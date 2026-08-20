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కెరీర్​ను పరుగులు పెట్టించాలంటే - '7-38-55' రూల్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

కెెరీర్ గ్రోత్​కు 'బాడీ లాంగ్వేజ్' కూడా కీలకం! - దీన్ని ఎలా మెరుగుపరచుకోవాలో చెబుతున్న నిపుణులు!

Career Guidance Tips
Career Guidance Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 5:23 PM IST

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Career Guidance Tips : కెరీర్‌లో త్వరగా ఎదగాలని అందరికీ ఉంటుంది. అందుకు వృత్తి నైపుణ్యాలతో పాటు పనితీరు, అనుభవం, కమ్యూనికేషన్‌ ఇవన్నీ ముఖ్యమే! అయితే, వీటితో పాటు బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా కెరీర్​ గ్రోత్​లో కీలకపాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. చక్కటి మాటతీరుకు అర్థవంతమైన హావభావాల్ని జోడించడమే ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఇంతకీ కెరీర్ అభివృద్దికి, శరీర భాష ఎలా తోడ్పడతుంది? బాడీ లాంగ్వేజ్​ను ఏ విధంగా మెరుగుపరచుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

7-38-55 రూల్ తెలుసుకోవాల్సిందే!

పని ప్రదేశంలో కమ్యూనికేషన్‌కు శరీర భాషే కీలకమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. దీని ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడానికే ప్రముఖ సైకాలజీ ప్రొఫెసర్‌, బాడీ లాంగ్వేజ్‌ రీసెర్చర్‌ అల్బర్ట్‌ మెహ్రబియాన్ ఓ రూల్​ను అభివృద్ధి చేశారు. "7-38-55" నియమంగా పిలిచే దీని గురించి తాను రాసిన "సైలెంట్ మెసేజెస్" అనే బుక్​లో పొందుపరిచారు. దీని ప్రకారం, ఇతరులతో జరిపే కమ్యూనికేషన్‌లో ఏడు శాతం మనం ఉపయోగించే మాటలకు, 38 శాతం ఆ మాటలకు ఇచ్చే స్వర స్థాయికి, ఇక 55 శాతం బాడీ లాంగ్వేజ్‌కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందని తెలిపారు. దీన్ని బట్టి ఎదుటివారితో మాట్లాడేటప్పుడు బాడీ లాంగ్వేజ్​పై పట్టు పెంచుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో అర్థమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

ఎలా మెరుగుపరచుకోవాలంటే?

  • బాడీ లాంగ్వేజ్‌ని మెరుగుపరచుకోవడానికి కొన్ని చిట్కాలు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కూర్చున్నా, నిల్చున్నా వెన్నుపూస నిటారుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇది మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్​ను తెలియజేస్తుంది.
  • ఎదుటివారి కళ్లలోకి చూస్తూ ధైర్యంగా మాట్లాడే నైపుణ్యాలు పెంచుకోవాలంటున్నారు.
  • ఎప్పుడూ సీరియస్‌గా మాట్లాడితే వినే వారికి బోర్‌ కొడుతుంది. కాబట్టి, చిరునవ్వుతో మీ భావాన్ని కమ్యూనికేట్‌ చేయగలిగితే, ఎదుటివారు ఈజీగా కనెక్ట్‌ కాగలుగుతారు.
  • మాటలకు తగినవిధంగా చేతుల్ని కదిలిస్తూ భావాలను వ్యక్తం చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ క్రమంలో పదే పదే దుస్తులు, జుట్టు సరిచేసుకోవడం మంచిది కాదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
  • అలాగే, కూర్చున్నప్పుడు కాళ్లు ఊపడం, కాలి మీద కాలు వేసుకోవడం, ముందుకి చాచడం కాకుండా, నిటారుగా పెట్టుకొని కమ్యూనికేట్‌ చేయాలంటున్నారు.

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కెరీర్‌ గ్రోత్​కు మేలు చేసే టిప్స్!

  • మీరు పని చేస్తున్న ప్రాంతంలో సహోద్యోగులు, పైఅధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఇలా చక్కటి బాడీ లాంగ్వేజ్​ను వ్యక్తం చేయగలిగితే, అది పరోక్షంగా కెరీర్‌ అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
  • నిటారుగా కూర్చోవడం, మీటింగ్స్‌లో ఇచ్చే ఒక రకమైన పాజిటివ్‌ కరచాలనం మీపై, వృత్తిపై మీకున్న నమ్మకాన్ని, పరిణతిని ఎదుటివారికి తెలియజేస్తుందంటున్నారు. అలాగే ఇది వృత్తిపరంగా మీకు ఉన్న సెల్ఫ్​ కాన్ఫిడెన్స్​ను వ్యక్తపరుస్తుంది.
  • ఎదుటివారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నెమ్మదిగా తల ఊపడం, ముఖంపై చిరునవ్వును ప్రదర్శించడం ద్వారా మీరు మంచి శ్రోత అన్న విషయం ఎదుటివారికి తెలుస్తుందంటున్నారు. ఈ లక్షణం కూడా కెరీర్‌ గ్రోత్​కు మేలు చేస్తుందంటున్నారు.
  • అవతలి వ్యక్తి కళ్లలోకి చూసి మాట్లాడడం వల్ల మీలో, మీ పనిలో ఉన్న నిజాయతీ బహిర్గతమవుతాయంటున్నారు. అంతేకాదు, దీన్ని బట్టి మీరు పని పట్ల ఎంత ఇంట్రెస్ట్​గా ఉన్నారో కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
  • మాటలను బట్టి చేతులు కదిలిస్తూ భావాల్ని వ్యక్తపరచడం వల్ల మీరు కొత్త విషయాల్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఎదుటివారికి అర్థమవుతుందట.
  • సవాళ్లు ఎదురైనా సానుకూలంగా, ప్రశాంతంగా మాట్లాడడం వల్ల మీలోని నాయకత్వ లక్షణాలు బయటకు తెలుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఇలా పని ప్రదేశంలోనే కాదు, ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లినప్పుడు కూడా చక్కటి హావభావాలు, బాడీ లాంగ్వేజ్​ను ప్రదర్శిస్తే మీరు కోరుకున్న ఉద్యోగావకాశాల్ని సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఫలితంగా కెరీర్​ను పరుగులు పెట్టించవచ్చంటున్నారు.
  • ఇలా కెరీర్‌ పరంగానే కాదు, వ్యక్తిగతంగానూ మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్‌ని ప్రదర్శించగలిగితే వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఎదుటివారికి మీపై మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా

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