వేసి కలపాలి.
- అంతే నోరూరించే వామాకు పచ్చడి తయారైనట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఈ పద్ధతిలో ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి.
- మీరు ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే వామాకుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
టిఫిన్స్లోకి నోరూరించే "ఇడ్లీ పొడి" - ఇక చట్నీతో పనిలేదు!
వారెవ్వా అనిపించే "ఎగ్ దోసె" - ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!